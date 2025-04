Macri lo acusó de "comprar" dirigentes del PRO y Milei le salió al cruce: "Que traiga las facturas"

El presidente Javier Milei rechazó las acusaciones del ex mandatario, Mauricio Macri, quien había afirmado que en el PRO sólo quedaban quienes tenían "valores", ya que el resto de los que tenían "precio" ya se habían ido a La Libertad Avanza (LLA). "Que traiga las facturas, que la muestre, qué querés que te diga", soltó en una entrevista que brindó a A24 durante la mañana de este lunes.

Al mismo tiempo, y a un día desde que desde su espacio aseguraran que las declaraciones de Macri eran "de ruptura", el economista libertario defendió el frente electoral con el PRO en la provincia de Buenos Aires, el cual definió que "marcha muy fuerte", aunque es probable que exista "un grupo minúsculo" que "no quiera el acuerdo". "No tengo ninguna duda de que entre el profe (José Luis) Espert, "El Colo" (Diego) Santilli y Cristian Ritondo se van a poner de acuerdo, con el armado de (Sebastián) Pareja y los Menem, para a armar una estructura súper competitiva para arrebatarle la provincia al soviético, al comunista y bolchevique", señaló en relación al gobernador bonaerense, Axel Kicillof. Al ex ministro de Economía durante el segundo gobierno de Cristina Fernández de Kirchner, también lo calificó como "liliputiense comunista".

Milei calificó a Axel Kicillof de "liliputiense comunista"

Por otro lado, destacó el papel que cumple su jefe de Gabinete, Guillermo Francos, cuando afirmó que "se convirtió en un ministro que distribuye el juego". Sin embargo, puso por arriba de él a su asesor Santiago Caputo y hasta explicó la jerarquía en este tipo de asuntos. "Hay un control político con Francos, una segunda con Caputo y el que mete el gancho final soy yo", detalló Milei, quien además precisó que su popularidad "está en niveles máximos", mientras que señaló como "popular" el ajuste que impulsó, ya que logró bajar la inflación "que afecta a los sectores más vulnerados". "A los estatistas les estamos demostrando que lo podíamos hacer y que el ajuste es popular", insistió. "Hicimos el ajuste, no nos hundimos en una recesión. El ajuste es popular porque baja la inflación", repitió.

Guillermo Francos y Santiago Caputo

Lo cierto es que la "popularidad" de Milei, más allá de las encuestas, tiene otros indicadores para medirse. Uno de estos podría ser el rating que tuvo su entrevista en A24. "La nueva visita del presidente se posiciona ÚLTIMO en las noticias con pisos de 0,7", describió el periodista Nacho Rodríguez en X (ex Twitter). "Solo supera a Canal 26 Noticias", sumó. A su vez, y más allá de las discusiones más cotidianas, el presidente se metió en temas más relacionados al perfil político e ideológico de su gobierno, al cual consideró "el más reformista" de los últimos tiempos.

"Aquellos países que son más libres crecen más y abrazar las ideas de la libertad trae prosperidad", aseguró. "La contracara de esta sociedad que tenemos en nuestro ideal es el socialismo que ha generado caos, pobreza y ha asesinado 150 millones de seres humanos. Por método indirecto, puedo demostrar que cuanto más Estado hay, menos puede planificar el ser humano. El Estado es una interferencia", añadió al respecto.

Javier Milei no logró cautivar al público en la entrevista que le realizaron durante la mañana de este jueves.

En relación a por qué no se puede avanzar en la destrucción del Estado de forma total durante su mandato, Milei hizo una alegoría alrededor del "dilema de los prisioneros", en el sentido de la dificultad que tienen de hacer esto en el marco de que el resto de los países del mundo tienen una fuerte presencia estatal. "Te desligas y es probable que el resto te termine invadiendo. Todos sabemos que podemos funcionar mejor sin Estado, pero no es incentivo compatible. Ese problema se va a resolver en términos dinámicos como por ejemplo el progreso tecnológico y la IA, eso me pone optimistas porque le va a quitar tareas al Estado", concluyó.