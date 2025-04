Se conoció el absurdo motivo por el cual una madre y su hija desfiguraron a golpes a una docente: el video de la agresión

Se revelaron más detalles de la historia de terror que vivieron la regente y subregente en el IFD 12 del nivel primario en Neuquén. Después de haber sido brutalmente golpeadas por una madre y su hija, las autoridades escolares dieron las razones por las cuales habían sido agredidas.

Lo que contaron desde la institución es que la situación violenta no fue solamente durante el miércoles sino que la situación ya venía siendo caótica desde el martes cuando tuvieron una reunión en donde le explicaron que le había llamado la atención a su hija por el uso de celular.

Fue esta advertencia la que habría desencadenado la furia de la madre de la alumna que amenazó al personal docente aunque ese día se retiraron. Sin embargo, la situación escaló a sobremanera durante el miércoles 23 de abril cuando ambas ingresaron a la institución decididas a violentar a la responsable de aquella restricción.

Instituto IFD N° 12 en Neuquén

Si bien ambas tenían prohibida la entrada a la institución por calle Avenida Argentina, el personal de seguridad no tenía conocimiento sobre esa disposición y es ese error el que finalmente termina con el peor desenlace: la madre y su hija ingresaron por la entrada de calle Ameghino y como no encontraron a la docente que había prohibido el uso del celular, agredieron a la regente y a la subregente.

"La mamá fue a buscar a la misma docente, pero como ingresaba un rato más tarde el martes, cuando fue no la encuentra. En su lugar, increpa a la regente y subregente del nivel medio. Es a ellas a quienes les pega, junto con una hija mayor de edad", explicó Sandra Sepúlveda de ATEN Capital al medio LMNeuquén.

En la misma línea, contó: " Las amenazas son gravísimas . Bajo estas circunstancias están las compañeras, con mucho miedo; y el daño psicológico quedó para todos los que estaban en el establecimiento, incluso afectó a las infancias y a los adolescentes que grabaron la situación", dijo con tono de indignación.

Instituto IFD N° 12 en Neuquén

Al momento, la situación no se resuelve y, según comunicó Sepúlveda, no parece haber un buen panorama. Es por eso que expresó: "Exigimos acciones en defensa de los docentes y que no haya violencia dentro de las escuelas".

En la misma línea, exigió: "La Justicia tiene que tomar cartas en el asunto. Esto no puede suceder en las escuelas; y el Consejo Provincial de Educación y el gobernador deben disponer de los mecanismos adecuados para asegurar las clases".

La comunidad educativa está en estado de alerta por las amenazas profesadas por esta madre y su hija. De hecho, explicaron las docentes que uno de los dichos tenía que ver con que la madre había estado en situación de encierro y que investigaría datos personales de las docentes para perseguirlas.

Instituto IFD N° 12 en Neuquén

Ante esto, Sandra Sepúlveda diagnosticó: "Cuando vas a buscar el auto o vas a la parada. Salir genera miedo". La violencia vivida en el IFD 12 del nivel primario en Neuquén no parece tener fin en caso de que las autoridades nacionales no intervengan.