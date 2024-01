Jubilados angustiados por las subas en prepagas: "Ya no se pueden pagar y no podemos cortar nuestros tratamientos"

El Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) 70/2023 no sólo propone achicar el Estado a su mínima expresión, también desregula la economía que da como resultado el aumento indiscriminado de precios en los alquileres, en las tarjetas de crédito, en el transporte público, en los medicamentos y lo más riesgoso: las obras sociales.

Según el DNU que firmó el presidente Javier Milei, "se deben liberar las restricciones de precios" pasando la motosierra por el Marco Regulatorio de Medicina Prepaga perteneciente a la Ley 26.682 en la que se regulan los precios y se establecían sanciones para quienes no cumplieran con los aranceles dispuestos, además de establecer un rango de precios que beneficiaba a las franjas etarias más altas.

Jubilados en lucha

Claro que esto afecta sobre todo a las personas adultas mayores que no son activas en el mercado y muchas veces dependen de la jubilación para poder comer, viajar en transporte público y claro, acceder al sistema de salud. Actualmente, el Instituto Nacional de Servicios Sociales para Jubilados y Pensionados (PAMI) que tiene a Esteban Leguizamo como Director Ejecutivo, pero se hace saber la ausencia de poder en cuanto y en tanto los jubilados se ven obligados a pagar una obra social privada por la falta de profesionales en el sistema público.

Esteban Leguizamo, Director Ejecutivo de PAMI

BigBang habló con decenas de jubilados y trae un resumen de los testimonios más importantes: Miguel, Mónica, Malena y Carlos tienen algo en común, no pueden pagar una obra social con su jubilación y alimentarse al mismo tiempo.

Miguel: "Me agarra en una situación muy delicada, me bajoneo, no puedo dormir"

Miguel contó a BigBang que en 2023 decidió acceder a la jubilación después de varias décadas de trabajar porque consideró que "era un tiempo de darse un descanso". Luego de tomar la decisión más crucial de su vida, Miguel reflexiona: "A todos los que estamos en una edad donde pasamos a ser pasivos, nos preocupa mucho el tema de salud porque los años que nos quedan, queremos vivirlos de la mejor manera posible".

Miguel tiene OMINT como obra social que según la Ley, debería seguir teniendo después de jubilarse con un precio accesible por su edad durante al menos, 10 años. Sin embargo, la decepción fue terrible: "En el transcurso que yo estoy usufructuando mi jubilación, me viene una factura de OMINT, de 167.000 pesos. Es algo que no cualquier jubilado puede pagar", explicó.

Jubilados en lucha

El trabajador del Correo Argentino contó que no sólo le afecta a él, sino también a su compañera de vida: "Produjo un daño también a mi señora porque estamos bajo tratamiento. Tengo un problema en los glóbulos rojos y me tienen que hacer un estudio más profundo porque puede haber leucemia y justo me agarran este momento particular".

Ante esta situación extrema, Miguel reflexiona: "A mí me agarra en una situación muy delicada, me bajoneo, no puedo dormir. Lo que me pasa a mí le está pasando a miles de personas como yo. Mi señora está con una depresión...".

Jubilados en lucha

Miguel dice que muchos jubilados están en la misma situación y que tienen que recurrir a terceros para poder pagar la obra social: "Los 167.000 pesos lo acabo de pagar pidiendo prestado y ahora se me va a 236 mil. Si yo corto eso imagínate me quedo sin nada. Me quedo en la calle prácticamente. Como si esto fuera poco, me van a me van a reajustar la cuota de febrero con el 29,3% más, o sea, se va a pasar tranquilamente los 300 y pico mil pesos, ¿cómo hago yo para pagar eso?".

Mónica: "Lloré mucho cuando dijeron que había ganado este señor"

Mónica tiene 69 años, es operada de cáncer de mama, cuenta que tiene que pagar la atención del ginecólogo porque su prepaga no se lo cubre y ahora le preocupa la aparición de un nuevo nódulo, además tiene tiroides y no puede acceder a especialistas en su obra social. Sin embargo, tiene que pagar fortunas para ser atendida.

"No estoy pidiendo algo que sea 'wow'", expresa Mónica y con total certeza apunta: "No nos puede estar pasando esto y ahora con Milei, no vamos a tener la posibilidad de atendernos por PAMI". La jubilada que trabajó como terapeuta toda su vida, contó que también tiene PAMI pero no le alcanza para realizarse los estudios pertinentes.

