Le entró la bala: el plan de Milei vía el canal "paraestatal" para lavarse las manos del "sueldos-gate"

Le entró la bala. Después de un fin de semana de caos y desesperación en la residencia presidencial de Olivos, Javier Milei y su mesa chica activaron el "operativo contención de daños" para contrarrestar las esquirlas del "sueldos-gate" que expuso la falta de austeridad del Gobierno nacional y tuvo como frutilla del postre un feroz cruce entre el presidente libertario y Cristina Fernández de Kirchner.

Una vez que se hizo público el decreto 206/24 firmado el 28 de febrero por Milei en el que autorizaba una suba salarial del 48% para él y todo su gabinete, las redes comenzaron a arder y no hubo algorito de Yrigoyen que pudiera blindar al presidente twittero de la indignación que la medida generó en su núcleo duro de votantes libertarios.

"Milei, te voté con mucha esperanza. Te defendí a capa y espada. Ahora se aumentan los sueldos toda la casta política. Los sueldos en la municipalidad de La Plata son de 150 mil pesos. Y no me quejo por el sueldo, lo hago por los aumentos", fue uno de los miles de mensajes de desahuciados libertarios que encendieron las alarmas en la mesa chica del presidente.

Algunos de los mensajes de votantes de Milei indignados por la suba de sueldos

Voté a Milei, no me arrepiento de haberlo votado (por las dudas que el tarado de arrepentidosLLA tropiece con esto), pero firmó un decreto para subirse el sueldo y ahora tuvo que dar marcha atrás. Eso está mal. Cualquier intento de defender esa postura va a estar MAL también. — Fede (@can_fede) March 10, 2024

Claro que le creo a Milei, por eso lo voté, el que soteaba su dieta mostrando por primera vez lo que cobra un funcionario para que vos, un 4 de copas como yo tengamos conocimiento, ahora se manda la jugada de si "pasa pasa" con su sueldo. Con milei es una autopsia a cielo abierto — Mauro Castagnola (@mauromcastag) March 10, 2024

Perdón, pero no es así, el decreto está desde hace tiempo. El presidente y su comitiva, no se dieron cuenta del sueldo percibido y del aumento que hubo?

Prefirieron callarse.

Vote a Milei, pero tienen que empezar a dar el ejemplo, la estamos peleando todos. — Oscar Staropoli (@oskostaropoli) March 10, 2024

Operativo "ah, pero Cristina": el primer fallido del Gobierno para contener el escándalo

La primera decisión de la mesa chica fue volver a apelar a la lógica básica de la grieta y subir al ring a Cristina Fernández de Kirchner a quien acusó de ser la responsable de la decisión administrativa por la que sólo el presidente pasó en febrero de cobrar $4.068.738,23 a percibir $6.025.891,32.

💣Bombita: el escándalo se destapó sólo días después de que el propio Milei se jactara en una entrevista grabada con Esteban Trebucq de no haber aumentado los sueldos de los puestos jerárquicos del Ejecutivo, mientras que en el Congreso Victoria Villarruel y Martín Menem eran noticia por haber autorizado una suba del 30% salarial.

"Me acaban de informar que producto de un decreto firmado por la ex presidenta Cristina Kirchner en el año 2010, que establecía que los cargos políticos siempre debían cobrar más que los empleados de la administración pública, se otorgó un aumento a la planta política de este Gobierno", esquivó el presidente en Twitter, procurando cargar sobre la ex presidenta la responsabilidad política del decreto firmado por su jefe de Gabinete, Nicolás Posse; la ministra de Capital Humano, Sandra Petovello, y el propio gancho del presidente.

Lejos de hacerse cargo de la decisión política de aumentarse el sueldo en el marco del feroz ajuste que su propia administración pregunta, Milei fingió demencia: "Cada día que pasa encontramos una nueva norma que favorecía a los políticos y perjudicaba a los argentinos. Con nosotros los perjudicados van a ser los políticos. Obviamente vamos a derogar ese decreto y retrotraer cualquier aumento que la planta política haya percibido".

"En un momento de crisis como el actual en el que la sociedad argentina está realizando un esfuerzo heroico los políticos tienen que ser los primeros en poner el hombro. Se acabó la joda de la política. ¡Viva la libertad, carajo", cerró eufórico.

La primera en exponer la falacia presidencial fue Vila Ibarra, quien fuera secretaria de Legal y Técnica de la administración de Alberto Fernández. "Milei dijo que 'le informaron' que se había aumentado su sueldo, el de sus ministros y secretarios. El decreto 260 que lo dispone lleva su firma, que es digital y exige yoken y contraseña", señaló la ex funcionaria.

💣Bombita: el token no es como una clave bancaria. Se trata de un dispositivo físico, muy similar al de un pendrive, que el presidente tiene que ingresar a su computadora -con contraseña- para firmar cada uno de los decretos.

Lo llamativo del caso es que la resolución fue firmada el 28 de febrero y recién cuando la información se hizo pública el presidente dio acuso de recibo de los aumentos de sueldo que lo beneficiaron a él y a todos sus funcionarios. ¿Ninguno notó un millón más en sus cuentas bancarias? ¿Por qué la resolución no se dio de baja de inmediato? Esa fue una de las preguntas que más realizaron en las redes los hasta ahora seguidores del pan de la motosierra, la licuadora y el ajuste.

