LLA lanzó una campaña para afiliar inspirada en la de Givenchy con Ariana Grande, pero con Karina Milei

Luego de estar en el centro de la escena por la expulsión del legislador porteño Ramiro Marra, La Libertad Avanza (LLA) de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA) volvió a superarse en las mismas 24 horas, con la campaña de afiliación que lanzó, "inspirada" en la que realizó la marca Givenchy cuando anunció, sólo mostrando su silueta, a Ariana Grande como su nueva cara. En este caso, la sombra que aparece en el flyer es, indudablemente, el de la secretaria general de la Presidencia de la Nación, Karina Milei.

Esto quiere decir que, la gran sorpresa que buscaban, no será tanto. A su vez, refuerza la teoría que la salida del libertario más fanático del atún del país, tuvo que ver con ciertas mediciones que lo daban muy por arriba de la hermana del presidente Javier Milei, supuestamente el hombre que decidió la salida del ex peronista del espacio.

El flyer de La Libertad Avanza (LLA) en el que invitan a afiliarse de manera misteriosa, pero con Karina Milei allí

" Este sábado afiliate con alguien especial ", asegura el flyer de LLA, que también compartieron en las redes sociales del espacio. Arriba de la frase está el logo y debajo la silueta de la tarotista y repostera. La diferencia entre la campaña que realizó Givenchy y esta, es que a Grande no la detectaron tan fácilmente como a Karina, a quien graciosamente confundieron con otras personas parecidas, en el irónico mundo X (ex Twitter).

"Juega el Cani", soltó un usuario, en una clara referencia a Claudio Paul Caniggia, aquel delantero que brilló con la celeste y blanca en los mundiales de Italia 1990 y Estados Unidos 1994, a quien también llamaban "El Bebé", "El Pájaro" y "El Hijo del Viento". El parecido entre ambos rubios siempre fue motivo de bromas, aunque en esta oportunidad entró muy bien en la campaña.

Una de las bromas a Karina Milei, a quien reemplazaron con Vicente Viloni en un meme

Otro de los parecidos que enrostraron en las redes fue el de Vicente Viloni, aquel luchador de catch que encabezó el elenco de "100 por ciento lucha", uno de los últimos programas del palo que sobrevivieron en la Argentina. Los chistes también pusieron a otro personaje para compararlo con la funcionaria y que se haga viral. Se trata de Lucius Malfoy, el padre de Draco de Harry Potter, interpretado por el actor Jason Isaacs.

A su vez, a partir del escándalo de la expulsión de Marra, algunos usuarios afines a LLA también criticaron la campaña. "No es buen momento para postear algo. Mirá, todo el año no cuestioné nada, pero lo de Marra me dio por las pelotas. Hay un par de panqueques por ahí, que tampoco tienen que estar. Pongan la vara para todo. Hagan silencio y lean/escuchen a la gente. Si no son más de lo mismo", cuestionó.

La misteriosa campaña de Givenchy para seleccionar a Ariana Grande como cara de su marca

La campaña original de Givenchy en los posteos mostraba la silueta de Ariana Grande, y soltaba algunas palabras para darle textura al concurso. "¿Adivina quién es? La nueva cara de Givenchy, que revelaremos mañana", proponía la firma. Claro. La magia de esa campaña fue que la mayoría del público no la reconocía, una parte del hechizo que no funcionó esta vez.