Jubilados en lucha

Mónica cuenta que gracias a que su ginecólogo tiene buena voluntad, puede seguir atendiéndose, pero también reflexiona: "Todos los mesones fueron aumentando, yo estaba pagando un poco menos de 70 mil pesos. Gracias al señor (Mauricio) Macri, los precios empezaron a aumentar o sea que hablar de Milei es hablar de Macri, es la misma lacra porque ahí empezaron los desfasajes de los precios y a no tener profesionales".

A Mónica le recomendaron hacer actividad física por su problema de tiroides, ella contestó: "Ok, hago actividad física pero los gimnasios subieron un montón, pagaba 3 mil pesos y ahora 15 mil pesos. No podemos hacer nada, nos quitaron todos los derechos".

Mónica no puede pagar 118 mi pesos por su obra social

En línea con el aumento de precios de la prepaga que hace unos meses ya pagaba 70 mil pesos, Mónica cuenta -recibo mediante- que subió a 110 mil pesos. "No voy a pagar todavía porque quiero que me cambien de plan, si tenés más de 65 años, tirate a la basura porque ninguna prepaga te toma, ni en el Británico, ni en el Alemán, descartable totalmente".

Desde que Javier Milei llegó al gobierno no hizo más que alinearse políticamente con Estados Unidos y Mónica hace una reflexión sobre este tema: "Nos falta mucho, falta mucha humanidad. En Miami los jubilados tienen asistencia gratuita, pertenecen al gobierno". Y reflexiona: "Uno tiene que esperar mucho para hacerse un estudio y uno está en una edad en la que no pueda esperar, deberíamos estar súper bien atendidos".

Milei firmando el DNU

Como terapeuta, Mónica cuenta que veía venir la tragedia de que ganara un presidente neoliberal como Milei y confiesa: "Lloré mucho cuando dijeron que había ganado este señor".

Malena: "Todo esto nos sume en una profunda desesperanza, incertidumbre y ansiedad"

Malena Pozzi la tiene bastante complicada y no sólo ella, sino también su compañero de vida. Cuenta a BigBang que los aumentos en su obra social llegaron a ser de hasta un 86%: "Creemos que es porque mi marido que es el titular cobra una jubilación mínima por discapacidad, por lo cual pagábamos el 4% de aumento en lugar del 8% previa firma de la declaración jurada del Servicio de Salud", nadie les da una respuesta y tampoco "lo aclaran en la factura", según ella misma expresó y agregó: "Nos da la pauta de que es por el DNU".

Melina cuenta que su marido tuvo un tumor cerebral que lo dejó con secuelas graves: ahora tiene epilepsia que le impide trabajar desde hace 15 años, Malena cuenta: "Toma medicación muy cara y tiene una discapacidad en el habla".

Jubilados en lucha

Ella trabajó como docente y ahora se jubiló. Sobre este punto admite: "Venía bien equilibrando las cuentas sin que sobrara mucho ahorro, pero en paz. Todo esto nos sume en una profunda desesperanza, incertidumbre y ansiedad".

Carlos: "Este DNU es un golpe institucional de las grandes corporaciones"

Carlos Baraldini tiene 76 años, es jubilado y conoce muy bien el paño de los negociados de las obras sociales y las prepagas porque durante toda su vida ejerció como Licenciado en Administración y Costos además de trabajar como especialista en organización y costos hospitalarios en el sistema de salud público y privado. Ahora tiene PAMI y hasta el momento no vio cambios pero advierte: "Debe ser por la tardanza en los nombramientos y las líneas de gestión".

Su criterio es fundamental: "Lo que pasa con las prepagas es un fuerte aumento en esos sectores sociales, aumento no fundamentado por aumentos de costos, con excepción de insumos y materiales de importación, que deberían tener una cotización diferente dado el objetivo que persiguen".

Jubilados en lucha

En cuanto al DNU 70/2023, expresa: "Está viciado desde su inicio, ahora llegó al Congreso y solo 3 comisiones van a tratar". Además agrega: "No está la comisión de Salud y tampoco la de Trabajo". Carlos reflexiona: "Este DNU es un golpe institucional de las grandes corporaciones".