Lilia Lemoine amenazó a una trabajadora de la Tv Pública: "Procurá ser una buena trabajadora"

Después de calificar de "patriota" al líder neonazi Carlos Pampillón, después de proponer el renunciamiento a la paternidad por parte de los progenitores, después de haber despotricado: "Me importa un carajo la educación pública", Lilia Lemoine agredió a una trabajadora de los medios.

Corriendo violentamente el micrófono de la Televisión Pública advirtió a la trabajadora de prensa que quería entrevistarla: "Tenés mala intención no quiero hablar con vos. Vamos a cerrar la Televisión Pública, la vamos a privatizar". La periodista repregunta: "¿Vas a privatizar los medios públicos?" y la respuesta de Lemoine fue pura amenaza: "Los medios públicos se van a privatizar así que procurá ser una buena trabajadora".

La Libertad Avanza en Constitución

Caminando y casi corriendo junto a una persona que la llevaba del brazo, Lilia no paraba y la honrada trabajadora de prensa tampoco: "¿Cómo pensás que van a salir las elecciones?", le preguntó mientras Lemoine evadía: "No te interesa la gente".

La diputada electa de La Libertad Avanza (LLA) estaba desencajada: un video de ella se volvió viral porque, mientras hablaba con unas personas en estación Constitución se la vio llorando a cántaros.

Algunos militantes junto a Diana Montino se presentaron en esa estación para volantear y militar las ideas libertarias.... Fue ese el contexto de la nota de la Tv Pública que fue escalando de a poco. La periodista pregunto: "¿Qué ocurrirá con la ESMA para ustedes... la mirada del pasado, de los desaparecidos, los 30.000, aquellas personas que no tienen una tumba para llevarle una flor?". Sacada de su eje, la rubia respondió: "¿Como a mi mamá que no pude velarla por la cuarentena?". La comunicadora siguió: "¿Comparamos la pandemia, un desastre natural con una decisión política?", y la funcionaria respondió: "Fue una muy mala decisión política del gobierno actual".

"¿Viajás en transporte público, quitarán los subsidios?", preguntó la notera a lo que la mano derecha del libertario respondió: "Se quitan los impuestos y se quitan los subsidios. (Javier) Milei ya lo explicó".

Ambas, la notera y Lilia cruzaron la calle y llegaron hasta Plaza Constitución donde las preguntas siguieron: "Cómo lo viste a Milei frente a Massa. ¿Cómo lo ven el domingo?". Ella responde: "Lo vi excelente. Propositivo, tranquilo, realista contra un sujeto autoritario y que además tiene un reputación muy dudosa".

Lo último fue una petición de mensaje para el pueblo argentino. Lemoine respondió: "Que voten a Javier Milei para un cambio real. Libertad para poder crecer y salir adelante". La periodista insistía en parar y generar una nota un poco más prolija, en plena democracia pero la respuesta fue una incitación: "No quiero, es Democracia".

El llanto: la carta que Lemoine juega cuando se siente acorralada

En la entrevista más famosa que tuvo Lemoine fue con Baby Echecopar. Allí, frente a millones de argentinos quebró en llanto y contó que había sido secuestrada. Sin embargo, no se entendió el hilo de la conversación.

"Por ese tipo (el periodista Ezequiel Guazzora acusado de abuso de menores) me agarraron en una marcha, me tiraron contra un patrullero cinco tipos y como yo me puse a llorar porque mi madre se había muerto hace 15 días, era el 17 de octubre, fue el mismo día que murió San Martín..." dijo ante la mirada azorada del periodista.

Y se quebró hablando sobre su familia: "Ese día yo estaba yendo a todas las marchas. Soy hija de un comisario y una peluquera, crecí en León Suárez y me tuve que ir por la inseguridad" y agregó: "Me secuestraron dos veces, una vez en el 2006 por la inseguridad. Uno quiere escapar de algo y no puede, soy una persona patriota, mi papá me crió con valores y mi mamá también".

Hasta el momento nadie supo cuándo ni por qué fue la segunda vez que la secuestraron.