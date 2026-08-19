Ley Carajo: el insólito manual que publicaron los fiscales argentinos para "identificar terroristas"

El presidente Javier Milei volvió a agitar el peligroso fantasma del terrorismo. Alineado con el discurso que baja desde Washington en voz del secretario de Estado Marco Rubio, el Javo aseguró sin ruborizarse que los terroristas se camuflan en estudiantes, científicos, periodistas y cualquiera que ose oponerse a su doctrina. Cualquier reminiscencia con épocas oscuras no es pura consecuencia.

Y en esa línea se expresaron los fiscales argentinos. "El procurador general de la Nación, Eduardo Casal, aprobó mediante la Resolución PGN 56/2026 la Guía para la investigación de incidentes terroristas previos a un ataque, un documento destinado a orientar el abordaje de aquellos casos en los que el atentado aún no se produjo, pero que presentan características vinculadas con procesos de glorificación, propaganda, radicalización, reclutamiento y movilización hacia la violencia". Al menos así está publicado en la web oficial de los fiscales, que dieron a conocer un manual de procedimientos un tanto llamativo.

Capítulo 1: Teorías conspirativas y polarización social

En el documento que hicieron circular establecen cinco puntos distintos, distribuidos a su vez en otras cinco subvaloraciones. Cada una de ellas tiene asignada un color para establecer peligrosidad: como en el semáforo, se cataloga en rojo, amarillo y verde. "Generalmente el primer paso en un proceso de radicalización hacia el extremismo violento que conduce al terrorismo suele ser lo que en doctrina se conoce como "apertura cognitiva"3, conceptualizada como el momento en que una persona comienza a cuestionarse las ideas, las normas y las instituciones que antes aceptaba y ahora rechaza", explican.

Capítulo 2: Identificación con ideologías extremistas

Aclaran que no depende del sexo, la religión, edad o creencias, ya que no hay un perfil único de terrorista. "Sin embargo, la construcción de indicadores ideológicos, conductuales y sociales plausibles que permitan examinar si una persona está en proceso de radicalización y movilización a la violencia, son herramientas indispensables para la prevención e investigación penal", puntualizan. Eso sí, hablan de "personalidades vulnerables" para cierta predisposición al terrorismo. "Entre dichos factores suelen identificarse sentimientos persistentes de injusticia, humillación o exclusión; crisis de identidad; necesidad de pertenencia; vulnerabilidad emocional derivada de pérdidas, traumas o aislamiento social; así como síntomas de ansiedad, depresión o irritabilidad".

Capítulo 3: Escalada discursiva

Un detalle que puede percibirse en la composición de este manual creado por los fiscales es que perfectamente puede aplicarse al gobierno y sus acólitos. Tanto los comunicadores afines al discurso oficial como los integrantes del gabinete y -por supuesto- el presidente de la Nación, que de los 25 ítems señalados debe dar la talla en el 99 por ciento de ellos. Con solo pegar un vistazo a los cuadros que ilustran esta nota (extraídos del documento difundido por www.fiscales.gob.ar) se podrá corroborar que las conductas del primer mandatario encajan a la perfección en las sospechas que se esgrimen respecto del terrorismo vernáculo.

Capítulo 4: Extremismo violento

Teorías conspirativas (alerta: Lilia moment), justificación de la violencia, adopción de símbolos o consignas (las Fuerzas del Cielo y sus delirios románicos) , foros o canales que promuevan ideologías extremistas (Nicolás Márquez y Agustín Laje), Intolerancia absoluta y deshumanización del adversario (la diatriba del abogado libertario Alejandro Sarubbi Benítez encaja para todas las anteriores y más).

Capítulo 5: Movilización

Los ítems señalados para descubrir a potenciales terroristas pueden ser consumidos por los televidentes del streaming oficialista Carajo, donde se resumen todas las características que -según la óptica de los fiscales argentinos- se desarrollan como paso previo a un incidente terrorista. Una maquinaria de odio destinada a bancar el discurso del gobierno a fuerza de manipulaciones, conspiraciones, mensajes de odio y estigmatización. Un lugar al que concurren funcionarios y donde el presidente Javier Milei encuentra un micrófono cómodo para verter su particular visión del mundo.





