Adorni, el enemigo número 1 de Milei: el historial de errores garrafales y fake news del "bovocero" libertario

Corría el 20 de julio de 2022 cuando Manuel Adorni, economista macrista publicaba uno de sus tweets más negacionistas: una foto de un dólar norteamericano, acompañada con la frase: "Estos sí son 30 mil". Para muestra sobra botón, Adorni se unió sin pensarlo a las "fuerzas del cielo" de Javier Milei, quien tras ofrecerle el cargo a Marina Calabró lo contrató como vocero presidencial.

Desde los primeros días de gestión libertaria se vio pensativo y meditabundo al vocero cuando tenía que responder preguntas incómodas a la decena de periodistas políticos -de larga experiencia- que cuestionan azorados las decisiones del gobierno de Milei a pocos días de su asunción.

"Estos sí son 30 mil", el tweet más negacionista del vocero de Milei

Hasta el momento, las burradas de Adorni habían pasado desapercibidas, pero ahora que ocupa un rol fundamental en la comunicación de gobierno de La Libertad Avanza, los yerres son cada vez más evidentes (y vergonzosos). BigBang recopila solo algunos de los errores y desaciertos que tuvo el vocero, asegura también hacerlo sentir la vergüenza ajena en primera persona ¡Allá vamos!

¿DNI = DNU?: que alguien le explique a Adorni que se muere de ganas

Más claro echale agua: por un lado está el DNU que es un Decreto de Necesidad y Urgencia; por el otro, está el DNI que es el Documento Nacional de Identidad. Adorni sin embargo cansó a los y las argentinas de confundir las siglas que no tienen nada que ver una con la otra.

En varias oportunidades, dijo DNI para referirse al DNU reformista de Milei y ni siquiera se tomaba el trabajo de reivindicar su error. Tanto se lo criticó en redes sociales, que sintió la presión de por fin retractarse.

Sucedió el 29 Diciembre de 2023 en plena conferencia de prensa: "El espíritu del DNU, y lo aprendí a decir porque decía DNI, ahora digo DNU, tenía un acto fallido permanente", dijo entre risitas pasivo agresivas y siguió: "Tanto del DNU como de la ley buscan la libertad, buscan mayores inversiones, buscan a través de las inversiones mayores salarios, y buscan a través de esos mayores salarios que el trabajador esté mejor".

Cringe total: Adorni no supo quién es Gustavo Fring

¡You got one job, Adorni! El único trabajo que tiene el vocero presidencial es estar al tanto de la actualidad política social y de la cultura general en particular para entender el funcionamiento del mundo y de la clase trabajadora que ahora lo mira muy de cerca.

Se ve que Adorni no tiene mucho de cultura general porque no reconoció un personaje esencial de las series "Breaking Bad" y "Better Call Saul": Gustavo Fring.

La fake que confundió y enojó a Adorni

Un usuario de Twitter publicó una foto (fake) de Fring "celebrando" que "abriría" una cadena de comida rápida en Argentina. La foto engañó a varios y uno fue Jorge Altamira (Polo Obrero), que se lamentaba por la deficiencia de la comida rápida para el pueblo argentino.

La curva que se comió Altamira no fue nada en comparación a la que se comió Adorni que le contestó enojadísimo: "Estimado Jorge: las inversiones mejoran salarios, dan oportunidades y promueven crecimiento disminuyendo la pobreza y mejorando la calidad de vida de la gente. Lo invito a escapar de las encerronas ideológicas y sumarse a las ideas de la libertad. Le mando un fuerte abrazo".

La respuesta de Adorni

Los creadores de la fake news se regodearon del escándalo, los usuarios de Twitter no dejaron de reír, Argentina toda pensó: "¿Este es el gobierno que nos merecemos?".

Cuadros en Olivos: más importantes que la desregulación estatal

Si hay asuntos verdaderamente importantes en el país, las obras de arte que hay en la quinta de Olivos no son de los más relevantes... pero Adorni no piensa lo mismo.

