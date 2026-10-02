Robbie Williams vendió humo fuerte: el detrás del agite del inglés por "la Argentina"

Robbie Williams tuvo este último jueves la primera presentación en la Argentina, en el marco de su actual gira Britpop Tour, en la primera de las tres fechas que programó en el Movistar Arena en su vuelta. Los y las fanáticas presentes se deleitaron con el homenaje que hizo el cantante a Lionel Messi y Diego Maradona, y con el gesto final de mostras la camiseta de la Selección argentina con su nombre y el número 10. Días atrás se había puesto y había besado la camiseta de Chile.

"Diego Maradona y Lionel Messi. Son unos malditos afortunados. Jodidamente increíble", soltó el cantante, quien se ganó enseguida la ovación del público local. "Adoro a ambos. En 1986 Maradona metió la mano de Dios y no me importa una mierda. Ese segundo gol fue el mejor que se haya hecho en la historia del fútbol. Yo lo amo a Maradona. Es el mejor", agregó enseguida, ante un público que ya estaba descontrolado.

En el mismo show también se puso sobre el pecho la celeste y blanca con el 10 y el nombre "Robbie Williams" escrito detrás. Luego de señalar el número al igual que un futbolista, siguió su función. Aunque eso no se quedó allí, más tarde recibió una bandera argentina con él en el medio, Maradona a su diestra y Messi a su izquierda. Tras mostrarla, la bajó al piso y le realizó una ovación.

Los gestos de Williams se popularizaron rápidamente y el público se ilusionó por el particular afecto que mostró hacia la Argentina en su primera fecha. Aunque en los hechos el cantante suele mostrarse de esa manera en cada lugar al que va, al punto de que sólo unos pocos días atrás había estado en el Estadio Bicentenario La Florida de Chile y había tenido demostraciones hasta inclusive más jugadas.

Robbie Williams se apoyó la camiseta de Argentina, aunque en otros países llegó a besar las casacas locales.

En esa oportunidad, el cantante vistió y besó la camiseta número 8 de la Selección chilena, que es el número que tiene como referencia al ídolo local Arturo Vidal, aunque en el nombre no aparecía ese sino: "Rob W". Antes de ese país estuvo en Perú y quizás ya no haga falta adivinar lo que hizo allí: subió al escenario durante algunas canciones con la banda roja local.

Más allá de la dinámica "vende humo" de Williams, es un hecho que con la Argentina tiene un afecto particular, más allá de sus declaraciones. A fines de junio de 2026 estaba en un concierto en el festival Live is Live en Amberes, Bélgica, y sobre el escenario le cayó una camiseta del capitán campeón del mundo en Qatar 2022. "Go on, Messi", gritó el artista tras levantarla y mostrarla ante el público.