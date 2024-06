La criminalización de la protesta avanza: todavía hay 16 detenidos entre denuncias de tortura y maltrato

Desde la movilización del 20 de diciembre de 2023, a sólo 10 días de la asunción del presidente ultraderechista Javier Milei, se pudo comprobar que la situación política había cambiado drásticamente en relación a las protestas y con el protocolo Bullrich ansioso de ser aplicado. Esta tendencia se consolidó como una nueva realidad luego del último miércoles, cuando las fuerzas federales detuvieron a 33 manifestantes que habían ido a pronunciarse contra la Ley Bases que se trataba en la Cámara Alta, en un operativo que incluyó torturas y otras vejaciones a los derechos humanos.

Recién 48 horas después, 17 de los apresados quedaron en libertad, aunque se procesó a los 16 restantes por delitos muy severos, sentando un precedente insólito en términos de criminalización de la protesta, con cargos que ni a los genocidas de la última dictadura cívico militar se le han aplicado. Por otro lado, el fiscal Carlos Stornelli, apeló las liberaciones y pidió la prisión preventivas de todos los detenidos el miércoles.

Represión durante el 12 de junio en pleno tratamiento de la Ley Bases

Por la acción policial, la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos (CIDH) pidió una audiencia que se realizará el 11 de julio, donde se escucharán todas las denuncias en contra de lo ocurrido. BigBang habló con familiares de los detenidos y detenidas, y también con algunos de sus patrocinadores legales, quienes avalaron las versiones acerca de tratos repudiables tras la detención y dieron detalles que dejan en claro que detrás de todo el accionar se esconde un fuerte intento de criminalizar la protesta social.

Daniel Vázquez es abogado del Frente de Abogados por los Derechos Humanos y el Socialismo (FADHUS) y también quien representa legalmente a Patricia Calarco Arredondo. "Stornelli volvió a pedir la detención sin fundamentos, porque no hay fundamento discrecional. O sea que es general, para todo el mundo es lo mismo", detalló el letrado que auspicio a la única mujer liberada de los 17, Sofía Belén Ottogali.

"Tuvimos un plazo de 24 horas de corrido para apelar, nos fuimos a las 3:30 del sábado y teníamos hasta las 20. Apelamos en tiempo y forma, y recién el martes a la mañana, quedó subido al portal del Poder Judicial, la apelación nuestra, y también se subió la apelación del fiscal Stormeli, por las excarcelaciones proveídas", repasó Vázquez.

"La jueza María Servini tiene tres días para aprobar la admisión, o la negativa de admisión de los recursos de apelación que presentamos, y luego se pasa a la Cámara Federal, para que sortee una sala, que va a tener de 5 a 30 días para dar la devolución por la apelación", agregó.

Jueza María Romilda Servini

Como representante legal, siguió todo el trayecto que hicieron las y los detenidos de "la represión ilegal" del miércoles. "La instrucción la tomó la Comisaría 1B, cuando terminó la movilización, en Tacuarí 770. Y a partir de ahí, les trasladaban a la alcaldía de Zavaleta 425, que es Comuna 4, en donde mantuvieron esposadas y sin poder ir al baño -arriba de la camioneta-, hasta aproximadamente las 4 de la mañana, cuando las trasladaron a la Comisaría de Comuna 15, que está en Guzmán y Jorge Newberry", relató.

"En esa comisaría hay una alcaldía donde mantuvieran a las compañeras en situaciones violatorias de derechos humanos, tiradas en el piso, esposadas, con luces fuertes prendidas todo el día y durmiendo apoyadas unas a otras sobre sus hombros", denunció el abogado. "No había agua, había un inodoro que podían usar, por el cual iban a juntar agua de la planta baja de la Comisaría para limpiarlo. O sea que hacían todo en el mismo lugar y además estaban pegadas a las detenidas que estaban ahí. Había discusión, peleas", describió.

Según la versión de sus patrocinadas, cuando debían entrar a la Alcaldía de Comodoro Py "les hicieron una revisación humillante y violatoria de los derechos humanos". El letrado explicó que en ese tipo de situaciones "tienen que ser atendidas por mujeres policías y con todo el cuidado", pero que en esa oportunidad "no fue así", ya que "las mantuvieron desnudas, haciendo burlas, frente a mayoría de mujeres, pero con las puertas abiertas", cuando es un proceso que debe hacerse en espacios pequeños y con dos uniformadas "como mucho".

El fiscal Carlos Stornelli.

"Se estaban riendo, burlándose, jactándose de que podrían quedar detenidas en Ezeiza o en algún otro penal, haciéndole mostrar sus partes íntimas con risa a las compañeras detenidas, y obviamente con la puerta abierta y los uniformados hombres pasando por ahí", rechazó Vázquez. "Y luego las dejaron incomunicadas hasta que les dijeron 'vos salís'. Toda esa situación fue de terror psicológico para las compañeras", añadió.

