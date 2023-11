Fotos y videos en la calle y mensajes en redes: las amenazas de muerte de La Libertad Avanza al presidente de la Juventud Radical

Agustín Rombolá fue uno de los primeros radicales en pronunciarse en contra de la alianza entre Javier Milei, de la Libertad Avanza, Mauricio Macri y Patricia Bullrich, el núcleo duro del Pro, que disolvió Juntos por el Cambio. Tras hacer pública su decisión, parece que las amenazas comenzaron a llegar a tal punto que el acoso fue extensivo a sus familiares.

Al respecto, el presidente de la Juventud Radical porteña decidió ponerle un freno a las agresiones y expresó su denuncia a través de la red social X (Antes Twitter), donde responsabilizó a los candidatos presidenciales libertarios de poner en riesgo su seguridad y la de todos sus seres queridos.

La amenaza que Rombolá recibió en redes sociales

Allí, expuso una serie de imágenes en donde se pueden divisar amenazas de muerte: "Una bala te hace falta bastardo", dice una de las publicaciones, mientras que otra lo insulta directamente y le advierte que "le pegaría un fierrazo en la cabeza". Acompañado de las fotos, el dirigente radical hizo su descargo y escribió: "Fotos y videos amenazantes, que son un paso más en el camino de violencia y persecución".

"Las primeras tres capturas son de mensajes a los que estoy tristemente acostumbrado. Las fotos y videos amenazantes son un paso más en el camino de violencia y persecución. No me van a amedrentar. Responsabilizo a @JMilei y a @VickyVillarruel por mi seguridad y la de los míos", afirmó Agustín Rombolá. En las fotos que recibió Rombolá, no solamente hay mensajes intimidatorios, sino que, además, violaron su privacidad al enviar su ubicación exacta e imágenes donde se lo puede ver a él mismo ingresando a su domicilio y caminando por la calle.

Tras hacer pública la angustiante situación, varios dirigentes políticos se solidarizaron con Agustín y repudiaron el accionar de los fanáticos de La Libertad Avanza. El primero de ellos, fue Martín Lousteau, quien citó su tweet y escribió: "Nuestro apoyo y solidaridad con Agustín. Repudio absoluto a las amenazas que recibió y esperamos que, en homenaje a su generación que nació y creció en democracia, podamos conocer rápido a los responsables de las agresiones".

Agustín Rombolá

Otro de los políticos que se puso a disposición del joven radical, fue el excandidato a Jefe de Gobierno porteño por Unión por la Patria, Leandro Santoro, quien disparó: "Lo hacen con fotos y videos de un seguimiento personal, prometiendo secuestrarlo con un Falcon verde a partir de lunes. ¿Esto es vivir en libertad? Un abrazo para Agustín Rómbola y a disposición siempre", insistió. En este mismo sentido, Cecilia Moreau también repudió el hecho y remarcó que ninguna persona merece ser perseguida por su forma de pensar.

Luego de todo el revuelo en redes sociales, Rombolá, habló con BigBang y explicó que no es la primera vez que recibe amenazas, pero que esta vez, La Libertad Avanza cruzó un límite. "Es una nueva puerta que se abre, un nuevo límite que se traspasa dentro del camino de la violencia, la persecución y el autoritarismo que promueven Javier Milei y Victoria Villarruel, que con sus discursos, con sus posturas y sus conductas avalan y legitiman a esta gente en la sociedad que se sienten con el derecho de perseguir a aquel que piensa distinto", aseveró.

el tweet de lousteau

Asímismo, explicó que pudo identificar a algunos de los agresores en Instagram pero que otros desactivaron la cuenta para no dejar rastros. "Todavía no hice la denuncia, tengo que hablar con mi familia y mi abogado primero y luego avanzar, seguramente sí lo haga, pero primero quería hablar con ellos porque están preocupados. Creo que sobre ellos no recayeron amenazas. Hace dos años que recibo amenazas, pero lo de las fotos es algo nuevo, así que avanzaremos con la denuncia penal", indicó.

Aunque calificó la situación como angustiante, Rombolá agradeció el apoyo de todo el arco político: "Se me acercó gente del PRO, de Unión por la Patria, como Martín Lousteau, María Migliore, Cecilia Moreau, Leandro Santoro... he recibido solidaridad por parte de todos ellos y eso por una parte me reconforta y, por otra, hace que duplique los esfuerzos para terminar esto el domingo y decirle 'Nunca Más' a esta gente", sentenció.