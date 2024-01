El Gobierno confirmó que la inflación de diciembre será de un 30%: "Es un proceso largo"

Al principio de su conferencia, Manuel Adorni defendió las "Bases y principios para la libertad de los argentinos"; para esto dijo que se sostenía en tres pilares: la eliminación de los privilegios de "la casta" como primero; el segundo que nombró fue ampliar las libertades individuales y por último y tercer pilar, mencionó la desregulación de la economía haciendo hincapié en la presentación del Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU).

El vocero presidencial dijo que eliminar privilegios tiene que ver con que cada persona, por ejemplo, pueda elegir su obra social para terminar con la "casta sindical". Pero esto no fue lo más relevante de su discurso, lo más importante tuvo que ver con la especificación del número de la inflación para el próximo mes.

Manuel Adorni.

Adorni confirmó que será al menos, un 30%: "El dato oficial todavía no lo tenemos correspondiente a diciembre. Entendemos que el número gira en torno al 30%", dijo y añadió: "Entendemos que el problema inflacionario es una de las grandes batallas que tenemos para dar y que estamos dando".

El vocero de Milei también se refirió a cómo se dará "batalla" al número pero no pudo especificar el cómo lo harán: "Sabemos muy bien cómo efectivamente terminar con la inflación, sabemos que es un proceso largo y entendemos que el trabajo que estamos haciendo en materia de gasto público, de equilibrio de las cuentas públicas, de por supuesto el saneamiento que está haciendo el Presidente del Banco Central con el saneamiento del patrimonio del Banco Central".

inflacion-salarios

Además, "le tiró la pelota" al gobierno anterior: "Desde ya todo esto (...) hace que hoy estemos atravesando este momento que por supuesto va a llevar un tiempo salir de esta encerrona inflacionaria debido al desastre que han dejado una de las grandes bombas que ha dejado la política fue sin dudas la bomba inflacionaria".

Adorni también definió: "Entendemos también y lo hemos comentado muchas veces que no se resuelve de un día para el otro, que lleva mucho tiempo en resolverse y que vamos a hacer todo lo posible porque ese tiempo sea lo más corto posible por supuesto".

Sobre la reunión que generó polémica que tiene que ver con los funcionario libertario reunidos con altos mandatario del FMI que se dará el jueves 4 de enero de 2023, dijo: "No hay agenda predefinida con el Fondo Monetario Internacional", y agregó: "Esto lo digo casi una opinión personal, no deberíamos tener ninguna diferencia porque tenemos un plan muy claro en cuanto a materia fiscal, un plan muy claro en materia monetaria. El norte está demasiado claro como para tener un punto de no encuentro con el FMI".

En su conferencia de prensa, el vocero también mandó felicitaciones a la ex Montonera que hoy ocupa el cargo de ministra de Seguridad: "En un esfuerzo colaborativo entre la Dirección Nacional de Inteligencia Criminal, la Policía de Seguridad Aeroportuaria, la Policía Federal Argentina y la Unidad de Investigación Antiterrorista de la Superintendencia de Investigaciones Federales, se detuvo a 3 individuos sospechados de planificar acciones terroristas en el país".

Y las adulaciones empezaron: "Así que queremos felicitar especialmente a la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, y a todas las fuerzas de seguridad involucradas que hicieron un trabajo de inteligencia sumamente profesional, por supuesto trabajando en conjunto con la Justicia y respondiendo con solvencia a un pedido expreso del Presidente de la Nación".

Otras definiciones de Adorni