El Gobierno nacional volvió a la carga con las SADs, con el Kun Agüero y Verón a la cabeza

La intentona privatista del fútbol argentino que encabeza el gobierno de Javier Milei y La Libertad Avanza (LLA) volvió a estar en las primeras planas luego de dos hechos que conmovieron a la estructura de la Asociación del Fútbol Argentina (AFA), encabezada por Claudio "El Chiqui" Tapia. Por un lado, el presidente de Estudiantes de La Plata (EDLP), Juan Sebastián Verón, firmará esta tarde un preacuerdo con el magnate estadounidense Foster Gillett, y por el otro, Sergio "Kun" Agüero pasó por la Casa Rosada y posó en una foto con la diputada nacional Juliana Santillán.

Lo del equipo de la ciudad de las diagonales promete ser para polémica, aunque tendría las garantías de poder hacerse sin romper los reglamentos de la AFA, porque deberá ser refrendado por una asamblea extraordinaria de socios. Lo cierto es que, según cuentan en las cercanías del presidente de la institución, la propuesta llegó antes de las últimas elecciones del club, cuando Verón dudaba por falta de motivación de volver a ser dirigente.

Juan Sebastián Verón y Sergio Agüero, cuando compartían equipo en la Selección Argentina.

Así fue que conoció a Foster en Miami y elaboraron en un preacuerdo para ser "socio comercial del club". Según charlaron, habrá una llave de ingreso que pasará de 150 a 400 millones de dólares. La idea es con ese dinero se mejore la infraestructura y se compren futbolistas de una calidad y nivel superior. Entre los planes se encuentran construir una nueva sede con oficinas, la extensión de la escuela de club y más canchas para todos los deportes que practican. También se apuntalaría la fundación de Estudiantes de La Plata, a través de la cual mejorarían la parte social del club, que podría llegar a resentirse con una decisión que promete sumar conflictos entre los socios, a partir de la discusión de las Sociedades Anónimas Deportivas (SADs) que intenta habilitar el oficialismo nacional.

El magnate estadounidense Foster Gillett y el presidente de Estudiantes de La Plata, Juan Sebastián Verón.

Lo cierto es que la jugada del pincha no haría que pierda su condición de asociación civil ni necesitaría de incorporaciones o cambios estatutarios, por lo que no supondría un peligro institucional o de enfrentamiento con la AFA. A su vez, los dirigentes tendrán que hacer la parte política que les corresponde y convencer a los socios y socias de que el acuerdo con Foster es redituable y una buena oportunidad para el club.

El gol en contra del Kun

La visita de Agüero a la Casa Rosada del último miércoles, también es otra novedad que busca revivir el debate de las SADs. Justamente la reunión y la foto correspondiente fue con la diputada nacional Santillán, quien estuvo involucrada de lleno en la redacción del proyecto oficialista para permitir estas inversiones privadas en las asociaciones civiles futbolísticas y quien, además, hasta tiene negociaciones con posibles inversores.

Sergio "Kun" Agüero junto a la diputada nacional libertaria Juliana Santillán.

El origen del encuentro es que el delantero le contó a la legisladora que nunca había conocido Casa Rosada y esta lo invitó a que vaya y hasta aprovechó y se lo presentó al asesor estrella Santiago Caputo, quien lo recibió con honores y mucha buena onda en su oficina. Si bien por allí pasaron el ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger; el vicejefe de Gabinete Ejecutivo, José "Cochi" Rolandi, y el Secretario de Empresas y Sociedades del Estado, Diego Chaher, ninguno de ellos se sumó al cholulaje con el ex Independiente.

Quien no tuvo la suerte de encontrarse con el ex Manchester City fue el presidente Javier Milei, quién sí reconoció que hubo un diálogo telefónico en una entrevista radial que dio: "He tenido la dicha de poder hablar con Agüero y quiero destacar que es una persona de una inteligencia para nada convencional, con una profundidad analítica sorprendente y que entiende la naturaleza del planteo que hacemos", celebró el mandatario.

Sergio "Kun " Agüero saltó del fútbol al stream.

El encuentro sirvió para apoyar la cruzada libertaria para que la AFA permita en su estatuto que haya SADs en el fútbol argentino, tras el fallo del juez federal Elpidio Portocarrero Tezanos Pinto, quien suspendió las leyes y decretos del Poder Ejecutivo que habilitaban las SAD, tras la medida cautelar que presentaron desde las fuerzas de Claudio "Chiqui" Tapia. Si bien la decisión fue apelada por el Ministerio de Justicia de la Nación que conduce Mariano Cúneo Libarona, junto a la Procuración del Tesoro de la Nación que dirige Rodolfo Barra, ahora la pelota se encuentra en posesión de la Cámara Federal de San Martín. El panorama para lograr que se implementen las SADs está difícil. Lo de Agüero y Verón es un ladrillo menos en la pared que separa el fútbol de los socios de la privatización.