Milei pegó el faltazo a la Cumbre Iberoamericana y fue ignorado por el rey, pero se reunió con Abascal

Javier Milei otra vez dio la nota en España: no asistió a la inauguración oficial de la Cumbre Iberoamericana para la cual viajó este martes y tampoco estuvo en la cena oficial que dio Felipe VI en el Palacio Real. Por el contrario, se reunió con Santiago Abascal, el referente del partido de ultraderecha VOX. La reunión, concretada a pocas horas de haber aterrizado en ese país, buscó quitarle peso a las versiones de un alejamiento entre ambos tras el desaire del español, que esquivó un encuentro con Milei durante su último viaje.

Milei retomará sus actividades este jueves en la Sesión Plenaria de Jefes de Estado y de Gobierno de la Cumbre Iberoamericana, donde inevitablemente se encontrará cara a cara con su par español Pedro Sánchez, a quien hace dos semanas acusó de "corrupto", "delincuente" e "impresentable dictador".

Los faltazos de Milei lo privaron de tener unos minutos con el rey de España, quien lo desairó en su última estadía en Madrid y con quien -se supo en las últimas horas- volvió a pedir un encuentro privado. La aceptación o el rechazo aún no fueron confirmados.

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Milei no fue parte de la inauguración que tuvo lugar en el Teatro Real, donde el presidente Pedro Sánchez y el secretario general iberoamericano, Andrés Allamand, dieron los discursos iniciales frente al rey y los diez jefes de Estado y representantes de gobiernos que participarán de la XXX Cumbre Iberoamericana.

Es la octava visita de Milei a España y la primera en que se cruzará con actos oficiales organizados por el gobierno local. Su última estadía en Madrid desató muchas polémicas, tanto por los insultos que dirigió al presidente español como por la "mancha venenosa" que los líderes conservadores y ultra jugaron con él.

Pese a haber sido cuestionado duramente por su nueva pelea con Sánchez, quien aspira a un nuevo mandato, a su regreso a Buenos Aires, el Presidente argentino no cesó sus agresiones.

Milei viajó a Madrid en plena campaña de las elecciones generales del 29 de noviembre, para apoyar al PP y VOX, los partidos derechistas que se unirían para gobernar si lograran de manera conjunta la mayoría absoluta de los votos.

En su visita previa, solo fue recibido por la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, del PP y abiertamente opositora al progresista de Sánchez, mientras que con Abascal tuvo una conversación telemática que ambos distribuyeron después por las redes sociales.