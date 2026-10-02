Leila Gianni, de pelea en pelea: ahora se fue a las piñas con vecinos de La Matanza

Leila Gianni no descansa, no duerme, no tiene paz. Apenas unas horas después de volverse viral por su dura pelea al aire con el periodista Esteban Trebucq, la concejal de La Matanza volvió a ser tendencia, y otra vez a los gritos. Esta vez el escenario fue la subdelegación municipal de Virrey del Pino, donde un grupo de vecinos la enfrentó y ella terminó desencajada, intentando pegarles, mientras una agente de la Policía Bonaerense trataba de contenerla.

El video se viralizó en cuestión de minutos. En las imágenes se ve a la ex libertaria fuera de sí, tirando manotazos hacia los vecinos que la repudiaban, mientras la efectivo hace lo que puede para frenarla.

Leila Gianni

Lejos de lamentar el episodio, Gianni hizo lo que mejor le sale: convertirlo en contenido. Ella misma publicó los videos una y otra vez en sus redes sociales para capitalizarlo políticamente. Su versión es que fue atacada: "Vinieron a pegarnos", aseguró, y culpó a " militantes del hambre de Kicillof y Espinoza ".

El recorrido de Gianni merece un párrafo aparte. Pasó del kirchnerismo a La Libertad Avanza con una pirueta discursiva que solo dominan dirigentes de larga trayectoria en el rubro, como Patricia Bullrich o Daniel Scioli. Después rompió con los libertarios y armó un bloque de una sola integrante. Ahora parece haber encontrado su verdadera identidad política: el escándalo.

El historial ya es largo. En 2024 se hizo conocida por discutir a los gritos con Juan Grabois. Esta semana sumó a Trebucq y a los vecinos de Virrey del Pino. A este ritmo, se va a quedar sin gente con quien pelearse.

La pelea (una más) con Trebucq

El miércoles, Gianni había protagonizado un fuerte cruce en vivo con Trebucq. Todo empezó cuando el periodista le preguntó por una supuesta foto con Fernando Espinoza. "Estoy bajando porque me quedé re caliente con el comentario absurdo que sacaste antes", le lanzó.

Leila Gianni

Trebucq le aclaró que era una pregunta y deslizó: "Pará, está nerviosa". Ella lo corrigió: "No, no estoy nerviosa, estoy enojada con vos". "Vengan a embarrarse conmigo. ¿Sabés en dónde arranqué hoy? A las 9 de la mañana en Villa Celina. Estoy acá 10 y pico de la noche, 11, para que me vengan a decir 'yo vi una foto con vos abrazada a Espinoza'", siguió. Y tiró la acusación más pesada: " Se ve el sobre enorme que les han puesto , no sé de dónde, para querer decir eso".

"No te voy a permitir eso", respondió Trebucq. Gianni redobló: "Yo no voy a permitir que digas pelotudeces, diciendo que yo me abracé con Espinoza. Yo te respetaba".

El periodista le advirtió que iba a tener que responder por sus dichos "en Tribunales". Ella le devolvió la misma moneda: "Vos también vas a tener que responder en Tribunales, no me faltes el respeto". Acto seguido, se levantó y se fue del estudio.

Un estudio de televisión el miércoles, una subdelegación municipal al día siguiente. La concejal que prometió no abandonar a los vecinos terminó a los manotazos con ellos. Y mientras La Matanza espera respuestas decentes a sus problemáticas, Leila Gianni ofrece lo único que parece tener para dar: otro videito viral.