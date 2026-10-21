Escándalo con Milei en Madrid: insultó a una periodista y el Rey evita recibirlo

Tras una tarde libre para disfrutar de Madrid, Javier Milei arrancó sus actividades en España envuelto en peleas con periodistas y con el gobierno de Pedro Sánchez, mientras sus aliados del Partido Popular y Vox le rehúyen a la foto. Una foto que también evitó el Rey Felipe VI, que se excusó para no recibirlo.

Fiel a su estilo, Milei arrancó maltratando a los periodistas y se la agarró con un mujer, pese a los pedidos que le hicieron desde la mesa política luego de su ataque a Maru Duffard. "Me parece una visión muy propia de gente corta intelectualmente y de miserables políticos, quizás vale para tu caso", le dijo el presidente a una cronista de la SER.

"No pierdo el tiempo en estúpidos incompetentes zurdos empobrecedores", respondió Milei en otro momento a los periodistas españoles que intentaban conseguir una declaración en su llegada al Nueva Economía Fórum.

El navegador no soporta este contenido.

En los medios de España destacan que la presencia de Milei eclipsó a Núñez Feijoó y Abascal, los contrincantes electorales de Sánchez. Al socialista la presencia de Milei le sirvió para reforzar su discurso por ejemplo en el tema del aumento de las pensiones, una de las banderas del PSOE en la campaña.

Milei se reunirá esta tarde con Díaz Ayuso para justificar su viaje oficial a España, pero no está claro cuanto espacio le dará la madrileña. De hecho, el encuentro será cerrado y sin atención posterior a la prensa. Tampoco se sabe dónde será por temor a las protestas de profesores y estudiantes, que ya marcharon contra la presencia del argentino en la Universidad Rey Juan Carlos.

El presidente no se juntará en esta ocasión con Abascal, que diagramó un oportuno viaje de campaña a Coruña y no se cruzara con el libertario a pesar de que una de las charlas previstas es en una fundación de Vox. "En esta ocasión tengo una prioridad que es estar con los españoles", sostuvo Abascal, que aseguró que tendrá "una comunicación" con Milei.

Milei zurdos

En España también aseguran que Milei intentó conseguir una foto con el Rey Felipe VI, pero desde el Palacio de la Zarzuela lo rechazaron con una excusa protocolar.

Según la agencia EFE, desde el gobierno argentino pidieron un encuentro con el Rey, pero le explicaron que la práctica habitual en España es que también haya un encuentro con el jefe de gobierno, es decir Sánchez. Una excusa bastante insólita teniendo en cuenta que prácticamente la principal actividad del Rey son las reuniones protocolares.











