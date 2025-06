"Es una mier... de persona": Icardi, Wanda, la China y un escándalo con escala en Estambul

Si la vida de Mauro Icardi y Wanda Nara ya parecía sacada de una telenovela turca, la última jugada del delantero del Galatasaray podría convertirse en el capítulo más dramático hasta el momento en la vida del ex matrimonio. Porque cuando se creía que ya se habían cruzado todos los límites, llegó la demanda judicial por la restitución internacional de sus hijas Francesca e Isabella. Y sí, el nuevo destino en el guion: Estambul, alfombras orientales, mezquitas y... la China Suárez.

Según reveló Yanina Latorre en Sálvese quien pueda (América TV), Wanda recibió "hace cinco minutos" una notificación judicial donde Icardi solicita la tenencia de las niñas y el regreso de las pequeñas a Turquía, país en el que residía la pareja antes de su separación. El argumento legal: que allí estaba el "centro de vida" familiar. "Acaba de llegarle hace cinco minutos a Wanda el pedido de restitución internacional, tenencia de las niñas y pasaportes. Él no quiere que las chicas vuelvan a Argentina bajo ningún punto de vista. Hoy Mauro se las quiere llevar", había detallado la conductora, asegurando que Wanda estaba "destrozada".

La reacción de Wanda no tardó en llegar. Según Latorre, la empresaria está "desesperada", llorando, y repitiendo sin censura que su ex "es una mier... de persona". ¿El motivo? Dice que Mauro quiere alejarla de sus hijas, a pesar de que ella asegura tener toda su vida armada en la Argentina, con contratos firmados, grabaciones programadas y una rutina ya establecida. Como para sumarle dramatismo, el pedido judicial también exige los pasaportes de las nenas. Una movida que, para Wanda, no tiene retorno. "Me dicen que Wanda está desesperada, que está llorando, y que no para de repetir que él es una mier...de persona", contó Yanina.

Mauro Icardi y sus hijas

Y siguió: "También me dicen que no puede ser que la quiera alejar de las hijas, y que él sabe que su trabajo está acá. Que el plan familiar de ellos era vivir en Argentina". Desde el costado técnico, la abogada Fernanda Castelli aportó claridad (y le bajó la euforia a los fanáticos del Team Wanda): si el juez entiende que el centro de vida de las niñas estaba efectivamente en Turquía, no importan pediatras argentinos, colegios porteños ni amistades en Nordelta. La convención internacional dice: hay que volver. "Si se comprueba que el centro de vida estaba en Turquía y el juez lo entiende de esa forma, por más que las hayan escolarizado acá, por más que estén yendo al pediatra, por más que sea lo que sea, deberían volver al lugar que es el centro de vida. Eso es lo que dice la convención", sostuvo la letrada.

Wanda Nara y Mauro Icardi junto a Francesca e Isabella

Mientras tanto, la empresaria optó por el silencio obligado. En un móvil con LAM evitó entrar en detalles por una orden judicial que le prohíbe hablar del tema bajo amenaza de multa millonaria: 100 millones de pesos si se le escapa una palabra de más. Sin embargo, Ángel de Brito logró sacarle una frase que deja claro su lugar en el tablero: "Yo tengo trabajo acá, tengo un contrato con Telefe. Ya empezamos a hablar para MasterChef y arranco las grabaciones de Love is Blind. Nada cambia de mis planes laborales". Con MasterChef y Love is Blind en carpeta, Wanda no se va a ningún lado. Al menos, por ahora.

Del otro lado del ring, Icardi planifica su retorno al Galatasaray, pactado para julio, y no piensa volver solo. El delantero espera hacerlo acompañado de su actual pareja, Eugenia "la China" Suárez, quien ya estaría organizando el equipaje para un nuevo comienzo familiar en Turquía. Pero hay más giros en esta novela. Según Latorre, la China se llevaría a sus dos hijos menores -los que tiene con Benjamín Vicuña- a Europa, porque el actor chileno grabará una serie allá durante seis meses. ¿Y la hija mayor, Rufina, fruto de su relación con Nicolás Cabré? Se quedaría en Argentina. "Es adolescente, tiene 12 años, no podés desescolarizarla", explicó la panelista.

Mauro Icardi y China Suárez: el romance que muchos no aceptan

Además, deslizó que la nena iría a ver a su mamá en vacaciones o una vez por mes. "Lo que me dijeron, lo digo en potencial, es que la nena más grande, la de (Nicolás) Cabré, se quedaría acá en el colegio. Es adolescente, tiene 12 años, no podés desescolarizar a una chica. Aparte, Cabré es un tipo muy dedicado. Y habrían pensado que la nena vaya en las vacaciones para allá. O sea, las vacaciones las compartirían juntas, y una vez por mes o la chica la mandarían con la mamá o la mamá vendría a ver a la hija. Raro". cerró. Así, entre demandas judiciales, contratos televisivos y mudanzas intercontinentales, el clan Icardi-Nara-Suárez-Cabré-Vicuña escribe un nuevo capítulo donde no falta nada: amor, traición, lágrimas, pasaportes, Zooms con abogados y hasta un poco de geopolítica doméstica.