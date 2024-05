Javier Milei confesó lo que Carlos Menem le dijo en la intimidad: "Vas a ser el Presidente de Argentina, yo nunca me equivoco"

"Audacia" fue la palabra con la que definió Javier Milei a Carlos Menem en un pomposo acto oficial en Casa Rosada donde se inauguró un busto del ex presidente. La escultura en sí representa muy bien a Menem: está sonriendo plenamente y tiene muy marcadas las patillas que ahora copió también el líder de Las Fuerzas del Cielo.

Con el llanto atragantado, Milei explicó que Menem tuvo que hacer frente a varias vicisitudes en su vida pero que siempre tuvo su "ángel de la guardia", su hermano Eduardo Menem (que ahora se desempeña como subsecretario de Gestión Institucional). Las lágrimas fueron el factor común para este acto libertario en el que participó toda la casta menemista: desde su hija Zulema, pasando por Martín (actual presidente de la Cámara de Diputados), pero también estuvieron Carlos Corach, Eduardo Eurnekian, Eduardo Duhalde y Carlos Ruckauf.

Las lágrimas también fueron derramadas con mucho dramatismo por la ministra de Capital Humano Sandra Pettovello mientras el presidente se aguantaba la angustia recordando cómo había muerto la madre de Carlos Saúl: "Se ilusiona porque lo iban a dejar detenido pero en La Rioja. Al otro día de su declaración lo suben a un avión y se lo llevan de nuevo a Buenos Aires. Su madre estaba mirando desde el balcón de su casa y dijo 'ahí se lo llevan a Carlos'. Esa misma noche, en medio de esta tristeza, sufre una descompensación y muere al otro día en un infarto masivo", dijo el presidente Milei haciendo llorar una vez más al auditorio completo.

La carta que Zulemita le mandó a Milei

Milei laureó al ex presidente del neoliberalismo varias veces pero hizo especial hincapié en los decretos de indulto que se publicaron en el año '87 y '88: "Como Presidente y usando las herramientas constitucionales, decide pacificar Argentina a través de numerosos indultos otorgados a militares y también a guerrilleros, como así también a guerrilleros", dijo levantando la mirada y evidenciando su posicionamiento político.

"Estamos haciendo justicia", dijo Milei contundentemente y completó: "Por eso traemos la imagen a la Casa de quien gobernó la Argentina por más de 10 años. De esta manera estamos reconociendo su liderazgo, su trayectoria política y sus gobiernos (...) siempre por el voto popular".

💣Bombita. Zulema Yoma expresó emocionada antes del discurso de Milei: "Mi papá era un caballero de la política y lo recordaré siempre con orgullo"

Además, Milei reivindicó su lema de campaña ("Viva la libertad, carajo) con una aseveración: "Nos inspiró a los que creemos en la libertad a seguir su ejemplo. Estamos haciendo homenaje al mejor Presidente en los últimos 40 años... al menos".

Milei y Menem se conocen: la historia detrás

Sacándose los lentes para leer, el presidente de La Libertad Avanza expresó: "Recuerdo que estaba en un programa en América 24 y estaba Eduardo Menem y a modo pirañas salieron varios 'progres' a atacarlos y a atacar el gobierno de Carlos", contó y continuó: "En ese contexto salí a hacer mi defensa encendida a lo que fue su gobierno y cuando estoy saliendo del aire, me llamó Carlos".

💣Bombita. El acto se realiza en esta jornada porque el 14 de mayo, pero de 1989, Carlos Menem ganó las elecciones presidenciales, en un adelanto de los comicios que traía aparejada la crisis inflacionaria del mandato de Raúl Alfonsín

Sobre esa llamada, Milei manifestó: "Me agradeció (Carlos Menem) la defensa que había hecho de su gobierno y como consecuencia me invitó a cenar a su casa".

Milei contó que Menem predijo su figura como Jefe de Estado argentino: "Fue muy impresionante lo que me pasó. Cuando llegué Carlos me saludó con mucho afecto (...) y ene se momento me dijo algo que me heló la sangre: 'Vos vas a ser Presidente de la Argentina pero lo vas a hacer mejor porque vos no solo tenés la intuición y el coraje, también tenés el conocimiento'", le dijo Menem que también reafirmó: "Yo nunca me equivoco, vos escuchame que yo nunca me equivoco".

💣Bombita. Milei reconoció que "no le gustaba la política" pero que "los goles los tengo que hacer ahora" y espetó: "A la inflación le estamos ganando, quédense tranquilos"

Los laureles y flores de Milei a Menem

Lo dijo varias veces pero en la inauguración del busto de Menem, el Presidente lo dijo de nuevo: "Si hay algo que siempre dije es que es el mejor gobierno de la historia y hoy vengo y lo demuestro. Es un orgullo estar estrenando este busto".

Ya por el final y en la parte más personal del discurso con el que recordó al hombre de las patillas, contó: "Un verdadero líder se muestra y queda en claro por las personas que lo acompañan. Siempre se rodeó de los mejores, nunca tuvo miedo de rodearse de gente talentosa y eso era lo que lo mostraba como el líder mayúsculo que fue".

Traspolando esa realidad a la propia, Javier Milei expresó: "Si hay algo que quiero copiarle es rodearme de los mejores y estoy orgulloso del equipo económico y de todo el Gabinete que tengo con el que vamos a sacar Argentina adelante".