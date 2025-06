Débora D'Amato y su mensaje de amor tras el ataque de un colega: "Somos las Chicas Superpoderosas"

Escándalo y tensión se viven en el panel de Viviana en Vivo. No solo porque el ciclo dejará de estar al aire, sino también por el fuerte enfrentamiento entre Débora D´Amato y Mariano Roa, quienes días atrás protagonizaron un cruce en vivo que aún resuena.

Todo comenzó durante un debate sobre el enfrentamiento entre Nicolás Wiñazki y Pedro Rosemblat. En ese contexto, Roa interpeló a su colega con tono despectivo: "No lo vuelvas algo personal, no sobreactúes, querida. Esperá tu momento y hablás. No sos vos el programa...", lanzó el panelista.

Fuerte cruce entre Débora D´Amato y Mariano Roa

D´Amato no se quedó callada: "Hablás todo el tiempo y pavadas, por lo general", respondió. Y agregó: "Sos muy maleducado y evidentemente la inteligencia se saltó una generación, flaco. Me río de vos... Vos no sos gente". Lejos de bajar el tono, Roa redobló la apuesta: "Dejá de sobreactuar tu posición de mujer, el tema del colectivo feminista. Por gente como ustedes está Milei... Sucia estás vos. Sos una intolerante". Luego, hizo alusión a la maternidad de su compañera, y la discusión escaló a un nivel que ya no tuvo retorno.

Tras ese violento episodio, muchos esperaban que el lunes 23 ambos volvieran al piso para aclarar lo sucedido. Sin embargo, Débora no se presentó, aunque sí participó esa misma mañana en el programa Mañanas Argentinas. Esto generó especulaciones: algunos hablaron de un enojo con Viviana Canosa por no haber intervenido durante la discusión; otros, de una supuesta sanción por sus dichos. Pero la realidad fue otra.

En diálogo con BigBang , la periodista desmintió los rumores: "No tengo mucho más para decir, estoy enferma, sépanlo. Estoy en casa, pero ya está, ¿qué más les puedo decir? Les dije que se saltó una generación la inteligencia y el respeto. Mucho más no puedo decir. El pibe se metió en un terreno feo. Yo no lo había escuchado, me avisaron después. Estaba tan centrada en mi enojo que no escuché que nuevamente se metió con mi maternidad tardía y con mi monoparentalidad. La verdad, no sabía. Tampoco me quiero agarrar de eso, porque va a decir que me victimizo".

D´Amato también mostró preocupación por su futuro laboral: "Para mí, el 31 de julio me quedo sin laburo. Eso es lo único que pienso". La periodista atraviesa un cuadro febril que, según relató, comenzó mientras hacía el programa de la mañana. Consultó con su médico y le indicaron reposo.

El descargo de Débora D´Amato en X

Desde su casa, Débora continuó su descargo en su cuenta de X: "Gracias a la medicina y a los profesionales que me acompañaron, pude cumplir uno de los sueños más grandes de mi vida: formar mi familia. Mi cuerpo tenía obstáculos que no me permitían ser mamá de manera natural, y la fertilidad asistida fue la puerta mágica que lo hizo posible. A los 45 llegó Lola. A los 49, Charo. Y como dice mi hija mayor: somos Las Chicas Superpoderosas . Y sí, tiene razón".

Desde el inicio, D´Amato eligió compartir su historia de vida sin pudores, visibilizando su camino hacia la maternidad como mujer sola, adulta y decidida. Con valentía y sensibilidad, construyó un relato que empodera a otras mujeres que se enfrentan a las mismas preguntas, dudas o prejuicios. En tiempos donde todo parece juzgarse, ella puso el cuerpo y la palabra para hablar de elección, amor y deseo. Porque, como bien dijo, ser madre no es solo una cuestión biológica: es una construcción diaria, llena de entrega y coraje. Y en eso, Débora D´Amato es un ejemplo de dignidad, compromiso y amor incondicional.