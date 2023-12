"La situación es crítica": Adorni confirmó que no habrá pauta oficial y que serán muy duros con las manifestaciones

Manuel Adorni, el vocero presidencial del gobierno de Javier Milei, dio a conocer las primeras medidas de ajuste que implementará el líder de la Libertad Avanza (LLA) con el objetivo de "evitar la catástrofe". "La situación es crítica, lo vemos en la foto de la Argentina: muestra una Argentina pobre con un 45% de pobreza y 200% de inflación anualizada", sostuvo este martes en una conferencia de prensa.

Recordemos que durante la jornada del 11 de diciembre, se tenía previsto que se comunicaran las medidas con respecto al dólar, a la inflación y a los movimientos que generarán la gobernabilidad libertaria; sin embargo, esto no pasó y todavía se espera la palabra del ministro de Economía Luis "Toto" Caputo. En este contexto, Adorni se subió al estrado este martes dubitativo, tartamudeando y regodeándose de haber "sido puntual": "Ya lo habrán notado", dijo con media sonrisa clavada.

Manuel Adorni

Y frente a los periodistas, confirmó que las conferencias se harán de manera diaria a las 8 en punto de la mañana. Dicho todo eso, levantó la pala y se puso a trabajar. Comunicó tres medidas: "La situación es crítica, lo vemos en la foto de la Argentina, una fotos que muestra una Argentina pobre con un 45% de pobreza, 200% de inflación anualizada, con problemas de empleo y salario, con problemas en el comercio exterior y por supuesto en otros ámbitos como el educativo o el sistema de salud".

Siguiendo con la línea de comunicación de Milei expresó: "La decisión es clara: no hay plata. Eso tiene que tener medidas concretas como fue la ley de Ministerios y la reducción de estructura política. En esta reducción de cambios políticos, la Argentina en su esfera nacional pasó de 18 ministerios a 9 ministerios, hubo una reducción del 50%; en términos de Secretarías, eran 106, en esta gestión pasaron a ser 54, hubo una reducción del 49%".

Manuel Adorni y Javier Milei

Luego de confirmar que hay un 23% de reducción en Secretarías -que eran 182 y ahora son 140- confirmó que bajó el nivel de funcionarios públicos en un 34%. Luego, empezó con un discurso tremendista: "En línea con esto, el objetivo es hacer lo imposible en el cortísimo plazo no solo por cumplir lo prometido, sino por evitar la catástrofe. Estamos en una de las crisis más profundas de la historia argentina y nos encaminamos hacia una hiperinflación y la decisión es evitarla".

Y fue claro: "Por eso la urgencia en las medidas del presidente Milei". Otra de las medidas que comunicó el funcionario libertario tiene que ver con los contratos y las designaciones estatales del último año: "Todos y cada uno de los nombramientos y contratos que se formalizaron durante el último año, están bajo revisión. Todo funcionario que no quiera aportar información que el presidente Milei y sus ministros están solicitando, tendrán la sanción correspondiente.

Luis "Toto" Caputo

Como tercer punto, el vocero informó que "queda suspendida la pauta por un año a los medios de comunicación". Luego, detalló que el ministro de Economía anunciará su batería de medidas económicas este martes a las 17 horas. "El día de hoy estará marcado por el anuncio que haga el ministro Luis Caputo. Este anuncio contendrá un paquete de medidas que vayan en torno a atacar o a cubrir esta urgencia económica en la que estamos inmersos, en virtud de evitar una catástrofe mayor ya estamos transitando donde entendemos que la situación es grave y somos conscientes de que la situación puede ser muchísimo, muchísimo peor", sumó.

Primera reunión de gabinete de Milei

Siguiendo en la línea bélica y tremendista, Adorni concluyó diciendo que las medidas tomadas por Milei y comunicadas por él, se llevarán adelante: "Desactivando cada bomba que este Gobierno ha recibido y que son de público conocimiento en términos fiscales y monetarios".

Adorni no resistió al bombardeo de preguntas

Cuando le preguntaron si convocarán a la reunión de salario mínimo vital y móvil que abre negociaciones a paritarias, Adorni fue bastante tosco y le pasó la pelotita a Caputo: "Las medidas económicas las va a anunciar él".

La pregunta: "¿Qué es el empleo militante?", pareció incomodar un poco al libertario que dijo: "Me refería a lo que entendemos todos los argentinos como 'empleo militante', es el que no queremos ver en el Estado, que nace por cuestiones políticas, por cuestiones de caja y por cuestiones de campaña. Tenemos la decisión de que se revalorice el empleo público y el que no trabaja deje de pertenecer a la planta estatal. Hay que entender que los sueldos públicos los pagan los 47 millones de argentinos".

Empleados estatales

Adorni salió de la incomodidad con un golpe bajo: "Hay que terminar con esta lógica de ver como normal cosas que no lo son: el empleo político no puede existir más, no nos podemos dar ese lujo porque estamos empobrecidos y además por respeto a la gente que no come. El respeto por la gente que ha perdido condiciones de dignidad muy elementales".

Sobre la ficha que jugará La Libertad Avanza con respecto a los sindicatos, los piqueteros y las manifestaciones en las calles, el vocero dijo: "En primera medida, aclaramos que el ajuste fiscal iba a tener como contrapartida la expansión en la contención social. Nadie va a dejar de ayudar a nadie que lo necesita porque de hecho la estoy describiendo".

Movimiento piquetero argentino

Queriendo o sin querer, Adorni citó al líder del gobierno popular más importante de Argentina Juan Domingo Perón; dijo qué iba a pasar con quienes protesten en las calles: "Con respecto a la conflictividad en la calle 'dentro de la ley todo, fuera de la ley nada' y se va a cumplir a rajatabla. La intención es que la ley se respete".

La pregunta sobre la devaluación fue evitada con un palabrerío sin igual, de nuevo Caputo se hizo presente en la alocución de Adorni. Lo que no pudo establecer es el dato preciso sobre cuánta plata ahora el Estado con la cantidad de despidos: "No tengo el detalle. Téngannos paciencia, van 48 horas de gobierno. Falta mucho por anunciar en materia de recorte de gasto público. Cuando tenga la información se la daremos a conocer".