Acostumbrado a difundir noticias falsas, el "bovocero" presidencial hizo lo propio cuando dijo que los cuadros de la residencia presidencial estaban asegurados por "2,6 millones de dólares".

El cupón del Banco Nación que desmintió a Adorni

Fue el experto en fake news, Mauro Brissio quien publicó un cupón emitido por el Banco Nación que demostraba que los cuadros estaban resguardados por 2,6 millones de pesos (no de dólares como había asegurado Adorni) y lo más llamativo es que la cifra era anual, y no mensual como había remarcado el empleado de Milei.

Pagar o no pagar, esa es la cuestión

Adorni no tiene piedad, miente sin parar. Es que, para ganar las elecciones el discurso que eligió su jefe político Milei fue señalar a "la casta" como un grupo de políticos argentinos que derrochan el dinero del Estado en viajes privados y otras concesiones económicas.

Ahora que la Libertad Avanza es gobierno, los viajes privados están a la vista de todos y resulta paradójico que el Presidente que tanto criticó al modelo de "la casta" gaste miles de pesos para ir a ver la obra de teatro de cartel de Fátima Flores, su novia.

Así desmentían el tweet de Adorni

Adorni parece el enemigo número uno de Milei: "Los pasajes (por haberse tratado de cuestiones personales) han sido abonados íntegramente con fondos provenientes de sus respectivos patrimonios personales", tuiteó pero se le olvidó que "Optar" es una plataforma que usan solo los funcionarios del Estado.

Fue un usuario de X (antes Twitter) quien denunció la noticia falsa de Adorni: "Mentis Adorni. Optar cuando vende los pasajes a funcionarios del gobierno se los cobra al Estado"; hubo otro que también lo denunció: "El procedimiento obligatorio es que el abono se ejecuta mediante cargo presupuestario al Servicio Administrativo Financiero de la Secretaría General de la Presidencia. Es una pavada mentir".

El beso entre Milei y su novia Fátima Florez

Es así que quedó comprobado que la plata para volar hasta "la Feliz", salió de los bolsillos de los ciudadanos argentinos. ¡Con la tuya, contribuyente!

¡Adorni lo hizo!: las noticias falsas sobre los saqueos

A esta altura del partido, se habrá dado cuenta de que Adorni no es más que un propulsor a chorro de fake news. Hay que ir un poco atrás en el tiempo para recordar dos noticias falsas que difundió a través de su cuenta de X que no sirvieron más que para desestabilizar el gobierno peronista que ejercía el poder.

La fake difundida por Adorni y Milei

El 19 de agosto de 2023, la semana en la que grupos organizados robaban en kioscos y almacenes, Adorni fogoneó la situación social publicando fotos de saqueos en Mendoza.

Adorni expresó: "Hubo saqueos en Mendoza. Uno de los comercios saqueados fue una carnicería de barrio que con sacrificio y trabajo lucha cada día por sobrevivir. Terminemos con esto: hay que reprimir sin concesiones, confiscarle todos sus bienes y encarcelarlos de por vida. Fin". El mismo tweet fue reposteado por el mismísimo Mieli que concedía el argumento: "Las mismas imágenes que en el 2001/2. Los mismos responsables. Una Argentina distinta es imposible con los mismos de siempre".

El tweet fue rápidamente desmentido por X cuando varios usuarios reportaron que las imágenes eran de un saqueo del 31 de agosto de 2018 en un supermercado de la cadena Átomo de la localidad de Guaymallén.

💣BOMBITA La espectacularidad de la mentira: Majul y Adorni se comen tremenda fake

Fue después de la pandemia de coronavirus (2020) que se cobró la vida de miles de argentinos. En 2021, se volvió viral una noticia que decía que el gobierno argentino cobraba 5 mil pesos por un certificado de vacunación.

En el programa que conduce Luis Majul, pusieron el tweet al aire y, orgulloso, Adorni confirmó que fue él mismo quien viralizó la noticia, que horas después se confirmó que era falsa.

Es que el mismo inventor de la noticia falsa salió a desmentir la información que se dio como verdadera en el programa de La Nación +.