Hasta siempre, capitán: el Fan Fest que prepara la AFA para el martes y el dibujo animado de Messi que se viene

La despedida de Lionel Andrés Messi ya se palpita en todos lados, y es cada vez más grande la expectativa para el duelo del martes a las 20 frente a Benín en el Estadio Monumental. La Asociación del Fútbol Argentino (AFA) organizó un Fan Fest que irá desde las 12 hasta las 00 en el Campo de Deportes de la Ciudad Universitaria, en el cual tocarán Kapanga y La T y la M, entre otras sorpresas. Además, Disney+ anunció una serie animada para niños llamada "Messi y los gigantes".

Cuando Messi salga a la cancha por última vez, será el partido 208 que juegue con la celeste y blanca. En todos esos encuentros que emocionaron a argentinos y argentinas hasta las lágrimas metió, hasta el momento, 125 goles y repartió 66 asistencias. Además de haberse consolidado dentro del corazón de todo un país, el capitán se retirará como el que más alto quedó en la tabla de esas estadísticas.

Messi jugó con la selección argentina en el mundial de Alemania 2006.

El camino de Messi no fue fácil en la selección. Cuando debutó el 17 de agosto de 2005 recibió una de las pocas tarjetas rojas que le sacaron en su vida, en un partido contra Hungría bajo la dirección técnica de José Luis Pékerman, el mismo que no lo puso en los Cuartos de Final que se perdieron contra Alemania en el Mundial 2006, y que a partir de ese momento se ganó un reproche de por vida por su decisión.

Las finales perdidas de quien para muchos es el más grande futbolista de todos los tiempos también fueron un antes y un después para toda una generación de futbolistas e hinchas que se desesperaban por volver a ser campeones de la mano de él. Las dos Copas América que se perdieron con Chile en 2015 y 2016, fueron tan duras como la Final del Mundial 2014 en el que Alemania volvió a ser verdugo.

Lionel Messi el día de la derrota con Chile en la Final de la Copa América Centenario, cuando decidió retirarse por primera vez de la Selección.

Así fue que Messi decidió retirarse por primera vez de la selección y generó que miles de argentinos y argentinas le pidieran de rodillas que siga, más allá de los agoreros que desde que debutó lo tildaron de "pecho frío" y que le reprochaban que las maravillas que hacía en el Barcelona de España no las podía hacer con la misma que Diego Armando Maradona había logrado ser campeón en México 86.

Lo cierto es que la historia de Messi terminó más que bien y, gracias a ese clamor popular por su vuelta, regresó y se coronó campeón de cuatro trofeos de manera consecutiva. En 2021 se acabó la mala racha que llevaba 28 años y se salió campeón de América en el Estadio Maracaná. Al año siguiente se le ganó 3 a 0 la Finalissima a Italia y, meses después, se llegó a la gloria máxima en Qatar.

La AFA busca reunir a la mayor cantidad de campeones del mundo para la despedida de Lionel Messi.

Tras esa coronación se volvería a ganar una Copa América frente a Colombia, con el grupo de futbolistas que con mucho orgullo venció, inspirado en las lágrimas del capitán que había salido lesionado. La magia no se cortó, pero sí se interrumpió en el último mundial que lo tuvo como figura, con ocho goles y cuatro asistencias.

La derrota frente a España fue durísima para él y para todo el grupo. Aunque lo que llevó al capitán a anunciar su retiro no fue eso, sino el fallecimiento de su padre y representante, Jorge Messi, quien el futbolista señaló como su principal inspiración para ser el más grande de todos los tiempos con la pelota. Sin importar las creencias en el más allá que pueda tener cada persona, la sensación de que estará presente en el "last dance" que se viene se torna inevitable por lo reciente de su deceso.

Jorge Messi falleció el pasado 8 de agosto.

El Fan Fest

En el predio de la Universidad de Buenos Aires (UBA) habrá una pantalla gigante que pasará el partido en el que participarán algunos de los campeones del mundo con Messi en Qatar 2022. La conducción del evento estará en las manos -cargadas de gloria en Italia 90- de Sergio Goycoechea, quien inclusive participará de una actividad especial con la gente a la que llamaron "Penales con Goyco".

Las entradas para disfrutar el evento están a 30.000 pesos y pueden adquirise a través de la plataforma Deportick. Además, quienes concurran podrán sacarse fotos con los tres trofeos que levantó Messi con la selección desde 2021: el de la Copa América, el de la Finalissima y la Copa del Mundo, el más importante de todos en el mundo del fútbol. En todo el predio habrá inflables alegóricos, una zona de comida y espacios de souvenirs, para poder llevarse un recuerdo.

El Fan Fest que preparó la AFA para la despedida de Messi irá desde las 12 hasta las 00 y contará con conciertos, sorpresas y todo tipo de comodidades.

El show de Kapanga será a las 18:30 y el de La T y la M a las 19:30, en la previa a la salida al campo de juego de Messi en su despedida. Antes de ellos -y después- habrá distintos DJs que climatizarán el predio, que estará ambientado con distintos livings temáticos que tendrán sillones y mesas con LED, desde donde se podrá participar de los distintos juegos, desafíos y actividades que se llevarán adelante.

Messi y los gigantes

La nueva serie animada de Disney+ ganó notoriedad en la reciente San Diego Comic-Con que se realizó en la ciudad española de Málaga, donde mostraron el trailer del material que está "inspirado en la leyenda mundial del fútbol Lionel Messi", que tiene al futbolista como productor ejecutivo y que será lanzado en todo el mundo en 2027.

"La historia sigue a Leo, un niño de 12 años que queda atrapado en una realidad paralela gobernada por gigantes", es la consigna de la serie. Durante el trailer se ve a Messi de niño mientras hace jueguitos con una pelota, hasta que la voz de quien sería su madre le anuncia: "Leo, llegó un paquete para vos". Al abrirlo encuentra una suerte de cartucho con el nombre "Orbclash" y una pelota robótica en su portada. Cuando lo inicia, la pantalla lo devora.

"Un héroe. Diez gigantes. Diez batalllas. Un solo camino a casa", son las frases que aparecen entre las animaciones de un Messi que juega al fútbol en distintos coliseos intergalácticos que se suceden. El trailer finaliza con un gol que se clava en la red y un Messi que suelta la frases: "Vamos, equipo".