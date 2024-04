"Hubo un ensañamiento": Flor Peña habló de las críticas que recibió Francella y lo respaldó

La opinión de Guillermo Francella a favor y en apoyo de la gestión del presidente Javier Milei generó que muchos de sus colegas salieran a repudiar los dichos del ex Casados con hijos basándose en el hecho de que el libertario es el principal responsable, por ejemplo, del cierre del Instituto Nacional de Cine y Artes Audiovisuales (INCAA). Para el actor, las medidas de ajuste que tomó (y toma) el actual Gobierno son "más que necesarias".

Consultado sobre lo que veía de la actual administración del país, Francella remarcó que el jefe de Estado cumplió con lo que prometió en campaña, aunque evitó ahondar en las constantes críticas del presidente hacia el ámbito cultural que derivaron en una batalla mediática con varios artistas, entre ellos Lali Espósito. "Sabíamos que iba a haber cirugía mayor. Lo dijeron ellos en la campaña y lo cumplieron taxativamente", fueron las palabras del protagonista de El Encargado.

Los dichos de Guillermo generaron una ola de críticas y fueron varios los actores y actrices que se pararon en la vereda de enfrente del hincha de Racing. Julieta Zylberberg, Érica Rivas, Esteban Lamothe, Dolores Fonzi, Nancy Dupláa y Pablo Echarri, por ejemplo, fueron algunos de los que salieron públicamente a criticarlo. Pero lo cierto es que en las últimas horas y a pesar de sus evidentes diferencias ideológicas, Florencia Peña habló del tema y no dudó un sólo segundo en salir a defenderlo.

Si bien la actriz remarcó el hecho de que tanto ella como Guillermo piensan "distinto" políticamente hablando, destacó que las críticas hacia el actor corren el verdadero eje de la discusión. "Yo lo adoro a Guille. Yo le tengo un gran cariño a Guille y hablé con él en estos días por todo lo que estaba pasando y esta cosa que yo sentía por qué cada actor que aparecía en escena era '¿Qué opinas de lo que dice Guillermo?'", dijo en una entrevista que brindó en Generación Dorada (Olga).

Y siguió: "Y claro, lo que dijo Guillermo fue una vez, se replicó 120 mil veces porque hubo como un ensañamiento en querer que todos opinemos sobre lo que dice el otro y yo creo, porque me pasó, que el foco no tiene que estar nunca puesto en qué opinamos nosotros porque nosotros no le cambiamos la vida a la gente. Yo no soy funcionaria y Guillermo tampoco es funcionario. Entonces estamos desviando el foco cuando el foco es que el Incaa está cerrado en este momento".

Flor Peña no dudó en respaldar a su amigo

Antes de cerrar su visión del tema, Florencia destacó que el ámbito artístico, y los actores en general, se están dedicando "a ver quién le pega a Guillermo y quién no le pega a Guillermo". "Entonces yo lo que siento es que no es por ahí", cerró.