Y es que aquí, nobleza obliga, Milei no fue el único beneficiado por el aumento de sueldo. Villarruel, por ejemplo, pasó de cobrar en enero $3.767.399,40 a percibir en febrero $5.579.429,66. Idéntica fue la situación de todo el Gabinete -incluso Pettovello, la ministra firmante del decreto- cuyos salarios pasaron de los $3.584.006 en enero a $5.311.463,77 en febrero. Del decreto se beneficiaron también secretarios (pasaron de $3.282.709,47 a $4.864.945,09) y subsecretarios como el vocero presidencial, Manuel Adorni ($2.981.513,49 a $4.418.575,43).

Lo hacía más valiente Presidente. Resulta que se descubre que usted y sus funcionarios se aumentaron el sueldo un 48% ¿y no se le ocurre mejor excusa que echarme la culpa a mí, por un decreto que firmé hace 14 años? Mejor ni le digo a quién me hace acordar, con esto de echarle la... pic.twitter.com/KOBgU3ySg0 — Cristina Kirchner (@CFKArgentina) March 9, 2024

Como era de esperarse, la ex presidenta recogió de inmediato el guante y citó un artículo periodístico del Grupo Clarín en donde se hacían eco del "descargo" presidencial y también apuntaban contra ella por el decreto. "Lo hacía más valiente Presidente. Resulta que se descubre que usted y sus funcionarios se aumentaron el sueldo un 48%, ¿y no se le ocurre mejor excusa que echarme la culpa a mí, por un decreto que firmé hace 14 años? Mejor ni le digo a quién me hace acordar, con esto de echarle la culpa a una mujer. Más casta y menos original no se consigue", retrucó Fernández de Kirchner.

💣Bombita: la ex presidenta aprovechó el cruce para dedicarle un palazo a Alberto Fernández, quien al momento del escándalo que se generó por el "Olivos Gate" en plena pandemia, culpó a su pareja, su "querida Fabiola" Yáñez, de la decisión de haber celebrado su cumpleaños en la residencia de Olivos cuando las reuniones sociales estaban prohibidas en todo el país.

Lejos de bajarse del ring, Milei volvió al ruedo en Twitter y arrobó a la ex presidenta. "Señora Cristina Kirchner, para hablar de valentía primero tiene que nombrar a la gente que critica y después desbloquearme en Twitter. Además, podría empezar por hacerse cargo una vez de que usted es la responsable directa de la gestión 2019-2023, es decir, del peor gobierno de la histora argentina, al haber puesto al presidente Alberto Fernández y haberlo acompañado en la vicepresidencia durante los cuatro años logrando tan mal resultado para todos los argentinos, que ni siquiera pudo presentarse a la reeleción. Saluda a usted muy atentamente, JM".

¿Qué le respondió CFK? "Usted quiere pelearse conmigo para que no hablemos del decreto que firmó dándose un aumento del 48% a usted y a sus funcionarios mientras pulveriza las jubilaciones y los salarios de los argentinos... y de las argentinas también. Admita que firmó, cobró y lo pescaron", en irónica a lusión al film de Woody Allen Robó, huyó y lo pescaron.

Atenta a las fuertes críticas que el presidente comenzaba a recibir incluso por parte de su núcleo duro en redes sociales, la ex presidenta cantó retruco y expuso aún más a Milei. "Mire acá le reproduzco los dos decretos que firmó junto a su amiga y ministra de Desarrollo Social y su Jefe de Gabinete, porque... quiero pensar que usted lee lo que firma, ¿no? En el de enero no incluyó expresamente a las autoridades, y en el de febrero se incluyó usted y sus funcionarios. Como verá el decreto que yo firmé hace 14 años no tiene nada que ver".

Ay Presidente... usted quiere pelearse conmigo para que no hablemos del decreto que firmó dándose un aumento del 48% a usted y a sus funcionarios mientras pulveriza las jubilaciones y los salarios de los argentinos... y de las argentinas también. Admita que firmó, cobró y lo... pic.twitter.com/hLLb1v4aqb — Cristina Kirchner (@CFKArgentina) March 9, 2024

La respuesta de Milei llegó pasada la medianoche. "Acabo de anular los aumentos de sueldo de todo el gabinete nacional. Ya que la vi tan preocupada por las jubilaciones ¿Qué le parece si le anulo los $14.000.000 que cobra usted de jubilación de privilegio y le asigno una jubilación mínima? Estimo no va a quejarse. Saludos", chicaneó ya sin argumentos el presidente.

Horas después, Cristina Fernández de Kirchner se despertó y le volvió a responder: "Buen día Presidente. Hoy por la mañana pude leer el posteo que me dedicó... ¡A las 0:30 de la madrugada! ¿Qué hacía presidente a esa hora amenazando por redes? Me hizo acordar a una canción de Los Redondos: Alien Duce el pequeño gran matón de la Internet. Cálmese Presidente, en ese lugar que usted hoy tiene el honor de ocupar, hay que tener templanza y sobre todo estar tranquilo y descansar en los horarios habituales que lo hace la gente. Créame que es muy dura la tarea de gobernar la Argentina. Y lo que menos necesitamos hoy, es un presidente amenazando por Internet".

