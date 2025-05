AEFIP denuncia maniobras antisindicales desde LLA: "El Gobierno se planta como enemigo de los trabajadores"

El contexto de los trabajadores sindicalizados se caracteriza por no tener ni un momento de paz. El gobierno de La Libertad Avanza manejado por Javier Milei y los funcionarios que ya tradicionalmente atentan contra los derechos laborales (Federico Sturzenegger, Luis Caputo y Patricia Bullrich) llevan adelante todo tipo de intentos para cercenar las garantías que, constitucionalmente corresponden para sostener un sistema de trabajo justo y libre... pero libre de verdad.

El caso de los y las trabajadoras de AEFIP (Asociación de Empleados Fiscales e Ingresos Públicos) no es la excepción: de hecho, durante la jornada del 27 de mayo lograron darle un batacazo al gobierno libertario cuando lograron una cautelar que ponía freno a una insólita decisión.

Bullrich y Cúneo Libarona miran el abrazo entre Milei y Caputo

La misma consistía en que los trabajadores pudieran "afiliarse" o "desafiliarse" a través de un botón en una página web de Recursos Humanos donde están sus legajos. Esta decisión tomada de forma unilateral sin siquiera incluir a los organizados en AEFIP los tomó por sorpresa pero actuaron con rapidez.

En diálogo con BigBang , Javier León, Secretario de Asuntos Sindicales en AEFIP explicó que se ampararon en la ley de Asociaciones Sindicales (23.551) que deja establecido que son las mismas organizaciones gremiales las que tienen la potestad para afiliar (o desafiliar) a sus trabajadores: "Lo que ha hecho la AFIP hace casi un meses llevar adelante en el sistema de recursos humanos -con el cual se tramitan todos los legajos nuestros- la posibilidad de que con un click el compañero o compañera se puede afiliar o desafiliar. Esas presentaciones son absolutamente ilegales y por eso la Justicia nos dio la cautelar a favor", explicó.

La cautelar que logró AEFIP

Esta acción fue tildada por León como una medida "antisindical" que "con una aparente idea de libertad puedan llevar adelante este tipo de acciones". Sin embargo, el referente cuenta que todos los meses, los trabajadores pueden entrar o salir del sindicato sin ningún tipo de restricción " en plena libertad y en el ejercicio de los derechos sindicales desde siempre".

En la misma línea, explicitó: "Por eso lo que creemos es que es un intento más, basado en prejuicios, pensando que los trabajadores están forzados a estar sindicalizados y eso no es así. Por eso se han establecido muy pocas desafiliaciones en este periodo de tiempo", contó.

Trabajadores organizados en AEFIP

Con la medida cautelar de la justicia a favor de AEFIP, León puso en valor la organización de los trabajadores pero también reflexionó sobre la última decisión del gobierno de La Libertad Avanza respecto a declarar como "esenciales" algunas actividades como la marina mercante con el último objetivo de que estos trabajadores no puedan acceder al pleno derecho a huelga.

Pero esto no es más que una maniobra que deja en evidencia el espíritu represivo del gobierno de las fuerzas del cielo ante la fuerza de la organización sindical de los trabajadores que ya había sido frenada por la CGT y que no está en vigencia: "Es casi una réplica de lo que ya estaba establecido en el decreto 70/2023 por el cual la CGT pudo obtener una cautelar y desde el cual no rige ninguna clase de de afectación de derechos. Sólo por esa cautelar, todo lo que se modificó con el 70/2023 en el capítulo laboral no rige ", explica.

Milei confeccionó un ministerio a medida de Sturzenegger, el de Desregulación del Estado

En ese sentido, León amplió: "Como agregaron una actividad más que no estaba -que es la marina mercante- modificaron ese artículo del decreto para agregar esta otra función como una actividad esencial". Desde su organización, ven esta movida de fichas como una forma de "menoscabar" la capacidad de organización de los trabajadores, dice y lo vincula a la situación que les tocó vivir en AEFIP: "Como la otra medida que hicieron con el tema de buscar que los trabajadores se desafilien de la organización y tratar de hacer un método centralizado y único".