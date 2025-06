"No va a quedar una cabeza sin rodar": Rial, Canosa y todos los detalles de su nuevo programa

Compartieron sólo un año en pantalla, pero la sociedad Rial-Canosa nunca perdió vigencia. Después de más de dos décadas y filosos cruces, Jorge y Viviana se vuelven a encontrar el nuevo programa de Carnaval Stream. El detrás del debut que promete hacer temblar a todos, como sólo BBN te lo puede contar.

Si bien el reencuentro se dio tres semanas atrás en Cónclave -el programa de análisis político en el que comparten mesa con Alejandro Fantino y Famián Doman-, la expectativa por el ciclo mano a mano entre Rial y Canosa se instaló ni bien se anunció el proyecto.

Que se preparen todos, porque con Jorge no tenemos filtro"

"Estoy muy feliz, sé que con Jorge la vamos a romper. Nos perdimos veinticinco años de hacer muchos éxitos juntos por peleas estúpidas. Pero bueno, a ninguno de los dos nos fue mal y nunca es tarde. Estoy realmente con muchas ganas y con mucha alegría recibiendo este nuevo programa", sumó Canosa, al tiempo que anticipó: "Que se preparen todos, porque con Jorge no tenemos filtro".

El programa será semanal, saldrá por el prime time de Carnaval Stream y tendrá más de una perlita que sólo ellos dos pueden aportar. "En unos días arrancamos con Viviana un programa juntos. Desde el 2001 que no compartíamos un espacio. En el medio pasaron cosas. Buenas y malas", reconoció Rial.

No va a quedar una cabeza sin rodar"

"Vamos a hablar de todo y de todos, pero principalmente vamos a analizar y reírnos de los otros programas de la tele, arrancando por los periodísticos. No va a quedar una cabeza sin rodar. Después no digan que no les avisamos", arengó el conductor.

Algunas de las secciones que tendrá el programa ya encendieron las alertas en el círculo rojo de la política y el espectáculo. Faltan pocos días, ¿te lo vas a perder?