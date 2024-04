Gobierno plantea que "no se debata más" sobre el cierre de las universidades porque es un planteo "maligno"

Manuel Adorni, vocero presidencial tuvo que poner el cuerpo una vez más para dar explicaciones en cuanto a las maniobras y experimentos económicos que dejaron a las universidades públicas pendiendo de un hilo. Adorni preguntó y se re-preguntó retóricamente por qué asistieron "ciertos personajes" políticos a la marcha universitaria federal, dejando atrás el punto fundamental de la disolución que es cómo se sostendrán las universidades sin presupuesto para 2024.

Si bien la marcha universitaria ya terminó, el conflicto parece recién empezar y, desde el gobierno de las Fuerzas del Cielo todavía no saben qué cartas jugar: "Con respecto a la reunión con rectores, todavía no está confirmada pero entiendo que el canal de diálogo está abierto. Esa reunión probablemente surja, exista y se de cuando tenga los datos confirmados se los voy a confirmar".

En defesa de la universidad pública

En cuanto a la convocatoria de la marcha, el vocero opinó sin tener en cuenta las cientos de miles de personas que no se manifestaron partidariamente: "Más allá de los personajes del elenco estable habitual de este tipo de marchas, respetamos a todos lo que quieran manifestarse, felicitamos a los que a pesar de ser el elenco estable lo hicieron en paz, sin violencia y dentro del marco de lo que todos los argentinos queremos que es expresarse sin violencia y sin desorden público", dijo.

Adorni explayó su opinión desde ese punto de vista: "Estamos conformes y felicitamos a todos porque eso se dio. El resto, las universidades públicas no se van a cerrar, no va estar en la agenda nuestra nunca cerrar una universidad pública y somos los mayores defensores de la educación públicas".

Algunos de los mejores carteles de la marcha del estudiantazo

Y, para que quede claro, repitió: "Una de las cuestiones impulsadas por determinados personajes, es que efectivamente las universidades van a cerrar, aclarar una y mil veces que la vamos a defender como nadie".

Adorni tuvo que inmolarse, una vez más por su jefe político Javier Milei que, luego del gran estudiantazo, posteó en sus redes sociales una imagen de un león que tomaba "lágrimas de zurdos".

En cuanto a ese tema, Adorni contestó: "Ver determinados personajes que le han hecho tanto daño a la Argentina levantando las banderas de la educación pública cuando muchos de ellos tiempo atrás pretendían arancelaria y hacer que la educación deje de ser no gratuita".

Estas aseveraciones fueron el pilar del discurso del vocero: "Las universidades públicas mientras que nosotros estemos en el gobierno, nadie va a mover un pelo ni para que cierren, ni para que bajen su calidad ni para que un día tengan que bajar la llaves de luz", empezó y siguió: "Si hubo un grupo de dirigentes o de líderes piqueteros que se encargó de convencer a terceros de que nosotros vamos a cerrar la universidad, contarles que les han mentido, nunca se nos hubiera ocurrido ni siquiera plantearlo".

Auditorías: ¿Por sí o por no?

El vocero presidencial hizo mucho hincapié en la manera de "control" de las universidades pero sin una idea clara de cómo se auditarán las universidades llegando el caso de así hacerlo: "Parte de la defensa de la universidad pública son las auditorías que queremos todos y que creo que gran parte de aquellos uqe estudian, que se esfuerzan y participan solo como alumnos, en definitiva todos queremos lo mismo".

💣Bombita. Un día después de la marcha universitaria, la Auditoría General de la Nación (AGN) presentó un informe con auditorías a la mayoría de las instituciones educativas que corresponden a los últimos 10 años.

Edificio de la Auditoría General de la Nación

Además, quiso despegarse del discurso libertario que pugnaba por el arancelamiento de las universidades argentinas: "Dejemos de debatir el cierre de las universidades públicas, porque es algo maligno por parte de quienes lo plantean, es una cuestión de mucha maldad porque además juegan con el suelo de la gente y de los estudiantes. No queremos que eso pase porque venimos a darle futuro a los que pensaban que no lo tenían, parte de ellos son los que están estudiando y van a tener que hacer grande la Argentina y que queremos que no se vayan de la Argentina".

Villarruel contra el Che Guevara y Marx

La marcha universitaria nacional hizo reflexionar a la vicepresidenta de la Nación Victoria Villarruel que, a través de su cuenta oficial de X (antes Twitter), expresó: "Ayer al ver la marcha multitudinaria, pensé en que está muy bien luchar por la Universidad pero de calidad, libre, y para todos, donde pienses y no te bochen por decirlo qué pensás, donde puedas estudiar y no tengas que ver carteles del infame Che Guevara, Marx o las señoras de los pañuelos blancos que se enriquecieron los bolsillos con una tragedia".

Además, se quejó de que en la universidad no todos tengan su misma ideología: "Qué orgullo para los argentinos la universidad pública, pero qué tristeza que sea usada por los que pusieron de rodillas la educación, hablaron en inclusivo deformando el idioma, metieron el veneno de sus ideologías y justifican que los argentinos que no comen le paguen la universidad a extranjeros sin ningún apego a la Argentina que los cobija".

Posteo completo de la Vicepresidenta

💣Bombita. Mientras tanto, diputados de Unión por la Patria habían pedido una reunión especial para tratar tres temas: presupuesto universitario, restitución del Fondo de Incentivo y la reforma de la movilidad jubilatoria. Solo faltaron seis personas para completar el quórum; por la falta de funcionarios en las bancas, ninguno de esos tres temas fue tratado.

Y claro, no tuvo más argumento que también criticar a la dirigencia política anterior llamándolos "cadáveres políticos": "Ayer pensé en los miles de chicos que durante el gobierno de los K dejaron la escuela, no aprendieron nada, no saben sumar, escribir o restar y van a padecer la demagogia de un slogan que solo sirve para que cadáveres políticos como CFK, Massa, Tati Almeyda o Pérez Esquivel tengan 5 minutos más de fama a costa de los demás, como siempre fue".

Taty Almeida

Para terminar, Villarruel expresó: "Yo quiero una Universidad Pública que sea orgullo, no un tongo de estudiantes y adultos de izquierda, quiero una UBA donde puedas hablar y pensar como quieras sin que te impongan la policía del pensamiento. Y principalmente quiero una UBA donde el dinero de todos los argentinos no sea malgastado para bancar los kioscos y la sed de sangre fresca de los parásitos de siempre. La educación pública es un derecho, pero auditar y garantizar transparencia es una obligación".