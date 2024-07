Macri volvió a cruzar a Milei: "El sacrificio que están haciendo los argentinos requiere de un gobierno ejemplar"

En diciembre del 2022, la Corte Suprema de Justicia falló a favor de la Ciudad de Buenos Aires en el conflicto que la oponía al Gobierno nacional por el recorte de la coparticipación. Esta resolución significó un duro revés para la Casa Rosada, ya que debía pasarle a la administración porteña el 2.95 por ciento de la masa de impuestos coparticipables. Sin embargo, esto no se está cumpliendo desde la asunción de Javier Milei y el que puso el grito en el cielo fue Mauricio Macri.

A través de las redes sociales, el ex presidente le reclamó al libertario que cumpla con el fallo de la Corte Suprema en la coparticipación de la Ciudad y aseguró que "el sacrificio que están haciendo los argentinos requiere de un gobierno ejemplar, que cumpla la ley de la misma manera que la exige". "Vamos en el camino correcto, no podemos desviarnos", advirtió el líder del PRO e hizo principal hincapié en el sistema de recaudación de impuestos y distribución de la recaudación.

Al respecto, Macri remarcó en su cuenta personal de X que "desde antes de ser gobierno apoyamos al actual presidente". "Sabíamos que se enfrentaría a una situación económica y social explosiva, y sin ninguna condición ni especulación lo acompañamos en sus iniciativas, especialmente en la materialización de la estratégica Ley Bases. Para alcanzar esos cambios, hay una condición anterior aún más importante que crear nuevas leyes, y es cumplir con las existentes, en especial, cumplir con los fallos irrevocables dictados por la Corte Suprema", escribió el ex mandatario dando cuenta que su relación con Milei no pasa por su mejor momento.

Y continuó: "Ese es el caso de la deuda de coparticipación que la Nación mantiene con la Ciudad de Buenos Aires. No tengo dudas de que cumplir los fallos es la voluntad del Presidente, porque todos sabemos que sin instituciones (y no hay instituciones si no se cumplen las reglas), no habrá justicia, ni progreso, ni crecimiento, ni bienestar, ni inversiones", enfatizó el ex mandatario nacional. El sacrificio que están haciendo todos los argentinos requiere de un gobierno ejemplar, que cumpla la ley de la misma manera que la exige. Vamos en el camino correcto, no podemos desviarnos".

El pedido del ex mandatario hace referencia al fallo de diciembre de 2022, cuando la Corte Suprema dictó una medida cautelar a favor del reclamo de la ciudad de Buenos Aires contra el Gobierno nacional por la detracción de más de un punto de coparticipación federal en 2020, que fue asignado a la provincia de Buenos Aires. El máximo tribunal, por unanimidad, le había devuelto con carácter de provisoriedad el 2,95 por ciento de la masa de fondos coparticipables.

La medida cautelar obliga al Estado nacional a devolver ese dinero que, no obstante, no satisface el total del reclamo de la Ciudad, que es del 3,50 por ciento. Según la Corte, la decisión no afectaba a los ingresos del resto de las provincias. En ese marco, el jefe de Gobierno porteño, Jorge Macri, viene reclamando desde su asunción que los fondos que se recortaron durante la gestión de Alberto Fernández sean restituidos mediante el cumplimiento del fallo de la Corte Suprema de Justicia.

Recordemos que Fernández había cuestionado la legitimidad del decreto 194/2016 dictado por Macri que, por entonces era presidente, en el que elevó de 1,40 a 3,75 el porcentual que recibía de coparticipación la Ciudad de Buenos Aires. "La Ciudad, cuando el Gobierno nacional de ese entonces le traspasó a la Policía Federal, consiguió 2 puntos más de coparticipación. Pero, para cubrir los gastos de ese traspaso hacía falta 1 punto de esa coparticipación. Había entonces más de 1 punto excedente que la Ciudad no estaba utilizando para cubrir gastos de sueldos y funcionamiento de la Policía Federal", se había justificado por entonces el ex jefe de Estado.

