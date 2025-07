"Ella quería volar": la teoría de Yanina Latorre sobre el final de la relación entre Nico Vázquez y Gimena Accardi

La noticia cayó como una bomba en el mundo del espectáculo. Nico Vázquez y Gimena Accardi, una de las parejas más queridas y longevas del ambiente artístico argentino, anunciaron días atrás su separación tras 18 años juntos. En medio de rumores cruzados, especulaciones de terceros y silencios cuidadosamente medidos, fue Yanina Latorre quien rompió el molde y dio su propia versión sobre los verdaderos motivos detrás de la ruptura.

A una semana del anuncio oficial, Latorre se comunicó nuevamente con el actor y, según reveló en su programa Yanina1079 en El Observador, la charla le dejó una sensación clara: "Yo, por todas las conversaciones que vengo teniendo, tengo la sensación de que fue ella. Me dio vuelta toda la tortilla del primer día. Creo que esos dos videítos eran sarasa de gente mal intencionada, en las charlas que tuve me dio esa sensación. Y por eso ella dice: 'Es un hasta luego, un hasta pronto'".

Desde que se conocieron, cuando Gimena tenía 22 y Nico 28, compartieron todo: éxitos, duelos, escenarios, pérdidas y reconstrucciones. Se acompañaron incluso en los momentos más dolorosos -como el trágico fallecimiento de Santiago Vázquez, hermano del actor- y lograron lo que pocas parejas logran: combinar amor, trabajo y amistad en una misma vida compartida. Pero el desgaste del tiempo, los cambios personales y el crecimiento individual también hacen lo suyo. "Yo creo que ella es la que estaba necesitando un aire", analizó Latorre, quien agregó: "Él varias veces me repite 'está conmigo desde que tiene 22 años', como que era muy chica".

Y siguió: "Y él tenía 28 cuando se conocieron, que quieras o no, seis años más es un tiempito. Las pasaron todas. Yo creo que ella lo ama, se quieren, es su familia, pero tengo toda la sensación de que fue ella. No sé si por un desliz o no, no tengo esa data, pero es ella la que quería volar un poco y debe sentir culpa". Mientras Nico se refugia en su trabajo y sus afectos, Gimena optó por el mar y el sol de España. Según contó Yanina, el actor "está mucho más flaco, está muy caído, está en el departamento, está como puede, laburando". Aun así, en un gesto de entereza y profesionalismo, reapareció públicamente en el programa Buenas Noches Familia, de Guido Kaczka.

En el ciclo de El Trece participó de los juegos con una sonrisa y una musculosa blanca, aunque su mirada, por momentos, parecía atravesada por otra historia. La despedida entre amigos, en cámara, dejó ver la emoción detrás del show. "Nico, ¿sabés que yo te quería mucho? Pero me doy cuenta de que cada vez te quiero más", le dijo Guido, con una ternura que desbordó la pantalla. "Yo también te quiero, sabés lo que te quiero y por eso estoy acá", respondió Nico antes de fundirse en un abrazo con él.

Del otro lado del océano, Accardi eligió la introspección. En su cuenta de Instagram compartió imágenes de su viaje por Madrid: una palmera solitaria, el mar calmo, un sombrero, un libro entre las manos. Ella y su gato, la novela japonesa que narra la vida desde la mirada de un gato y su humana, fue su elección para leer frente al mar. Lo cierto es que ambos negaron rotundamente cualquier tipo de infidelidad. "Fue una decisión muy difícil", aclararon al anunciar su separación.

Pero los seguidores no dejaron de notar la ausencia del otro en los posteos, la falta de miradas cómplices, el tono de los mensajes. La historia perfecta se quebró de a poco, dejando lugar a la duda y al duelo. Por este motivo, Yanina concluyó su análisis con una frase contundente: "Ella lo ama, él la ama, pero ella necesitaba volar un poco. Y debe sentir culpa".