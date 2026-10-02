Edith Hermida sacó los trapitos al sol y dijo lo que todos piensan de Andy Kusnetzoff

El nombre de Edith Hermida resuena con fuerza en los últimos días luego de su debut en MasterChef Celebrity. Sin embargo, lo que la colocó en boca de todos no fue precisamente su participación en el reality, sino una serie de filosos comentarios sobre Andy Kusnetzoff mientras analizaba uno de sus programas más conocidos. Fiel a su estilo, utilizó la ironía para referirse a la personalidad del periodista frente a sus compañeros.

El contexto de sus declaraciones también llamó especialmente la atención. Hermida se incorporó temporalmente a Telefe como participante de MasterChef Celebrity, por lo que sus dichos sobre una de las figuras de la señal adquirieron una dimensión particular. La conductora lanzó sus críticas mientras en Bendita presentaban un informe dedicado al conductor de PH, Podemos Hablar.

Edith Hermida sacó los trapitos al sol

Durante el segmento, Hermida comenzó haciendo referencia a la dinámica habitual del ciclo de entrevistas de Kusnetzoff, especialmente a las consignas que plantea a sus invitados: "Esta noche vamos a presentar otro informe para ganar amigos. Andy Kusnetzoff tiene su programa PH, Podemos Hablar, que es un éxito en Telefe, los sábados a la noche, donde él le dice consignas a los invitados", comenzó.

A partir de allí, imaginó una consigna dirigida directamente al periodista y aprovechó para cobrarse algunas de las críticas que llevaba guardadas: "Algo que debería decir: ' Que den un paso al frente los que no dejan hablar a sus compañeros '".

Edith Hermida destrozó a Andy Kusnetzoff

Edith no se quedó únicamente con esa observación y profundizó su cuestionamiento al recordar la conducción de Kusnetzoff en Perros de la calle, el programa radial que encabeza desde hace años: "Él tendría que dar un paso al frente. Porque en la radio interrumpe a todo el mundo. ¡No deja hablar a nadie! Yo creo que ya no se lo debe bancar nadie ", sostuvo Hermida durante el informe.

Además, hizo referencia a versiones sobre el vínculo que el periodista tendría con algunos integrantes de sus equipos y con agentes de prensa.

Edith Hermida contó cómo era trabajar con Andy Kusnetzoff

Sin embargo, aclaró que su propia experiencia con Kusnetzoff fue diferente y evitó incluirse en esas situaciones. "Que den un paso al frente los que se llevan mal con los compañeros de trabajo y también con los agentes de prensa", ironizó antes de agregar: "Igual conmigo siempre fue buena onda".

Finalmente, Edith Hermida cerró el momento con otra ocurrencia y propuso un particular enfrentamiento televisivo entre dos reconocidas figuras de la televisión: "Habría que hacer un duelo entre Mirtha Legrand y Andy, a ver quién interrumpe más".