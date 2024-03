Manuel Adorni habló del cierre de Télam: "No es parte de una dictadura"

Ríspida conferencia, el aire del ambiente se cortaba con cuchillo. La alocución de prensa habitual en Casa Rosada brindada por Manuel Adorni, el vocero del presidente Javier Milei, se colmó de carteles que decían "¡Télam no se cierra!". Aunque el vocero intentó cambiar de tema varias veces, los periodistas de la sala hicieron preguntas solo referidas al cierre de la agencia de noticias fundada en 1945 para proteger la información nacional y reivindicar la democracia en el país.

Sobre este tema, Adorni expresó: "Respecto a Télam, contarles que se ha enviado un comunicado interno a todo el personal eximiendo de prestar servicios por siete días con goce de sueldo, por supuesto mientras se avanza con el plan a partir del cual se va a avanzar en los anunciado por el Presidente en su discurso en la Asamblea legislativa acerca del cierre de la agencia estatal".

El cierre de Télam fue comunicado a través de mails a los trabajadores que llegaron a las 3 de la madrugada. Es por esto, que un periodista de la Casa Rosa expresó contundente: "Manifestamos la solidaridad con las y los compañeros de la Agencia nacional Télam", dijo.

Además, los periodistas consultaron sobre cómo será el cese de tareas y la posterior reubicación de los trabajadores y trabajadoras de la agencia. Sobre esto, Adorni dijo escuetamente: "Esta semana se va a conocer el plan que está diseñando el GObierno para el cierre de Télam y el destino de cada uno de los empleados" y analizó: "Este año Télam tenía pérdidas estimadas de alrededor de 20 mil millones de pesos. Lo que ocurre no es más ni más ni menos que lo que el Presidente cuando estaba en campaña había prometido. No hay nada que no haya estado en la plataforma de la campaña", rectificó Adorni.

Sobre el modo dictatorial de cerrar la agencia, Adorni explicó que, "no es parte de una dictadura" y agregó: "No tiene nada que ver ni con el pluralismo de la información ni tiene que ver con cuestiones que tienen que ver con la libertad de prensa. Es simplemente cumplir con lo que se prometió en campaña y que ahora el Presidente dio la orden de ponerlo en ejecución. Nada tiene que ver ni con la libertad de expresión, ni con la libertad de prensa ni con ninguna cuestión que vaya en contra de las bases democráticas", dijo.

Lo cierto es que no se puede ingresar a la página de Télam que, como agencia nacional, la información de archivo que maneja es patrimonio de todos los argentinos. Sobre ese punto, Adorni se mostró totalmente desinformado y mandó a la periodista a comunicarse con un directivo de Télam: "Entiendo que es parte de una reestructuración que se está haciendo puntualmente con el sitio web que próximamente va a volver a estar en línea. En todo caso te conseguimos algún detalle adicional en caso de que lo necesites", expresó.

Y, sobre el desmedido operativo de seguridad que montó el ministerio de Patricia Bullrich, el vocero dijo fuerte y claro: "Entendemos que se trató de evitar, no hablé con el ministerio de Seguridad de por qué tomó esa medida, pero entiendo que se quiso evitar cualquier tipo de irrupción de gente que no tenga nada que ver con Télam o con el gobierno que hayan querido ensuciar al gobierno o a los empleados de Télam" y, como si hubiera alguna duda, Adorni abrió el paraguas: "No hubo otra razón que mantener la seguridad o mantener la garantía de que no haya nadie que no tenga que estar allí".

Pacto de Mayo comunicado en la Asamblea legislativa : "En relación al Pacto de Mayo queremos destacar el amplio apoyo que hemos recibido por figuras relevantes de la República Argentina. No solo una importante cantidad de gobernadores sino también diferentes cámaras empresarias como la aceitera, el centro exportador de cereales, etcétera. La verdad es que al resto, queremos recordarle que este es un momento decisivo para la historia argentina y los invitamos a sumarse a esta convocatoria que ha hecho el Presidente de la Nación".

Denuncias al gobierno de Alberto Fernández : "Comunicarles que el ministerio de Capital Humano presentó una denuncia contra los responsables de la anterior gestión de Anses por los siguientes cargos: fraude a la administración pública, abuso de autoridad y violación de los deberes de funcionario público, negociaciones incompatibles con la administración pública, tráfico de influencias y malversación de caudales públicos. Por supuesto que esto en referencia a las irregularidades detectadas con respecto a los seguros que se le otorgaba a los jubilados y esto gira en torno a la política de austeridad y transparencia que se ha anunciado para toda la administración pública".

Jubilaciones de privilegio : "Recordarles también el anuncio que se hizo para terminar con las jubilaciones de privilegio para presidentes y vicepresidentes. Sólo a modo ilustrativo, la ANSES acaba de relevar que Cristina Fernández de Kirchner percibe todos los meses 14.548.836 pesos; la idea es terminar con estos beneficios y esto equivale a 110 jubilaciones mínimas".

: "Recordarles también el anuncio que se hizo para terminar con las jubilaciones de privilegio para presidentes y vicepresidentes. Sólo a modo ilustrativo, la ANSES acaba de relevar que percibe todos los meses 14.548.836 pesos; la idea es terminar con estos beneficios y esto equivale a 110 jubilaciones mínimas". Invasión del dengue : "Por último, en relación a la inclusión de vacunas contra el dengue en el calendario de vacunación nacional, aclarar que fue autorizada por ANMAT por la gestión anterior, aún no está validada como estrategia para evitar la propagación de la enfermedad. La OMS, ha indicado que no hay evidencia suficiente sobre su efectividad. El ministerio de Salud continúa coordinando acciones con las provincias para enfrentar el brote y hoy, la herramienta más importante es eliminar todos los criaderos de mosquitos".

