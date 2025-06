Grabois habló desde su detención: "Es un orgullo que el gobierno de Milei nos meta presos"

Luego de enviar un desmedido operativo policial para detener a Juan Grabois, la ministra de Seguridad Patricia Bullrich publicó en sus redes sociales un mensaje en donde convalidó la detención del dirigente social y de su compañero Valentín Peralta Ramos.

"La PFA actuó con firmeza y eficacia. El desalojo fue un éxito. Recuperamos un edificio tomado por militantes que se creían dueños del Estado. Se terminó el vale todo", expresó Bullrich tras la detención del dirigente del Frente Patria Grande y su compañero Peralta Ramos.

El incendiario posteo de Patricia Bullrich

En la misma línea, la ministra expresó: "Estamos haciendo lo que ningún gobierno hizo: detener al piquetero que promueve y ejecuta las usurpaciones". Y, casi como si estuviera en campaña, reforzó sus slogans: "En esta Argentina, la ley se cumple con orden: ni Grabois ni ningún kirchnerista tiene los privilegios que tuvo. Basta de vivir del pasado y del bolsillo de los argentinos", dijo y para terminar, disparó: "Grabois: las hacés, las pagás".

Mientras tanto, Grabois no dio ni un paso atrás y, desde el vehículo en el que lo trasladaron a Villa Madero, tomó una foto y escribió en sus redes sociales oficiales: " Meteme preso Milei, pero la bandera argentina no me la sacás ".

"Meteme preso pero la bandera no me la sacás", expresó Grabois

Fueron los militantes de Grabois quienes ya se organizaron para asistir a calle Madariaga 6976: "Libertad a Juan Grabois y Valentín Peralta Ramos, detenidos ilegalmente por defender el Instituto Juan Domingo Perón. Convocamos a toda la militancia popular", expresaron en un comunicado.

Horas después, desde las redes sociales de grabois expresaron: "Nos comunicamos; Juan está bien, nos dice que las víctimas son los excluidos y los pibes sin hospital, los viejos sin remedios y tantos otros perjudicados por este modelo; que en un país donde asesinaron, torturaron y desaparecieron a una generación, no hay que llorar por una detención ".

Convocan a manifestarse para lograr la liberación de Grabois

Además, Juan Grabois expresó: "Es un orgullo que el gobierno de Milei nos meta presos por defender el legado peronista y la identidad nacional. Convocamos a los que quieran acercarse a la Superintendencia de Investigaciones Federales (Madariaga 6976, Villa Lugano)", terminaron.