Más de 40.000 argentinos se anotaron para ser espías de la SIDE: ¿vocación patriótica o falta de laburo?

La SIDE está de festejo. En apenas 24 horas de convocatoria recibió más de 40.000 solicitudes para entrar al Cuerpo de Inteligencia de la Nación. Al parecer, la movida a cielo abierto de Santiago Caputo para cooptar civiles está funcionando pero es ¿vocación patriótica o falta de laburo?

La pregunta se la podrá responder cada lector o lectora. Lo cierto es que la SIDE lo anunció con bombos y platillos: "YA RECIBIMOS MÁS DE 40.000 SOLICITUDES PARA INGRESAR AL CUERPO DE INTELIGENCIA DE LA NACIÓN", expresaron desde esa cuenta oficial de X mientras los afiches con el emperador romano que copia al Tío Sam parecen haber funcionado. O tal vez no fueron los afiches.

Los afiches de la SIDE

Lo curioso es la manera en que la agencia vendió el puesto. "Advertimos que es mucho trabajo, que no hay horarios, que la exigencia es extrema y que el riesgo es real", avisaron abriendo el paraguas y aun así, según su propio balance, "en tan solo 24 horas, ya recibimos más de 40.000 solicitudes de argentinos que quieren trabajar para defender la República Argentina". Así las cosas, prometieron revisar "cada perfil" y elegir "a los mejores" mientras que comentaron que la inscripción sigue abierta hasta el 30 de noviembre.

Los números del mercado laboral ayudan a entender el entusiasmo. Según el INDEC, el desempleo llegó al 7,9% en el segundo trimestre de 2026, su nivel más alto desde 2021: alrededor de 1,7 millones de personas buscan trabajo y no encuentran por ningún lugar. La informalidad trepó al 45%: casi la mitad de los laburantes no tienen recibo de sueldo, ni aportes jubilatorios, tampoco obra social y ni imaginar un aguinaldo. La pregunta reaparece. ¿es la vocación por defender "defender la República Argentina" o es que en Computrabajo no aparece nada mejor?

YA RECIBIMOS MÁS DE 40.000 SOLICITUDES PARA INGRESAR AL CUERPO DE INTELIGENCIA DE LA NACIÓN Advertimos que es mucho trabajo, que no hay horarios, que la exigencia es extrema y que el riesgo es real. Sin embargo, en tan solo 24 horas, ya recibimos más de 40.000 solicitudes de argentinos que quieren trabajar para defender la República Argentina. Vamos a revisar cada perfil. Y vamos a elegir a los mejores. La convocatoria estará abierta hasta el 30 de noviembre. Esperamos que muchos más argentinos se sigan postulando. — Secretaría de Inteligencia (@SIDE_Argentina) November 4, 2026

La ironía es curiosa: la convocatoria es para el Curso Básico de la Escuela Nacional de Inteligencia, con ingreso en 2027. Durante la formación, los aspirantes tendrán dedicación exclusiva y cobrarán un estipendio no remunerativo, sin relación laboral ni aportes jubilatorios, y con un monto que nadie informó. Al terminar, tampoco hay garantía de quedar: entran según el orden de mérito y los cupos.

Es el mismo Gobierno que en febrero hizo aprobar la reforma laboral con la promesa de "modernizar" el trabajo y generar empleo. Ocho meses después, el Estado de Javier Milei ofrece un puesto "sin horarios", con "exigencia extrema" y "riesgo real", y lo publica con orgullo.