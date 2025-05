Milei arremetió contra el PRO y Santoro en un cierre de campaña cargado de furia libertaria: "La mierd... del Estado"

En modo campaña y fiel a su estilo provocador, el presidente Javier Milei encabezó anoche en el Parque Mitre del barrio porteño de Recoleta un encendido acto de cierre en respaldo a Manuel Adorni, su vocero y ahora candidato a legislador por la Ciudad de Buenos Aires. En un discurso cargado de descalificaciones, Milei lanzó duras críticas contra el PRO y el peronismo, a los que volvió a englobar bajo la categoría de "partido del Estado". "El domingo clavémosle la tapa del cajón al partido del Estado", exclamó el mandatario ante una multitud que coreaba "La casta tiene miedo", en un acto que combinó estética libertaria, folclore político y escándalo.

El líder de la Libertad Avanza se mostró rodeado de todo su Gabinete y figuras claves del oficialismo, como su hermana Karina Milei, presidenta de La Libertad Avanza y Secretaria General de la Presidencia de la Nación, quien reiteró el mensaje central de la campaña: "Adorni es Milei". En su intervención, Milei no ahorró ataques. Calificó al PRO como "la mierda del partido del Estado", tildó a sus dirigentes de "fracasados que están peleando el cuarto lugar" en las elecciones porteñas, y volvió a arremeter contra el peronismo al bautizar a Leandro Santoro como "Sanvaca", en alusión a que "siempre vivió de la teta del Estado".

Además, repasó el historial legislativo del candidato peronista y lo acusó de impulsar la censura desde los medios contra el espacio libertario. "La verdadera motosierra es cuando se achica el Estado. Devolverle plata a la gente que labura es el único ajuste que vale", afirmó el Presidente, en una de las múltiples referencias a su programa económico, mientras celebraba que "la inseguridad se terminó con el protocolo antipiquetes que Macri y Larreta nunca quisieron aplicar". "Me causa gracia cuando los dos representantes del partido del Estado dicen que no quieren ajustar y desprecian la motosierra, porque lo que no quieren es que el ajuste caiga sobre ellos", agregó.

Milei arremetió contra el PRO y Santoro en un cierre de campaña cargado de furia libertaria

El cierre del acto, musicalizado con "Panic Show" de La Renga, reforzó la estrategia libertaria de nacionalizar la disputa porteña. "Tenemos que elegir si queremos seguir abrazándonos al cambio de la libertad y prosperidad o al pasado, el modelo del partido del Estado que hizo ricos a los políticos", insistió Milei, quien acusó al PRO y al kirchnerismo de querer sostener los privilegios de la clase política. "Lo que no quieren es que el ajuste les caiga encima", sostuvo.

A lo largo de la jornada, el oficialismo desplegó todo su aparato en un evento que reunió a cerca de 3 mil personas y que buscó mostrar fuerza en la Ciudad, territorio históricamente dominado por el macrismo. Desde el escenario, las pantallas repetían una consigna clara: "Milei es Adorni", un intento por transferir el magnetismo presidencial a la candidatura del vocero. "Tenemos que elegir si queremos seguir abrazándonos al cambio de la libertad y prosperidad o al pasado", advirtió.

Adorni, por su parte, también se subió al tono de confrontación. Señaló que "si seguimos avanzando, ellos no vuelven nunca más" y llamó a "sepultar al kirchnerismo" en las urnas. En su discurso, atacó a los medios, celebró el rumbo económico del Gobierno y se jactó de haber pasado de ser "fenómeno barrial a fenómeno mundial". Entre los asistentes se pudo ver a la diputada Lilia Lemoine, vestida con un mameluco de YPF, como los que usa Milei en Olivos, sacándose selfies con simpatizantes.

La puesta en escena estuvo a cargo del cineasta Diego Recalde, quien ofició de maestro de ceremonias y aseguró que "los votantes pasaron de maullar como gatos a rugir como leones", en una clara alusión a Mauricio Macri. El tono del acto y la presencia total del elenco oficialista dejaron en claro que el Gobierno nacional juega a fondo en la elección porteña. La apuesta: consolidar a La Libertad Avanza como la primera fuerza de la Ciudad y reducir al mínimo al PRO. El domingo será la prueba de fuego.