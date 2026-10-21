Sabrina Rojas confesó que un futbolista de 19 años la quiere conquistar y todas las miradas apuntaron a Mastantuono

Mientras la prensa continúa vinculándola con algunos de sus ex, Sabrina Rojas demostró que dio vuelta la página de sus relaciones pasadas y que no le faltan pretendientes. Sin embargo, lo que parecía una simple anécdota sobre su vida amorosa terminó convirtiéndose en un verdadero revuelo en las redes sociales, donde los usuarios comenzaron a investigar quién sería el misterioso galán.

La modelo sorprendió al revelar que un futbolista argentino de apenas 19 años, que actualmente vive y juega en el exterior, le escribe insistentemente por Instagram con la intención de conocerla cada vez que regresa al país. Aunque reconoció que intercambiaron algunos mensajes, dejó en claro que la diferencia de edad representa un obstáculo para avanzar con el vínculo.

Sabrina Rojas contó que le escribe un futbolista argentino de apenas 19 años

Durante una charla en All Access, el ciclo de DGO Stream que comparte con Luana Fernández y el influencer Ramiro Bilbao, la conductora explicó por qué no se anima a aceptar una cita con el joven deportista: "Yo soy mucho más grande y me da impresión porque tiene 19 años", confesó sin vueltas. Y reveló cuál fue su respuesta ante las insistentes propuestas del futbolista: "Le digo: 'No hay manera'".

La revelación despertó inmediatamente la curiosidad de sus compañeros, quienes dieron a entender que ya habían descubierto de quién se trataba. Sin embargo, la ex esposa de Luciano Castro se negó rotundamente a revelar su identidad y les lanzó una advertencia: "No vayan a decir ni por casualidad".

Lejos de quedarse únicamente con la diferencia de edad, Rojas profundizó en los motivos que le generan incomodidad. "Hace dos años yo estaba exactamente igual con la misma vida y este pibe era menor de edad", reflexionó, dejando en evidencia lo difícil que le resulta imaginar una relación con alguien tan joven.

Sabrina Rojas conto que le escribe mucho un pendejo de 19 AÑOS, ARGENTINO QUE JUEGA AL FUTBOL EN EL EXTERIOR👀 https://t.co/NeX1SKy3tM — nom0leste (@nom0leste) October 20, 2026

De todos modos, reconoció que su percepción podría cambiar con el paso del tiempo. "Hasta veinticinco basta", afirmó, al establecer la edad a partir de la cual dejaría de sentirse incómoda con la diferencia generacional.

Pero hubo un detalle que llamó especialmente la atención: aunque aseguró que no aceptaría encontrarse con él, Sabrina no ocultó que hay aspectos de la personalidad del futbolista que le resultan atractivos. "El jugador de fútbol desde muy chiquito tiene mucha responsabilidad, mucha conducta, viven solos, están curtidos, tienen presión", explicó al señalar que la realidad de un deportista profesional puede ser muy distinta a la de otros jóvenes de su edad.

Incluso, destacó una característica que parece haberla sorprendido: "Cuando el chabón habla, tiene otra calle, tiene otro pensamiento". Aunque la conductora evitó dar nombres, sus declaraciones desataron una verdadera investigación entre los usuarios de las redes sociales, que comenzaron a cruzar pistas para descubrir quién sería el joven interesado en conquistarla.

Sabrina Rojas explicó por qué no puede verse con el futbolista que le escribe

Fue entonces cuando apareció un nombre que revolucionó las especulaciones: Franco Mastantuono. Algunos usuarios detectaron que Sabrina Rojas y el futbolista se seguían en Instagram, un detalle que rápidamente alimentó las sospechas.

Sin embargo, lo que más llamó la atención ocurrió después de que la anécdota saliera al aire: los usuarios advirtieron que ambos habían dejado de seguirse en la red social, una coincidencia temporal que no pasó inadvertida y terminó multiplicando las teorías.

Todas las miradas apuntaron a Mastantuono

De todas maneras, no existe ninguna confirmación de que Mastantuono sea el deportista al que se refirió la modelo. Por el momento, la supuesta conexión se sostiene únicamente en las especulaciones de los usuarios y en los movimientos que detectaron en Instagram.

Mientras las redes intentan resolver el misterio, Sabrina Rojas mantiene su postura: no reveló la identidad del futbolista de 19 años que busca conquistarla y, al menos públicamente, sigue descartando la posibilidad de un encuentro.