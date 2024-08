Mayra Mendoza cargó contra Alberto Fernández: "No respetó la conducción política de Cristina por ser mujer"

La primera dirigente política peronista que habló sobre la denuncia de Fabiola Yáñez contra Alberto Fernández fue la intendenta de Quilmes, Mayra Mendoza. Lo hizo cuando la ex primera dama todavía no había realizado la audiencia con el juez Julián Ercolini.

En esa oportunidad, Mendoza había dicho que Fernández tenía "características" de violento por cómo se comportó con Cristina Fernández de Kirchner (CFK) en el mandato que compartieron. Después de que se ratificaron los hechos de violencia, la intendenta volvió al ruedo y le pegó de lleno al ex presidente.

Cristina Fernández de Kirchner y Mayra Mendoza

Fue en una entrevista para Radio Con Vos donde explicó que si bien la mismísima Cristina no se reconoce como víctima de violencia política, efectivamente Alberto la habría ejercido contra ella: "Tengo evidencia de la violencia política que ejerció contra Cristina. Y Cristina quizás no lo va a reconocer, porque ni siquiera ella se puede ver como una víctima; pero yo sí. Mi generación, y con la formación que nosotras tenemos, sí sabe que se ejerció violencia", explicó.

Y, en línea con sus propios dichos sobre Fernández antes de que Fabiola haya contado la verdad, Mendoza expresó contundente: "Los comentarios que recibí por haber emitido una opinión sobre una situación de la que somos víctimas fueron de un nivel de violencia política que no se puede aceptar más, que sea más juzgada la opinión de una mujer que el hecho en sí mismo, o que la opinión de un hombre o que cuando sucedió ese festejo irresponsable en Olivos primero se haya culpado a Fabiola", dijo y continuó haciendo referencia a Aníbal Fernández: "Y después que haya habido un ministro en su momento que dijo: '¿Qué tenía que hacer el Presidente? ¿Caga*** a palos?'", expresó ofuscada.

Alberto Fernández

Mayra expresó que Fernández "no respetó la conducción política de Cristina por ser mujer" y enumeró las razones por las que alega que el ex presidente fue violento: "Ejerció violencia política, porque un presidente en uso de sus funciones que usa a sus operadores mediáticos para decir que Cristina está loca, que es bipolar, que no lo deja gobernar... culpándola a ella de su inoperancia, de su irresponsabilidad, de su falta de compromiso y de responsabilidad con el cargo que estaba ejerciendo. Eso es un hombre violento y uno es en la vida pública como es en la vida privada, y viceversa".

Una de las cosas que molestó más a la dirigenta peronista es responsabilizar a CFK por haber propuesto como presidente de su fórmula a Alberto: "¿Cómo va a conocer (las situaciones de violencia)? ¿De verdad a ese punto quieren llevar a una mujer que en la Argentina la quisieron matar y que no se investiga ni siquiera a los responsables? ¿De verdad van a intentar tensionar y tensar las cosas al nivel de querer hacerla cargo a ella? ¿Intentan decir que Cristina sabía, que lo amparó?", insistió retóricamente Mayra.

Cristina Fernández de Kirchner y Fabiola Yáñez

La intendenta de Quilmes tildó de "traidor" a Fernández y dijo que con su caso de violencia de género cayó muy bajo: "Más abajo no hay nada", sentenció y se explayó: "Traicionó a Cristina, a la militancia, que lo militamos, que hablamos de él, que confiamos, que teníamos esperanzas de que pudiera hacer de la Argentina lo que habíamos propuesto".

Conmovida y enojada, Mayra Mendoza no se contuvo ni una palabra: "Nunca jamás nos imaginamos que iba a ser tremendo irresponsable, hablo y me indigno. Es una cosa más que despreciable ejercer violencia física sabiendo que era una persona que podía trabajar dentro de un proyecto colectivo, político". Además, definió a Alberto Fernández como un "ser despreciable" y fulminante espetó: "Siempre se pone como víctima y culpa a otras".