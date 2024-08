Las reacciones de ex aliados y opositores de Alberto a la denuncia de Fabiola: "Es un psicópata"

La denuncia por violencia de género que le realizó Fabiola Yañez a su ex pareja, el ex presidente Alberto Fernández, pateó el tablero. Si bien la figura del ex mandatario no tiene la trascendencia necesaria y lo expuesto lo deja virtualmente fuera de cualquier posibilidad de construir en términos políticos, algunos de quienes fueron sus aliados, y también sus detractores y opositores, aprovecharon para pronunciarse contra su figura a través de las redes sociales. "No quiero esperar ni especular con estas cosas, jamás lo hice. De cualquier golpeador diría primero que es un hijo de puta", escribió la ex diputada nacional Ofelia Fernández en su cuenta de X (ex Twitter). "De Alberto creo también que es un psicópata por haber usado durante años al feminismo y a sus militantes", agregó la referente juvenil de Patria Grande.

"Y aunque sea molesto ver hoy a muchos soretes que en la vida le creyeron a una mujer que denunciaba querer colgarse de esto mientras se ríen, creo que corresponde hablarle a las miles de pibas a las que hace ya tiempo les pedí que me acompañaran a sumarse a esto que resultó una interminable decepción", se disculpó más adelante. "Hacerme cargo de haber creído tanta basura. Pedirles perdón y decirles que la inmensidad de esta frustración tiene que ser la razón por la que, aprendizajes mediante, y sin creer mucho en nadie, volvamos a intentar", concluyó.

En la misma tónica, Juan Grabois, otro representante de su organización, no sólo no se disculpó por llamarlo a votar, sino que aseguró que lo volvería a hacer, al igual que lo hizo con el ex ministro de Economía Sergio Massa y el actual secretario de Deportes, Daniel Scioli. "Si hubiera una máquina del tiempo, volvería a hacer las tres cosas, ¿saben por qué? Porque en los tres casos sabía que estaba apoyando a un indigno, pero que atrás de ese indigno estaba el movimiento nacional y que enfrente estaba la oligarquía hambreadora", postuló en su cuenta de X.

Estuve veinte días sin hablar. Quería diez más. Los escandaletes en tiempos de la posverdad son complicados. El sistema te obliga a posicionarte en todo, saber de todo, regodearte cuando cae tu enemigo y escaparte de la mancha venenosa cuando cae tu aliado. Es así. Cada uno tiene... — Juan Grabois (@JuanGrabois) August 7, 2024

"Yo no me enteré hoy de que Alberto era Alberto. De los inmorales usualmente salen acciones inmorales. Si no es esto, es otra cosa. Alcoyana, alcoyana. Vos tampoco te enteraste hoy, compañero dirigente o ex funcionario. No te hagas el gil", sentenció Grabois más adelante. "Lo voté sabiendo que no era digno de la investidura presidencial argentina. Lo volvería a votar porque en ese momento era la mejor alternativa posible. No era un dilema moral. Era una opción política dentro de un marco limitado", explicó en un ensayo de una justificación.

Otra de las que se pronunció fue la diputada nacional Juliana di Tullio. "Dejen la hipocresía: a Uds les importa tres almendritas si Alberto es un golpeador o no. A mí sí y mucho. Los y las que caranchean tienen un único interés: que es peronista. Si fuese de otro espacio político dormirían como bebés. Le creo a ella. Punto", soltó la peronista histórica en un posteo en X.

El argumento acerca de que al oficialismo actual no le interesan las mujeres sino exponer al ex presidente, fue recurrente en todos los posicionamientos filoperonistas. "Nos corren a las feministas por votar a un tipo sin saber que era violento y ustedes quieren sacar de la cárcel a genocidas sabiendo perfectamente que violaron, torturaron, mataron y robaron bebés. Cierren el orto, trolls", denunció en un posteo la humorista Malena Pichot.

"Que un tipo que yo voté, se compruebe como golpeador, me va a generar mucha más indignación que a ustedes que ahora sobreactúan preocupación después de haber desmantelado todas las políticas contra la violencia de género. Alardean la raquítica línea 144 que de pedo quedó en pie", lamentó, por su parte, la periodista Julia Mengolini.

En la dinámica de hacer leña del árbol caído, la ex gobernadora bonaerense María Eugenia Vidal también publicó mensajes críticos a lo sucedido. "Crearon y usaron al Ministerio de la Mujer para cubrir sus propios delitos, mientras Fernández violentaba a su pareja en la intimidad de su casa. Alberto es un golpeador y el kirchnerismo lo encubrió. De eso no se vuelve", sostuvo en un posteo.

"¡Esto se fue al re carajo!", expresó el legislador porteño de La Libertad Avanza (LLA) Ramiro Marra. "Lo quiero ya mismo preso a este tipo por violento. Más allá del partido político, tenés que ser un enfermo mental para pegarle a una mujer ¡y más si es tu pareja! No podemos darle lugar a esto", afirmó en su cuenta de X.

Es un hecho que lo denunciado por la ex primera dama es tan repudiable que figuras como el empresario dueño de Mercado Libre, Marcos Galperín, pueden pronunciarse al respecto. "Absolutamente todo el Gobierno de Alberto fue una farsa, un curro, una estafa. Hubo muchos cómplices que se beneficiaron fuerte. Y el país quedó prácticamente quebrado", describió en X el hombre que decidió mudarse a Uruguay para no pagar impuestos.