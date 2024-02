Alfajores, galletitas y un medallón de bronce: los regalos que intercambiaron Milei y Francisco tras la reunión de una hora

A mediados de septiembre, Tucker Carlson, el polémico periodista estadounidense, viajó hasta Buenos Aires para entrevistar a Javier Milei, por entonces candidato a presidente. En aquella nota, el libertario había ido contra todo y contra todos. E incluso, atacó al Papa Francisco. "Nosotros queremos ser el faro moral del continente. Queremos ser defensores de la libertad, democracia, diversidad. De la paz", dijo el libertario y tildó al líder de la iglesia como el "representante del maligno en la Tierra".

Uno de los temas en agenda, según había adelantado el mandatario, fue la invitación a Jorge Mario Bergoglio para que visite Argentina.

En aquel momento, el líder de la Libertad Avanza (LLA) no tuvo ningún tipo de dudas y afirmó que Jorge Bergoglio "juega políticamente" y "ha mostrado afinidad con dictadores como (Fidel) Castro y (Nicolás) Maduro". "Tiene afinidad con comunistas asesinos, de hecho no los condena. Es condescendiente con todos los de izquierda, aun cuando sean verdaderos criminales. Es alguien que considera a la justicia social como un elemento central de su visión", decía Milei sobre el Sumo Pontífice.

Y agregaba: "Y eso es muy complicado porque la justicia social es robarle el futuro de su trabajo a una persona y dárselo a otra. Está del lado de dictaduras sangrientas". Tan solo un mes después, en su anhelo por convertirse en presidente, Milei tuvo que salir a pedirle disculpas a Francisco: "Pedí perdón por eso, y lo volvería a hacer, porque no tengo problema en eso, porque si me equivoco, no tengo problema en repetir que estoy arrepentido por eso", había afirmado durante el debate presidencial.

El resto de la historia es conocida: el libertario se consagro en las elecciones, se convirtió en presidente y durante este fin de semana mantuvo una reunión de más de una hora con el papa Francisco en un encuentro que tuvo tres tramos: en el primero el Sumo Pontífice dialogó a solas con el mandatario argentino y luego se le permitió el ingreso a la secretaria general, Karina Milei. "El encuentro entre el jefe de Estado y Francisco se extendió por 70 minutos", detallaron los voceros.

Los regalos que le dio Milei al Papa

Durante el tramo final de la reunión, se sumaron los ministros que formaron parte de la comitiva: Guillermo Francos (Interior), Diana Mondino (Relaciones Exteriores) y Sandra Pettovello (Capital Humano), quien viene siendo fuertemente cuestionada por la Conferencia Episcopal Argentina-. Durante su visita, Milei le regaló al Papa alfajores dulces típicos rellenos de dulce de leche y galletas de limón de la marca favorita del Pontífice.

Además, le obsequió una copia de la carta manuscrita del Canciller José María Gutiérrez a Juan Bautista Alberdi que lo acredita como representante en Europa (mayo de 1854) y una imagen con la postal conmemorativa de Mamá Antula que el Correo Argentino distribuyó con motivo de su beatificación (agosto 2017). Francisco, por su lado, le obsequió un medallón de bronce inspirado en el Baldaquino de San Pedro, los volúmenes de documentos papales y el Mensaje por la Paz de este año.

Una de las cuestiones que trataron, según había adelantado desde el entorno del mandatario, fue la invitación a Jorge Mario Bergoglio para que visite Argentina por primera vez desde que fue entronizado en marzo de 2013, una posibilidad que el Papa considera "una hipótesis" para el segundo semestre del año. La de este lunes fue la primera reunión privada entre Milei y el Papa, luego de que este domingo se habían saludado brevemente al inicio y al final de la misa por la canonización de Mama Antula.

Milei y el Papa se reunieron durante 70 minutos

Milei ya había tenido un primer cara a cara con el Papa en un encuentro que tuvieron en la Basílica de San Pedro y un abrazo que sorprendió al propio Presidente. El mandatario tendrá una reunión este lunes con el Secretario de Estado de la Santa Sede, el cardenal Pietro Parolin y luego regresará a Roma para continuar con su agenda de actividades, que incluye audiencias con el presidente y la primera ministra de Italia, Sergio Mattarella y Giorgia Meloni, respectivamente.