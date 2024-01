El Papa Francisco responde sobre la visita de Javier Milei al Vaticano: "Estoy listo para empezar un diálogo"

"En lo personal, sus palabras fueron un gesto de aliento, además de afianzar mi convencimiento sobre la urgencia de transformar la realidad que atraviesa nuestro país para asegurar la paz y prosperidad, mediante las reformas sociales y políticas que son tan necesarias", había expresado el presidente Javier Milei en un carta dirigida al Papa Francisco, zanjando así meses y meses de vituperios del libertario a la autoridad máxima de la Iglesia católica.

En la carta, que fue supervisada por la hermana del primer mandatario Karina, Milei contemplaba la preocupación por la crisis económica en la que se vería inmerso el pueblo argentino. Sin embargo, lo justificaba: "Santidad, los argentinos atravesamos tiempos de aflicción y de esperanza. Observamos a nuestro alrededor cómo la pobreza con sus diferentes rostros y consecuencias alcanza a la mitad de todos nuestros compatriotas. Nuestra economía se encuentra en estado crítico y es preciso adoptar medidas urgentes para evitar una catástrofe social con consecuencias dolorosas".

Karina y Javier Milei redactan la carta dirigida la papa Francisco

Fuera de todo pronóstico estaba la contestación de Francisco que, desde que asumió ese rol político y religioso no pisó tierra argentina nunca más. Ahora, al fin, hubo respuesta por parte del Sumo Pontífice lo que dejó esperanzados a algunos por una posible visita a la nación que lo vio nacer.

"El 11 de febrero vendrá a la canonización de 'Mamá Antula', fundadora de la Casa de Ejercicios Espirituales de Buenos Aires. Antes de las canonizaciones es costumbre saludar a las autoridades en la sacristía", dijo el Papa adelantando que la cita será en la Basílica de San Pedro a las 9.30 de la mañana hora italiana (5.30 Argentina).

Mama Antula será consagrada santa con una ceremonia en la plaza del Vaticano

Además refirió: "También sé que pidió una cita para una conversación conmigo: acepté, y por eso nos veremos. Y estoy listo para empezar un diálogo, hablar y escuchar con él. Como con todos", expresó.

Es que antes de las canonizaciones es costumbre el saludo con las autoridades y eso es lo que está previsto con el líder de Las Fuerzas del Cielo.

¿Qué había dicho Milei sobre el Papa?

"El Papa, lo voy a decir de frente, es el representante del maligno en la Tierra, ocupando el trono de la casa de Dios. El Papa impulsa el comunismo, con todos los desastres que causó", dijo en una entrevista con Viviana Canosa que no le replicó ni media palabra.

También dijo: "No tengo ningún problema en decir lo que digo del impresentable que está en Roma porque promueve la pobreza, promueve el pobrismo, promueve un régimen de miseria. Una de las cosas maravillosas del liberalismo es que promueve el comercio, como decía Bastian, donde entra el comercio no entran las balas" y terminó: "Este tipo promueve un sistema que es una porquería que mata a la gente, que la hambrea, entonces digo cuál es el punto".

Papa Francisco

Cuando ocurrió el debate presidencial al que Milei se enfrentó con Sergio Massa, se tocó el tema de los insultos del libertario a Francisco. Allí, el presidente explicó que había pedido perdón por lo que había dicho semanas atrás: "Parece que estás poco informado", le dijo a Massa y continuó: "Porque ya había pedido perdón por eso, y lo volvería a hacer, porque no tengo problema en eso, porque si me equivoco, no tengo problema en repetir que estoy arrepentido por eso".

Con respecto a estos entredichos, el Sumo Pontífice fue claro y certero cuando contestó la pregunta sobre si estaba "ofendido" por las palabras del libertario: "No. Las palabras en campaña electoral van y vienen".

¿Francisco visitará Argentina en 2024?

"Está la hipótesis Argentina, que tengo entre paréntesis. La organización de la visita aún no empezó", lanzó Francisco que ya tiene 85 años y que ha sufrido los achaques propios de su edad.

Lo que sí está confirmado es que habrá visitas a los países de Bélgica, Indonesia, Timor de Este y Papúa Nueva Guinea para agosto de 2024. Cuando le preguntaron sobre su estado de salud, el Papa contó: "Hay algunos dolores y molestias, pero ya estoy mejor, estoy bien".