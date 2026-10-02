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Digna hija del Comandante

Marta Fort se cansó y saltó contra un compañero de Blender: "Estás metiendo cualquier pelotudez"

La hija de Ricardo Fort no dejó pasar una broma de Gabriel Schultz sobre su paso por MasterChef.

02 Octubre de 2026 17:54
Marta Fort
Marta Fort

La participación de Marta Fort en MasterChef terminó convirtiéndose en tema de conversación en Blender, aunque lo que comenzó como una charla distendida sobre su paso por el reality rápidamente cambió de tono. La hija de Ricardo Fort protagonizó un incómodo cruce con Gabriel Schultz después de que el periodista hiciera una broma que no le cayó nada bien.

Todo comenzó cuando le preguntaron cómo venía atravesando la competencia culinaria y qué balance hacía de su desempeño hasta el momento. "¿Nos vas a contar un poquito más de cómo está la cosa en MasterChef? ¿Te está yendo bien?", quisieron saber.

Marta Fort contó cómo viene su participación en Masterchef
Marta Fort contó cómo viene su participación en Masterchef

Sin demasiadas vueltas, Marta se mostró conforme con su evolución dentro del programa y respondió: "Divino. La verdad que sí. Le estoy metiendo plata plata, yo creo una mejoría".

La conversación podría haber terminado ahí, pero rápidamente tomó otro rumbo. Mientras el resto de la mesa intercambiaba comentarios sobre su participación, Gabriel Schultz aprovechó para hacer un chiste relacionado con el episodio del "moco" que Marta protagonizó en MasterChef.

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Durante una de las emisiones del reality de cocina, la joven se volvió viral después de sufrir un pequeño percance mientras preparaba uno de sus platos: estaba engripada y se le cayó un "moco" mientras cocinaba. La situación no pasó inadvertida en redes sociales y terminó convirtiéndose en material para bromas.

Schultz decidió reflotar aquel momento en plena charla y lanzó: "Moco le está metiendo". Sin embargo, Marta no se tomó el comentario con humor y lo frenó en seco: "Dejate de joder. Vos cada vez, mirá, yo no sé quién sos, pero cada vez que metés una frase se ve que no estás escuchando a los compañeros porque estás metiendo cualquier pelotudez", respondió tajante.

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La reacción modificó inmediatamente el clima de la mesa y dejó expuesto el fastidio de la influencer. Lejos de esquivar el episodio que había generado repercusión en el reality, Marta explicó qué había sucedido aquel día y buscó quitarle importancia: "Yo estaba muy engripada y bueno, nada, se me cayó un moco", relató sobre la situación.

Luego fue un paso más allá y desafió a quienes seguían haciendo comentarios alrededor del tema: "¿A quién no se le caen los mocos?", planteó, intentando naturalizar el percance y bajarle el tono a la polémica.

A partir de ahí, el intercambio derivó en una seguidilla de comentarios de los integrantes de la mesa sobre situaciones cotidianas que pueden ocurrirle a cualquier persona. Sin embargo, la tensión entre Marta Fort y Gabriel Schultz ya había quedado instalada después de que la participante de MasterChef Celebrity le pusiera un freno al periodista por la broma que hizo sobre ella.

Blender Gabriel Schultz Marta Fort MasterChef

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