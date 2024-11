De hablar de "derechos adquiridos" al uso político: el Gobierno dio de baja la jubilación de privilegio de Cristina Kirchner

El gobierno de Javier Milei decidió revocar los beneficios de la jubilación y pensión que Cristina Fernández de Kirchner recibía por su rol como ex mandataria y como viuda de Néstor Kirchner. La medida, anunciada por el vocero presidencial Manuel Adorni, responde a la confirmación de la condena de CFK en la causa Vialidad por administración fraudulenta. Según Adorni, esta decisión se tomó a través de ANSES, en coordinación con el Ministerio de Capital Humano, dirigido por Sandra Pettovello, y supone eliminar la "asignación de privilegio" que anteriormente recibía la ex funcionaria y que supondría un ahorro de $21.827.624,65 mensuales.

El gobierno aclaró que Fernández de Kirchner podrá recibir una pensión y jubilación basadas únicamente en sus aportes personales, sin el beneficio adicional que se concede a ex mandatarios. "Por orden del presidente Javier Milei, y detrás del trabajo de siempre del Ministerio de Capital Humano, a través de ANSES se resolvió dar de baja la asignación de privilegio, popularmente conocida como jubilación de privilegio, que la ex presidente Cristina Fernández de Kirchner venía percibiendo", sostuvo Adorni y agregó: "Tanto en la asignación personal como en la derivada por pensión del fallecido expresidente Néstor Kirchner".

Esta asignación, regulada por la ley 24.018, se otorga a ex presidentes como un reconocimiento extraordinario de honor y mérito por el desempeño de sus funciones, pero, según el vocero, la condena a Cristina invalida estos principios al haberse probado su participación en delitos contra la administración pública. "El beneficio previsto por la ley 24.018 para ex presidentes y ex vicepresidentes de la Nación, es una asignación que no tiene carácter contributivo y se otorga con carácter excepcional y extraordinario como contraprestación al honor, el mérito y el buen desempeño en el cargo", puntualizó.

Y sumó: "Esto significa, para los argentinos, un ahorro, al menos de la asignación que se cobraba en mano, de unos 21.827.624,65 centavos". Finalmente, Adorni aseguró que tras la condena de la Cámara de Casación Penal en la Causa Vialidad por administración fraudulenta, representa "lo contrario al honor, al mérito y al buen desempeño". "La jubilación a ex mandatarios es un privilegio que no debería existir en la Argentina, más aún si quien la percibe está condenada por estafar de las más altas esferas del poder a millones de argentinos que vieron esfumarse sus esperanzas a manos de la política", sentenció.

El Gobierno dio de baja los beneficios de privilegios en la jubilación y la pensión que percibe Cristina Kirchner

En un comunicado oficial, el Ministerio de Capital Humano destacó que esta baja no es una "sanción accesoria" de la condena, sino una "necesaria consecuencia" ante "la indignidad" de haber sido hallada culpable de fraude. Para Milei, "torna inadmisible que pueda seguir percibiendo asignaciones de privilegio que le fueron otorgadas con carácter excepcional y extraordinario por un supuesto buen desempeño y por el honor del cumplimiento de su función presidencial". "Un elemental respeto a la coherencia de la gestión de gobierno y de las consecuencias que debe tener la comisión de esta clase de delitos que atentan contra el sistema democrático", plantearon.

La decisión resulta llamativa debido a que en mayo de este año Milei había calificado las jubilaciones de privilegio como "derechos adquiridos", sugiriendo que no podrían retrotraerse legalmente. "Si considero que no voy a tener jubilación de privilegio, no lo puedo hacer hacia atrás, es un derecho adquirido. Estoy tan indignado que le pego un tiro a mi propio bolsillo, pero no puedo hacer nada y tengo que corregirlo hacia adelante. Esto al primero que afecta es a mí mismo", había dicho el mandatario.