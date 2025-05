El troll libertario Mariano Pérez golpeó a un presunto militante kirchnerista que lo increpó en la calle

El troll libertario y empleado estatal Mariano Pérez, conocido por ir de infiltrado a las conferencia de prensa del vocero Manuel Adorni y por otros escándalos similares, se viralizó recientemente por una pelea callejera que protagonizó con un supuesto "kuka", la forma despectiva que tienen de llamar a los militantes kirchneristas. El periodista acrítico de la gestión actual se prepara para una pelea con su colega de TN Manu Jove, en el stream Paren la mano.

Según relató en Carajo, el streaming de Daniel Parisini, mejor conocido como "El Gordo" Dan, durante el último martes había salido a correr como parte del entrenamiento que tiene preparándose para la velada, cuando "vino un Kuka" y lo increpó. "Me lo cruzo en la calle y viene así con el teléfono y dice: 'ustedes están corriendo ahora', que sé yo, y se me quiso hacer el picante y le digo: 'mirá, no estoy corriendo a ningún lado, estoy acá al lado tuyo, pelotudo'", relató Pérez.

Allí contó que se pusieron a discutir, tuvieron un intercambio y el presunto militante terminó de filmarlo con el celular, se sacó su mochila y le dijo: 'ahora sí te cago a trompadas'. "Yo le digo: 'no seas fantasma. No te vas a hacer famoso por pelearte conmigo'. Y me dice: 'No, yo ya soy famoso'. Vaya a saber Dios quién era este pobre pobre hombre", lo subestimó Pérez, quien también deseó que "suba el video" porque él no tiene "nada que ocultar".

"Me vino a encarar, le erró a la piña, le pego una porque me estoy defendiendo, y después le pego otra, se está por caer al piso, me agarra, caemos al piso y yo termino pegándole en el piso. Estábamos por Recoleta", relató Pérez. "Lamentablemente se me cayó el teléfono en un momento del pantalón. Y sustrajo mi teléfono y se lo llevó, pero después, por supuesto, lo tiró en un tacho de basura y lo recuperé", añadió al respecto.

Antes de eso, le deseó un feliz cumpleaños a Jove, con quien boxeará en la próxima gala de Paren la mano. Las polémicas del influencer de extrema derecha son constantes. En la época en la que Adorni daba sus habituales conferencias llegó a estar acreditado como un colega más, cuando sólo maneja su canal de Youtube. Con lo difícil que es conseguir ese espacio, que uno fanático de Javier Milei lo tenga, demuestra que existe un alto grado de manipulación de la información en las ruedas que ofrece el vocero.