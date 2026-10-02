La rosca que desafía a Milei: la oposición busca voltear el mega DNU 70/23 y ya tiene fecha

La cuenta regresiva ya empezó y cada hora cuenta. Un amplio bloque opositor pidió en la Cámara de Diputados una sesión especial para el jueves 15 de octubre a las 14 con un objetivo que hace temblar a la Casa Rosada: voltear el DNU 70/23, el megadecreto con el que Javier Milei arrancó su gobierno. La jugada fue rápida y precisa. Llegó apenas un día después de que la Corte Suprema dejara en pie la derogación de la Ley de Tierras y abriera la puerta a la venta de tierras a extranjeros sin límites.

Casa Rosada

El pedido no salió solo del peronismo y la izquierda. También lo firmaron Miguel Pichetto, Martín Lousteau, Nicolás Massot, Marcela Pagano y Natalia de la Sota, entre otros. Y hay una firma menos conocida que dice mucho: la de María Inés Zigarán, que responde al gobernador radical de Jujuy, Carlos Sadir. El mismísimo Sadir que hasta hace horas acompañaba a Milei en su viaje a Francia.

La nota que recibió Martín Menem muestra una base de 111 voluntades. Para abrir la sesión hacen falta 129. Así se compone el número:

92 de Unión por la Patria.

3 radicales y 2 socialistas de Provincias Unidas.

4 del Frente de Izquierda.

Nicolás Massot y Miguel Pichetto

María Inés Zigarán y su compañero de bloque, Jorge Rizzotti

2 de la Coalición Cívica

2 puntanos ex Unión por la Patria

Natalia de la Sota

Marcela Pagano

A la oposición le faltan 18 voluntades para garantizar el quórum. Ahí empieza la rosca: los teléfonos no paran de sonar y todas las miradas apuntan a los diputados que responden a los gobernadores, que pueden inclinar la balanza para un lado o para el otro.

El fallo de la Corte que aceleró todo

La sesión ya estaba pensada para tratar dos iniciativas opositoras: un alivio para las familias endeudadas y la prórroga de la emergencia en discapacidad. Pero el fallo de la Corte sumó un tercer punto al temario: el rechazo al DNU 70.

Carlos Rosenkrantz, Horacio Rosatti y Ricardo Lorenzetti

El recorrido judicial fue largo. El Centro de Ex Combatientes Islas Malvinas (Cecim) de La Plata había pedido la inconstitucionalidad del artículo 154 del decreto, el que derogó la Ley de Tierras. La Cámara Federal de La Plata les dio la razón, pero esta semana la Corte revocó ese fallo y el artículo volvió a regir y esto, para la oposición, fue la gota que rebalsó el vaso.

Pero, ¿qué es el DNU 70/23? Fue parte del primer paquete de medidas de Milei, en diciembre de 2023. Modificó casi 300 normas: además de la Ley de Tierras de 2011, tocó la Ley de Alquileres, la Ley de Góndolas, normas sobre fabricación nacional de medicamentos y el control de las prepagas.

Así quedó la votación de la Ley de Tierras

Para que un decreto de necesidad y urgencia pierda validez tienen que rechazarlo las dos cámaras del Congreso. El Senado ya lo rechazó en su momento, pero en Diputados el oficialismo y sus aliados lograron sostenerlo. Si ahora la oposición consigue el quórum y los votos, el megadecreto se cae por completo.

La pelea no se va a dar solo en el recinto. Para el 7 de octubre habría una marcha frente al Palacio de Tribunales, sobre la calle Talcahuano. Y el mismo 15 de octubre, los gremios docentes y no docentes de las universidades nacionales tienen previsto movilizarse.

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Las horas pasan y los relojes vuelan. La oposición está convencida de que voltear el DNU es cuestión de tiempo, mientras el Gobierno de Javier Milei juega todas sus fichas a que el quórum no aparezca. El 15 de octubre se sabrá quién ganó la pulseada.