Lunes, el día que el Gobierno libertario activó el operativo "lavado de manos"

El domingo por la noche, quien tomó la batuta comunicacional del Gobierno fue el periodista Luis Majul. Con Patricia Bullrich como invitada en el piso para hablar del avance narco en Rosario -y del reenvío de la Gendarmería, después de que la ministra de Seguridad decidiera retirar a los efectivos para llevar adelante sus shows en el Congreso-, el periodista de LN+ fue el primero en intentar "explicar" el "sueldos-gate".

"El presidente admitió que no se había dado cuenta de lo que estaba convalidando con el tema de los aumentos. Que no era su intención incrementar su sueldo de cuatro mil a seis mil pesos", arrancó Majul, restándole tres ceros al salario real que percibe el libertario.

Sin aclarar su "ingenuo error", el periodista prosiguió con su editorial. "Además, después aclaró que dejaría los inoportunos aumentos sin efecto. De nuevo, sobre ese tema, parecía muy despreocupado. Pero la pelea abierta con Cristina, desde sus respectivas cuentas de X, fue para alquilar balcones. Milei cree que la discusión con ella lo favorece, la considera la reina de la casta. Igual que descuenta que lo favorece la flamante amenaza del 'Salvaje' Moyano, Pablo Moyano, de un nuevo paro general".

Pasadas las nueve de la mañana, algo raro sucedió en los estudios del canal paraestatal LN+. A cargo de su programa, Antonio Laje presentó al presidente en el estudio y hubo dos detalles que no pasaron inadvertidos. Primero, que todas las luces del estudio bajaron su intensidad. En concreto, según pudo constatar BigBang, fue la única condición que el libertario puso para dar la nota. ¿El motivo? Sigue traumado con su papada.

El segundo detalle que expuso la desesperación del Gobierno fue que, por primera vez desde aquel violento episodio con Esteban Trebucq (todavía en la pantalla de América, antes de desembarcar en el canal paraestatal) que Milei accede a dar una entrevista en vivo. "Les entró la bala", sostenían en horas de mañana desde la oposición.

Durante el mano a mano con Laje, Milei volvió a cargar culpas sobre la ex presidenta y explicó cómo él y todos sus funcionarios devolverán los millones de más que se autoasignaron en febrero. "Frente a esa situación tomamos dos medidas. El sábado mandé un decreto donde se retrotrae ese aumento. Como se ha depositado, el mes que viene se descuenta en el pago. Con lo cual seguimos con esta tesitura de que acá el ajuste lo pagan todos, en especial la política".

"Pero no sólo eso: además, al secretario de Trabajo, lo he despedido", develó Milei. Sorprendido por el anunció, Laje preguntó "cuándo lo despidió". "En este momento lo están notificando", contestó el mandatario. "Por este error que no debería haber cometido. Porque además esto fue aclarado en enero, cuando el consenso de todos los ministros era que debíamos tener los sueldos congelados", agregó.

Después de intentar responsabilizar a la ex presidenta, el libertario decidió cortar una cabeza más en su ya flagelado Gabinete y le anunció su desvinculación por televisión a Omar Yasín. Este fue el pie que le dio al vocero presidencial para enfrentar al periodismo sólo horas después en la Casa Rosada y evitar las interpelaciones que tan nervioso lo ponen.

En su habitual conferencia de prensa, Adorni -quien recién ahora se dio cuenta de que cobró $1.437.062 de más en el mes de febrero- procuró hacer hincapié en la decisión del presidente de despedir al secretario de Trabajo. De hecho, lo primero que intentó fue aludir a los asesinatos narco en Rosarios para desviar el foco de las preguntas de los acreditados.

Pese a sus malabares, la primera de las consultas tuvo que ver con el "sueldos-gate" y el despido de Yasín. "Bueno, en principio es una decisión del presidente de la Nación. El secretario de Trabajo, tal como lo somos todos, es un colaborador más del presidente, en quien el presidente deposita su total confianza. Acá se habían dado diferencias de criterios en otras cuestiones y esto fue un error más que desembocó en su despido o desvinculación. No hay mucho más para agregar que eso".

Todos sabemos que cuando la confianza en un funcionario se termina, es lógico que el presidente prescinda de él"

Consultado por la enmienda en el decreto de enero expuesta por la ex presidenta y la responsabilidad del jefe de Gabinete y del secretario de Legal y Ténica, Adorni respondió: "La razón por la que se lo despide es porque en aquel enero el presidente efectivamente dio la orden de que esto no vuelva a ocurrir y ocurrió. El presidente considera que el responsable del error fue él. En tal caso, el secretario Legal y Técnico de la Nación es quien hace las validaciones que eran correctas, pero evidentemente no se le prestó atención al presidente Milei de no otorgarle los aumentos a los funcionarios del Ejecutivo nacional".