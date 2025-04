Quién es Rosmary Maturana, la asesora de imagen de Milei que calienta para entrar de reemplazo de "Yuyito"

Luego de la confirmada separación de Javier Milei y Amalia "Yuyito" González, el presidente ya tendría un nuevo reemplazo en carpeta para el rol de primera dama extraoficial. Se trata de la asesora en imagen Rosmary Maturana, una ex Frente Renovador que acompaña a las fuerzas del cielo desde antes de la elección de 2021 y que vive a sólo cuatro cuadras de la Quinta de Olivos.

"Visita al Presidente cada tanto. Pero no hay actividad sexual con Milei", expresó al aire de Argenzuela por C5N, el panelista Mauro Federico, acerca de la egresada de la Universidad John F Kennedy en Ciencias de la Comunicación. "No la conocía", aportó antes Rosario Ayerdi, en una frase que demostró que Maturana no es tan experimentada en su rubro, ya que la periodista es una especialista en el tema.

Las primeras versiones acerca del vínculo ya las había vertido Marcela Tauro al aire de Infama en América TV. Aunque en el programa que conduce Jorge Rial ampliaron muchísimo la información original. "Rosmary parece que guarda documentos de todo. Y en un momento habla puntualmente de la campera y el conjunto de gimnasia azul y negro, y dijo que ella se lo regaló", detalló el periodista.

La referencia es a una foto en la que Milei tiene puesto un conjunto deportivo de la marca Under Armour, el mismo que habría sido obsequiado por Maturana y que el mandatario suele usar con frecuencia. El hecho es la demostración acerca de que el rol de la asesora en el mejoramiento de la imagen presidencial, ya funciona desde hace un tiempo.

Rosmary Maturana, la asesora de imagen que suena como futura pareja de Javier Milei.

"Yo lo conocí por un amigo que me lo presenta. Yo quería salir del quilombo en el que me había metido Cuneo, que inventó un cuentito con Alberto y yo me quedó sin laburo. Entonces, para limpiarme de ese cuentito, le dije a mi amigo: 'dale, vamos a ver qué onda este pibe'. Así que fuimos a un bar en Once a las 6 de la mañana (risas) y ahí nos conocimos", le confesó Maturana en un audio a Mauro Federico.

"Él estaba tomando un café con leche con tres medialunas. Yo entré. Me miró. Nos miramos. Lo saludé y le puse los puñitos para saludarlo y como que no le gustó. Entonces como que se dio vuelta y siguió tomando el café con leche", señaló más adelante, la especialista en oratoria que antes trabajo con el Frente Renovador de Sergio Massa.

La publicación de Rosmary Maturana de la primera actividad que compartió con Javier Milei en 2021.

La primera foto que tiene con el Presidente data de julio 2021, cuando compartieron una actividad en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA) junto a Ramiro Marra, otro ex Frente Renovador. "Quienes valoran tu inteligencia y no se burlan de ella son quienes están a tu par", escribió Maturana en la publicación de Facebook en la que se los ve a los tres con barbijos.

Luego lo apoyó en la elección que lo llevó a la Presidencia y, tras la Primera Vuelta que lo depositó en el ballotage al libertario, Maturana dejó otro mensaje de aliento en las redes sociales. "Momento histórico. ¡Milei junto a Karina lograron ser la segunda fuerza política solo con dos jóvenes años! ¡Vamos a trabajar fuerte para ganar el balotaje sea como sea!", remarcó la asesora.