Presionan para que se trate el DNU: el rol de Victoria Villarruel y la demora para convocar a sesión extraordinaria

El Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) 70/2023 está vigente desde que así lo impuso Javier Milei cuando llegó al gobierno con la idea de reformar y achicar el Estado, liberando la economía para beneficiar al sector del empresariado argentino. Pasan los días y este DNU sigue vigente, aunque no se trató su aprobación o rechazo, ¿la razón? Victoria Villarruel, vicepresidenta de La Libertad Avanza (LLA), no convoca a sesión especial.

Desde el 29 de diciembre de 2023 cuando empezó a regir el DNU a esta parte, el contexto político argentino cambió de manera estrepitosa: el empoderamiento del arco político libertario no hizo más que caldear el clima social que hizo que miles y miles de personas salieran a la calle a manifestarse en contra de la Ley Ómnibus. Así, la voluntad popular y la oposición al partido de LLA, hicieron que se caigan aquellos 661 artículos de la Ley de Bases y puntos de partida para la libertad de los argentinos.

Victoria Villarruel y Javier Milei

Ahora, el contexto para que el DNU se trate es totalmente diferente y la bancada de Unión por la Patria (UxP) intenta sumar voluntades para que al menos, sea tratada. Lo cierto es que desde el 24 de enero, el bloque de UxP ya venía presionando para que la vicepresidenta convoque de una vez a tratar la ley que por ejemplo, deroga la regulación de negociación para alquilar propiedades.

En un comunicado del bloque de UxP se llamó a Villarruel a dar explicaciones: "La Vicepresidenta está incumpliendo los deberes de funcionario público". Además expusieron: "Por primera vez en 40 años ha habido un DNU que modifica de facto la Constitución, esa es la gravedad en la que estamos los argentinos y argentinas".

Bloque de UxP que pidió que el DNU sea tratado

Por su parte, el titular del bloque de Unión por la Patria, José Mayans reafirmó: "Le reclamamos a la vicepresidenta que no cierre el Senado, ella tiene que llamar de forma inmediata al tratamiento del DNU", y agregó: "Queremos dar la discusión de cada uno de los temas de cara al pueblo argentino. Necesitamos tratar cada uno de los puntos que pide el Gobierno, no tengan miedo a la discusión. No creemos que el método sea cerrar el Parlamento, eso hacen las dictaduras". Puntualmente, este bloque instó a la Vicepresidenta a cumplir sus obligaciones como funcionaria pública y a tener la voluntad política de tratar el DNU.

El comunicado estaba firmado por todo el bloque de UxP: Frente Nacional y Popular, José Mayans (Formosa), de la presidenta del bloque Unidad Ciudadana, Juliana Di Tullio (Buenos Aires), Juan Manzur (Tucumán), Anabel Fernández Sagasti (Mendoza) y Sergio Leavy (Salta).

La respuesta de la vicepresidenta de la gestión de LLA no se hizo esperar. Saltó con furia a responder a los representantes del bloque de UxP, con una virulencia que ya no sorprende: "Vamos a sesionar con el acuerdo de todos los senadores y no solo de aquellos que atropellaron las instituciones", dijo la segunda de Milei y atacó: "El kirchnerismo tiene que entender que hay un cambio de época y que los argentinos eligieron un cambio".

No conforme con esto, Villarruel también expresó: "La agenda del Senado no la dictamina el kirchnerismo, sino el diálogo y la participación de todos los senadores (...)" y terminó contundente: "Las cuestiones como la convocatoria del DNU se van a decidir con el acuerdo de todos".

Javier Milei tuvo una reacción desmedida y violenta contra los opositores de la UCR

En ese contexto, el bloque de UxP tiene 33 Senadores que darán el voto negativo para que el DNU se rechace. Ahora, habrá que ver qué cambió con la derogación de la Ley Ómnibus, para que se logre el quórum, a ese partido le faltan 4 votos que los buscará en el sector que salió más golpeado de las negociaciones: el bloque radical.

Ese bloque formado por Senadores de la UCR y que se proclamaron en contra de algunos de los artículos de la Ley fue duramente atacado por el Presidente, a través de redes sociales, empezó una cacería de brujas a través de X (antes Twitter): les dijo desde "valijeros" llegando a acusarlos de "coimeros", "idiotas inútiles", en una entrevista que dio en Israel dijo que eran "delincuentes" y por las últimas horas, Milei dio un like que trataba a los radicales como las "putitas del peronismo". es por eso, que tal vez sea más fácil llegar a un acuerdo político entre la UCR y UxP, ambos bloques considerados "enemigos" de la gestión libertaria. ¿Cómo se reestructurarán los cambios?

Llueven las denuncias contra Villarruel

Desde el Observatorio del Derecho de la Ciudad, se envió una denuncia penal por considerar que está "violando la Constitución Nacional y el Reglamento del Senado". Además denunciaron: "Victoria Villarruel está incumpliendo con su deber de convocar a sesión especial para el tratamiento del DNU Tiránico de Milei".

El Observatorio del Derecho de la Ciudad presentó una denuncia penal

Entre las razones que se establecieron para la denuncia -que sirve como modelo para que se pueda presentar en cualquier provincia argentina- detallan tres importantes. La primera es que: "Cinco Senadores pidieron sesión especial para tratar el DNU 70/2023".

La segunda que relatan es que: "Villarruel tiene el deber de poner fecha y día para la sesión especial. A dos semanas del pedido no lo ha hecho" y la tercera y tal vez la más importante: "Obstaculiza el mandato constitucional y de la Ley N° 26122 de tratamiento "inmediato" del DNU".