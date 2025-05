Escándalo en el acto de Adorni y Milei: denuncias por pagos incumplidos y el robo a un periodista en plena transmisión

El acto de cierre de campaña del candidato a legislador porteño de La Libertad Avanza (LLA), Manuel Adorni, al que asistió el presidente Javier Milei, terminó desbordado por denuncias que opacaron cualquier consigna libertaria. Jóvenes identificados con remeras del espacio oficialista denunciaron en vivo que les habían prometido dinero para asistir al acto y que, una vez allí, les ofrecieron menos de lo acordado. Además, un periodista de LN+ fue víctima de un robo en plena cobertura en vivo. "Nos quieren dar 20 lucas... vinimos por 25 y ahora nos dicen que quieren darnos 20... están re volados", denunció con furia uno de los asistentes ante un móvil del canal TN.

Y cuando el periodista le preguntó quién les iba a abonar, respondió: "La gente de Milei", dejando expuesto un esquema de movilización paga que desde el oficialismo se niega sistemáticamente. Otro joven, desde Merlo, afirmó que le prometieron 10 mil pesos pero después "nos dijeron que nos van a pagar 20 mil. O sea, tienen plata, pero no nos quieren pagar". Lejos de la épica libertaria, el episodio reveló el uso de viejas prácticas políticas que el propio Milei dice combatir: movilización por dinero y manipulación de la militancia. "Vine voluntariamente pero tienen que cumplir con su palabra", remarcó el militante de Merlo, admitiendo la promesa de pago.

Lo que pretendía ser una demostración de fuerza se convirtió en una escena de caos y desorganización, con jóvenes reclamando a los gritos lo que consideran una estafa por parte del partido que dice "devolverle la dignidad al pueblo". Como si eso no alcanzara, el cierre de campaña también quedó manchado por un hecho de inseguridad. Nicolás Edwin, periodista de LN+, denunció en vivo que le robaron el celular mientras intentaba acercarse a Milei. "Me robaron el celular, mi herramienta de trabajo. Lo sigo pagando, me lo sacaron del bolsillo y se lo pasaron de una mano a la otra", relató el cronista, visiblemente afectado.

La escena ocurrió frente a miles de personas, justo cuando el mandatario descendía de su vehículo para subir al escenario en Parque Mitre, en medio de un tumulto que ni el equipo de seguridad pudo contener. Desde los estudios del canal, la conductora Cristina Pérez intentó mantener la calma, aunque no pudo evitar mostrar su preocupación: "Es un desastre... No lo puedo creer", dijo mientras otro de sus colegas señalaba lo riesgoso que resulta que el Presidente se mezcle con la multitud sin mayores controles. "Hay muchísima gente acá, es imposible trabajar. Se lo pasaron de una mano a la otra", insistió la víctima.

La diputada libertaria Emilia Orozco, presente en el programa, intentó matizar la situación, solidarizándose con el periodista pero al mismo tiempo sugiriendo que "es difícil distinguir entre militantes y arrebatadores", como si el caos fuera inevitable y ajeno a la responsabilidad de los organizadores. Los incidentes no pasaron desapercibidos. El supuesto "fenómeno mundial" que Milei se jacta de encabezar mostró su costado más rudimentario y contradictorio: promesas de dinero incumplidas a quienes llenan los actos, robos en medio de multitudes sin control y un discurso oficial que intenta sostenerse sobre las ruinas de lo que denuncia.

En su afán por desterrar a "la casta", el gobierno termina calcando sus peores vicios. Mientras tanto, la campaña avanza al ritmo de bengalas violetas, slogans vacíos y militancia rentada. Y cuando las cámaras se apagan, lo que queda no es la "revolución liberal" que Milei proclama, sino una postal desordenada, violenta y cada vez más parecida a aquello que vino a erradicar.