Hubo otro acto repudiable que denunció el abogado del FADHUS. "Mientras las y los detenidos estaban en las camionetas con esposas, esperando que Servini dé la resolución, los patrocinios de los organismo les alcanzamos la comida y ropa, y todo eso que les pasamos se lo quedaron los policías que estaban ahí. Desde las 18:30 se quedaron con todo", lamentó.

Policía de la Ciudad reprime con gas pimienta sobre los manifestantes que intentaban huir

Le pegaron con una manopla"

El relato de los familiares de otros detenidos, también se condice con lo descripto por el letrado. Ángeles Colombo, hermana de Juan Pablo Colombo, un artista callejero que se encuentra en el penal de Devoto, privado de su libertad desde el pasado miércoles, contó la brutalidad con la que fue apresado.

"A él lo detienen cuando estaba desconcentrando de la manifestación, en el medio de la calle. Estaba yendo en sentido a donde estaban los policías, para cruzar y salieron a agarrarlo entre un montón, y uno de ellos -y los otros- pero el que más se ve es uno que tenía una manopla y estaba re cagándolo a piñas hasta que finalmente mi hermano se desmayó", relató. "Tuvo una convulsión y lo llevaron desmayado hasta la 9 de julio, ahí lo tiran en la vereda, retoma el conocimiento y se ve que está todo golpeado, ensangrentado, por las piñas del policía", agregó.

Las imágenes en las que se puede ver esto son fotografías que fueron presentadas a la Justicia en la apelación que se hizo para lograr las liberaciones de los 16 detenidos y detenidas. "Incluso se ve también que están a punto de sacar el fierro en dos situaciones, dos policías diferentes, en las fotos que ya se pasaron para prueba. Se ve claramente el accionar", afirmó Colombo.

Hubo más policías que manifestantes en la Plaza del Congreso

Recién a las 23 del segundo día detenido Ángeles pudo ver a su hermana. "Ahí nos comenta que estaba un poco entrando en sí, que le dolía mucho la cara y el cuerpo. Tuvimos que comprar unos analgésicos, que por suerte nos dejaron entrarle. Ahí hicimos una vaquita y compramos comida para todos, porque estaban sin comer desde hacía dos días", expuso. Sobre las situaciones de tortura vividas, relató que "en Tacuarí los tuvieron a todos atados, los verdugueaban, les decían que no iban a salir más por romper las pelotas. Los dejaron a todos atados. Las chicas también. No había discriminación ni respeto".

"Mi hermano había ido a malabarear en semáforos, como todos los días. Después se fue a mi casa a cambiarse y de ahí a la manifestación. Él apoya los derechos humanos, los derechos de los trabajadores, no teniendo un trabajo en blanco... también fue a luchar por toda esa gente de mierda que cree que por tener un trabajo en blanco puede humillar o denigrar a las personas que trabajan y viven de su arte", reaccionó la hermana.

Policía en el Congreso durante el tratamiento de la Ley Bases.

No estoy 100 por ciento segura de cómo está en la cárcel"

"Nico fue a la movilización con los vecinos de la Asamblea de San Martín y, por lo que me cuentan, cuando ya estaban desconcentrando cerca de las 18:30, empiezan a ser perseguidos con gases, con los hidrantes. Entonces ellos encaran para el lado de la 9 de Julio. Los persiguen varias cuadras hasta que, más o menos a la altura de Independencia, les cruzan unas motos en la vereda y los detienen. A Nico le dieron un balazo de goma en la pierna y, según lo que me pudo contar, le habían pegado bastonazos", detalló Elizabeth Olea, esposa de Nicolás Mayorga, uno de los detenidos, perteneciente a la Asamblea de San Martín.

Ella recordó lo engorroso que fue ubicarlo tras su detención el miércoles, siguiendo todos los traslados para saber cómo estaba. "En Zavaleta pasó dos noches. También pasó por Comodoro Py, donde fue indagado por Servini, para después ser trasladado a Marcos Paz. En la indagatoria él obviamente contó la verdad de lo que estaba haciendo. Qué era lo que había ocurrido, que él no había tirado ninguna piedra, que había ido a movilizarse con vecinos desde el barrio. Que ninguno de los hechos que se le imputaban eran ciertos", precisó Olea.

Feroz represión en el Congreso

"La verdad es que no estoy 100 por ciento segura. Él me transmite tranquilidad diciéndome que está bien, pero una tiene mucho miedo e incertidumbre al desconocer cómo es la dinámica en una cárcel federal como Marcos Paz. Él me dice que está en un pabellón con pesos tranquilos, que son gente que estudia, que está pidiendo la libertad", aseguró la esposa de Mayorga.

Desde las 16:30 de este martes, se hará una concentración para reclamar la libertad de todos los detenidos. Los procedimientos con los que actuaron las fuerzas de a cargo de la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, auguran un cambio en el accionar represivo. Una escalada de violencia con la que intentarán silenciar a la población que se oponga al ajuste feroz del gobierno libertario y las privatizaciones en camino.