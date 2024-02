Malentendidos, demoras y pedidos de disculpa: lo que dejó la visita de Milei al Papa Francisco

La visita de Javier Milei al papa Francisco invadió las redes sociales que se plagaron con las fotos de los abrazos y llamativas sonrisas entre el presidente y el Sumo Pontífice, que fue observada desde muy cerca por los detractores y amantes de uno y del otro. Los relojes marcaron que ambos estuvieron reunidos 70 minutos y fue la segunda vez que se habían vista. ¿Cuándo había sido la primera? durante la canonización de Mamá Antula, donde solo estrecharon manos.

Karina Milei, Papa Francisco, Javier Milei

Junto al presidente estuvo la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei; la canciller Diana Mondino; el ministro del Interior, Guillermo Francos; la ministra de Capital Humano, Sandra Pettovello; el anunciado secretario de Culto, Francisco Sánchez; y el rabino designado embajador en Israel, Axel Wahnish.

La comitiva presidencial completa junto a Francisco

Todos ellos vistieron sus mejores ropas y hasta sorprendió ver a la hermana del jefe de Estado con un tosco fascinator en su cabeza que le tapaba casi la mitad de la cara y unos zapatos altos que le eran difícil de manejar; el líder de La Libertad Avanza (LLA), por su parte, dejó atrás las informales camperas de cuero y pantalones cargo para lucir un traje y corbata azulados con una camisa celeste.

Karina Milei, Javier Milei, Papa Francisco y Diana Mondino

Mondino lució un traje total black con un enorme rosario que le cubría la mitad del cuerpo, al igual que Petovello que lució un traje de pantalón y blazer total black. Francos, Sánchez y Wahnish no lucieron más que un traje formal que ni pinchaba ni cortaba.

Milei llegó tarde a su cita con el Papa

Sí, así como lo lee. Llegó tarde alrededor de 10 minutos a su cita en el Vaticano con el Papa porque no se pudo contener y bajó del auto oficial que lo trasladaba junto a la comitiva presidencial para sacarse un par de sus tradicionales selfies con los y las peregrinas que lo esperaban para recibirlo.

24 horas antes, se reunían a las afueras del Hotel Intercontinental Ambasciatori Roma, donde Milei se estaba hospedando un grupo de personas que se autoproclaman como "Argentinos en Italia por la Memoria, Verdad y Justicia" con carteles que rezaban: "La patria no se vende" y "Milei, basura, vos sos la dictadura".

Dimes y diretes

"No me tenía en esa tarea, pero si usted me lo pide, lo hago", fue la primera frase que se escuchó de boca del Presidente a la salida de su reunión privada con Francisco; hasta ahora nadie sabe qué se dijeron allí y se prevé que la conversación tampoco trascenderá.

La frase que toda Argentina estaba esperando llegó cuando Milei le pidió disculpas por haber dicho que él era "el representante del Maligno en la tierra". "Te quiero pedir disculpas por mis declaraciones", dijo Milei con ojos de gatito mimoso, a lo que Francisco contestó certeramente: "Son errores de juventud que todo el mundo comete".

Hubo abrazos y pedidos de disculpa por parte de Milei al Papa

Otro diálogo que trascendió fue sobre la afamada "peluca" de Milei. Francisco dijo: "Te cortaste el pelo" y el presidente contestó: "No, lo emprolijé". "Un gusto en verte", dice Francisco. "Gracias por recibirme", respondió Milei. "Gracias por venir", cierra Francisco. Emocionado, pero no tanto como para llorar como en el Muro de los Lamentos, Milei expresó: "¿Puedo darle un abrazo?" El Papa dijo que sí con un gesto: "Sí hijo, sí". Los fotógrafos toman la imagen que quedará en las retinas del mundo.

"¿Lo puedo saludar, le puedo dar un beso?", dijo Karina Milei con gesto rudo. Ante la afirmativa frase de Francisco, la hermana del presidente dijo algo confuso, casi despectivo: "Gracias por apoyarlo a éste", haciendo referencia a Milei.

Ni secretaria, ni hermana: se la confundieron con la "esposa"

Durante el debate de la Ley Ómnibus y los posteriores cacerolazos se escuchó muchas veces en el cancionero popular la ola de burlas por la exagerada relación que tienen Karina y Javier Milei.

Este detalle no es menor ya que durante la presentación de las figuras argentinas ante las autoridades del Vaticano en la misa de canonización de Mama Antula, en la caminata circular que los llevaba ante el Papa Francisco, el locutor confundió a la secretaria general de Presidencia y hermana de Milei con su esposa: "Informamos que en la santa misa participa el presidente de la República Argentina, Javier Milei, junto con su esposa, la secretaria general de la Presidencia Karina Milei". Los memes en las redes sociales, estallaron.