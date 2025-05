Le picó el boleto: Francos liquidó a Macri y aseguró que está "nervioso" por perder CABA

La evidencia es innegable y se pudo percibir en las últimas apariciones públicas que hizo. El ex presidente Mauricio Macri no está exultante como los años en los que las victorias, propias o de aliados que le respondían, se repetían elección tras elección. Anclado en los últimos papelones que realizó en vivo en los medios en su intención de apuntalar a Silvia Lospennato como candidata legisladora porteña, el jefe de Gabinete, Guillermo Francos, señaló que el dirigente está "nervioso" y "un poco exaltado" por perder la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA), el bastión que lo mantuvo políticamente vivo después de 2019.

"Es un enfrentamiento en el contexto de una campaña electoral, donde el presidente Macri tal vez está un poco exaltado y nervioso por el riesgo de poner en juego lo que ha sido su reducto político permanente, desde hace muchos años, y debe parecer que lo pierde", reveló Francos en Cadena 3 de Rosario.

Guillermo Francos presiona para lograr un acuerdo en la provincia de Buenos Aires que beneficie a La Libertad Avanza (LLA)

El jefe de Gabinete caracterizó que el error del macrismo fue haber hecho "campaña alrededor del tema de Ficha Limpia si salía", porque ahora el proyecto no salió y los dejó sin su principal eje político. "No creo que merezca más comentarios que esto. Tanto él como la diputada Lospennato han montado una campaña alrededor de este tema", añadió.

"Echarle la culpa al presidente Milei del tratamiento de Ficha Limpia es absurdo y no tiene sentido. No tuvo nada que ver", rechazó en relación a las versiones de acuerdos a intenciones de La Libertad Avanza (LLA) para que el proyecto caiga. " No sé por qué se pone tan nervioso , ha perdido un poco la compostura en sus cuestionamientos", insistió Francos.

Otros tiempos en los que había una amistad entre Javier Milei y Mauricio Macri

Al mismo tiempo, el funcionario nacional rescató la posibilidad de armar un frente electoral en la provincia de Buenos Aires, para hacerle frente en unidad al gobernador bonaerense, Axel Kicillof. "Puede ser que las relaciones personales entre el presidente Milei y el expresidente Macri no tenga recomposición entre ellos dos, pero no tiene nada que ver eso con lo que puedan resolver legisladores de ambos partidos si son cosas en las que se acuerdan y tienen sentido", distinguió.