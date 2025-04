Escándalo en Misiones: denuncian una caja paralela libertaria con aportes forzados de funcionarios del ANSES y PAMI

Una nueva mancha de corrupción salpica al oficialismo libertario, esta vez en la provincia de Misiones. Veintidós funcionarios de la ANSES y el PAMI presentaron una carta en la que denuncian que fueron obligados a entregar el 10% de sus salarios para financiar el armado político de La Libertad Avanza (LLA). A diferencia de las clásicas cajas negras que operan en efectivo, en este caso los pagos se habrían exigido por transferencia bancaria, dejando un rastro tan insólito como comprometedor.

La denuncia, revelada por el periodista Manu Jove y luego confirmada por varios medios nacionales, está dirigida directamente a Adrián Núñez, presidente de LLA en Misiones e histórico militante del Frente Renovador de la Concordia reciclado en la ola mileísta. Núñez, ungido en diciembre por Martín Menem, su primo "Lule" Menem y Karina Milei, es ahora el eje de una polémica que expone las internas y contradicciones de un espacio que hizo de la austeridad y la transparencia su bandera electoral.

En la carta, los funcionarios detallan que recibieron una orden para depositar el 10% de sus sueldos en una cuenta particular a nombre de Cristian Osvaldo Sanabria Britez. La instrucción habría sido comunicada por Mario Pérez Miranda, sindicado como vocero y "secretario de confianza" de Núñez. Lejos de negar los hechos, el propio Pérez Miranda anunció por WhatsApp que daría un "paso al costado" para no dañar al proyecto libertario con lo que calificó como "falsas acusaciones".

Pero los datos son contundentes. Además del texto firmado por los denunciantes, que incluye nombres y apellidos de referentes libertarios en Posadas, Oberá, El Soberbio, Puerto Rico, Candelaria, Aristóbulo del Valle y otras localidades, el periodista Jove mostró comprobantes de transferencias -una por 260 mil pesos- y chats comprometedores. En ellos se mencionan funcionarias como Melisa Carol Correa, Damaris Alvez y Daniel López como quienes sí concretaron los depósitos.

Karina Milei y Martín Menem a punto de despegar al NEA argentino

En uno de los intercambios, Pérez Miranda escribe: "Pao ya está avisada, volvía de Paraguay y pasaba. Exactamente igual que Yami de Iguazú". La escena es grotesca: un partido que se autoproclama como el adalid de la libertad individual y el orden liberal moderno, replicando las viejas prácticas clientelares que supuestamente vino a erradicar. Como si no alcanzara con la precarización de áreas estratégicas del Estado, ahora se suma una lógica de recaudación interna que echa por tierra cualquier discurso sobre "eliminar la casta".

No es el primer episodio turbio en la estructura libertaria misionera. Meses atrás, hubo acusaciones similares en el PAMI, aunque sin tanto nivel de exposición pública. Esta vez, sin embargo, los firmantes se jugaron: exigieron la devolución de los montos descontados entre enero y febrero, y advirtieron que, de no obtener respuestas, avanzarán con acciones legales. "Esta práctica no se condice con los lineamientos y la transparencia que pregona nuestro partido", sentencian en el documento.

La situación deja al descubierto no solo una estructura partidaria sin controles ni mecanismos internos de fiscalización, sino también una línea de conducción nacional —la de los Menem y Karina Milei— que avala estos liderazgos provinciales sin reparar en sus antecedentes ni en sus métodos. Adrián Núñez, recordemos, trabajó con Maurice Closs, Hugo Passalacqua y en la Cámara de Diputados provincial. Su salto al mileísmo fue oportunista, como tantos otros, y ahora su nombre queda asociado a una presunta caja paralela libertaria montada a fuerza de presión sobre empleados del Estado.

Menem, Villarruel, Petri, Milei y el echado Posse

En un gobierno que desfinancia áreas críticas, recorta jubilaciones, elimina ministerios y privatiza sin miramientos, el hecho de que sus propios dirigentes exijan aportes de bolsillo a los funcionarios para sostener la estructura partidaria es más que una contradicción: es una estafa ideológica. El "no hay plata", al parecer, no corre puertas adentro de La Libertad Avanza. Para eso, siempre hay un sueldo estatal disponible.