La discusión sobre el nivel que recibe la Ciudad de Buenos Aires, el distrito más rico del país, viene desde hace varios años: comenzó en 2020 con la quita de un punto de la coparticipación nacional por el traspaso de las funciones de seguridad gracias al decreto 375 de septiembre de aquel año y este es uno de los puntos que las provincias suelen reclamar, al igual que los subsidios al transporte colectivo. Por su parte, Alberto Fernández sostuvo que la medida apuntaba a "reponer un equilibrio que se perdió allá a mediados de los '80 cuando la Provincia perdió 8 puntos de coparticipación".

Por esta quita, el Gobierno porteño le pidió a la Corte Suprema que declare la inconstitucionalidad de las normas y el pago de una suma que compense la pérdida de recursos sufrida desde entonces. De esta manera, el máximo tribunal resolvió que "la ley 27.606 genera una disminución en los fondos coparticipados que le corresponden a la Ciudad", lo cual, además de un perjuicio financiero, es "una vulneración de la autonomía constitucional de la Ciudad Autónoma". Como consecuencia de ello, la norma "resquebraja la situación de igualdad en que deben estar todos los actores del federalismo".

En simultáneo, entiende que la ley "violenta los términos del acuerdo de transferencia de competencias" y cuestiona sobre la falta de consenso, algo que se replica como uno de los ejes que quita validez al accionar de Nación. Por esto, resuelve "la actuación del Estado Nacional es una transgresión a la Constitución Nacional" en los artículos referidos a la autonomía de la Ciudad de Buenos Aires (122, 123 y 129), el carácter bilateral de las transferencias de competencias y recursos (artículo 75, inciso 2°, párrafo 5 (c) y la garantía federal sobre competencias naturales de la Ciudad Autónoma (artículo 5°).

Entre sus argumentos para ir con la Corte Suprema, el Gobierno porteño había sostenido que el decreto 735/2020 implicó "la necesidad de reformular su presupuesto para el ejercicio 2021 a fin de incorporar una reducción de gastos por 32.193.000.000 pesos y un incremento de recursos por 19.600.000.000 pesos" y que la ley 27.606 implicó "una pérdida adicional por la suma de 13.290.048.744 pesos". Sin ir más lejos, el ex el jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, había denunciado que esta quita derivó en la suspensión y ralentización de obras públicas,, la compra de 8.000 cámaras de seguridad, de 700 patrulleros y de 200 motos, entre otros gastos.

Ritondo también se metió en la pelea

Durante su primer informe de gestión ante la Legislatura porteña, el jefe de Gabinete porteño, Néstor Grindetti, hizo mención a la demanda que viene llevando a cabo la ciudad desde que fueron recortados dichos fondos. "Habiendo pasado más de 550 días de dicho fallo, la Ciudad recibió 0 pesos. A valores de hoy, la Ciudad está dejando de percibir 88 mil millones de pesos por mes", aseguró el también presidente del Club Atlético Independiente.

Y enfatizó: "Ya pasaron 6 meses del nuevo Gobierno: venimos pidiendo con firmeza que se acate el fallo". El bloque PRO en Diputados presentó un proyecto para que Nación transfiera los fondos a la Ciudad- En línea con el pedido de los Macri, el presidente del bloque PRO en la Cámara Baja Cristian Ritondo hizo publica la presentación de un proyecto en el Congreso para que Nación transfiera los fondos adeudados. "La situación actual necesita una solución urgente", avisó.

En este sentido, el presidente del PRO bonaerense enfatizó: "Respetar las instituciones y las decisiones del Máximo Tribunal es crucial para construir un país normal". "La medida cautelar dictada por la Corte Suprema debe ser acatada para restablecer los fondos que fueron modificados unilateralmente por el anterior gobierno kirchnerista. El cumplimiento de las decisiones judiciales es imprescindible para asegurar la estabilidad institucional. Tampoco dicha decisión afecta el presupuesto ni el objetivo de déficit cero, que compartimos desde el primer día", concluyó Ritondo a través de sus redes sociales.