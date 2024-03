El bolsillo de todos está en juego: seguí el minuto a minuto de la sesión en el Senado por el DNU de Milei

Chubut no perdona el ataque de Milei al gobernador Ignacio Torres

Siguen los pases de factura a Javier Milei en el recinto. Después de las críticas por sus declaraciones sobre la mafia, la senadora nacional por Chubut de Cambio Federal, Edith Terenzi, recordó los violentos ataques que el presidente direccionó contra el gobernador Ignacio Torres, luego de que acudiera a la Justicia por los fondos del subsidio al transporte y de la derrota de la Ley Ómnibus en el Congreso.

"¿Cómo se vuelve atrás después de haber dado un apoyo explícito a la pedofilia, a la violencia sexual y de haber mostrado el síndrome de down para denostar a un gobernador? La única forma de volver atrás es pidiendo disculpas", sostuvo la legisladora.

Cabe recordar que, luego de los ataques y de la victoria del gobernador en la Justicia, el propio Torres se manifestó a favor de la convocatoria de Milei para el "Pacto de Mayo" y llegó a una tregua pública. Es por eso que la senadora agregó: "Y no pidiendo disculpas al gobernador Ignacio Torres, porque es grande y se sabe defender solo, sino a todas las víctimas de violencia sexual, de pedofilia y al colectivo síndrome de down. No todo vale en política, con algunas cuestiones no se puede joder".