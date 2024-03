La advertencia de Pablo Moyano a Milei: "Pará la mano porque la respuesta va ser una gran movilización"

Se picó... ¿O se va picar? Pablo Moyano habló en calidad de Secretario General de la Confederación General del Trabajo (CGT) sobre el cierre de Télam y del pacto federal con 10 puntos que desregularizarían la economía, cambiarían los convenios colectivos de trabajo y reducirían a una mínima expresión la intervención estatal.

En su última alocución, el presidente Javier Milei había dicho que Moyano en particular y los sindicatos en general son los "jinetes del fracaso" económico, político y social de Argentina. En respuesta a esta aseveración, Moyano contestó: "Es un orgullo para mí que el Presidente de las corporaciones me haya elegido como enemigo. Ya me había elegido Mauricio Macri, se repite la historia".

Pablo Moyano

Y agregó: "Nos acusa de ser jinetes del fracaso... bueno él está rodeado de los dinosaurios del fracaso como Macri, Patricia Bullrich, (Federico) Sturzenegger, (Luis) Caputo, Cristian Ritondo y todos esos que nos llevaron al fracaso y al endeudamiento de 50 mil millones de dólares que pidió Caputo y que ahora nuestras generaciones nos vamos a tener que hacer cargo de esa deuda. Así que, la verdad, las palabras del Presidente ya pasan a ser ridículas".

Sin pelos en la lengua, Moyano describió el gobierno de Milei en pocas palabras, teniendo en cuenta que, el libertario lleva solo casi tres meses de gobierno: "De pute... al Papa a arrastrarse con el Papa; reivindicar permanentemente a través de su Vicepresidenta (Victoria Villarruel) a la Dictadura Militar... ya estamos acostumbrados y el viernes fue una nueva extorsión que le está haciendo a los gobernadores en repudio de haber volteado la Ley Ómnibus".

Federico Sturzenegger

Sobre esa ley, que volvió a comisiones, también dijo: "Es un resumen de estos 10 puntos que seguramente van a tratar o ya los anunció este señor, de una Ley Ómnibus que terminó en el tacho de basura y que tiene que terminar porque termina con los derechos de los jubilados, de los trabajadores".

💣 Bombita. Moyano y la CGT acompañarán las manifestaciones en contra del cierre de la agencia pública de noticias más grande del país: "Vamos a movilizar a Télam con los y las compañeras de Sipreba en repudio al cierre y en apoyo a la lucha que van a empezar a partir hoy los compañeros y compañeras de Télam"

¿Hay paro o no hay paro?

Consultado sobre las medidas de protesta que llevarán a cabo con la central sindical, Moyano advirtió que será más temprano que tarde: "Es una provocación permanente. Este señor aprieta a los gobernadores, aprieta a los diputados pero con la CGT, pará la mano Presidente porque la respuesta va ser una gran movilización o un gran paro general ante esta situación de angustia que está viviendo los laburantes o aquellos que no reciban los medicamentos, aquellos que no reciben los medicamentos. Va haber una reacción urgente de la CGT".

Sobre la movilización en sí, Moyano contó que habría dos maneras que se están discutiendo: "Hay compañeros que quieren llevar a cabo movilizaciones multitudinarias en diferentes partes del país o un paro nacional. Creo que esta semana o la otra, en una reunión de Consejo directivo se va a definir".

La CGT evalúa convocar a un paro nacional la semana que viene

Y acerca de la "urgencia" de una medida de fuerza, advirtió: "Están hace tres meses y en tres meses arrasaron estos tipos, arrasan el país. por lo tanto tiene que ser urgente la respuesta. Lo importante es que la CGT está facultada para tomar las medidas necesarias en el momento necesario".

Empoderado por el momento social que toca vivir desde la Central, Moyano confirmó que: "La CGT está más unida que nunca. Ya se han llevado adelante dos movilizaciones importantes, primero a Tribunales, después al Congreso. Hoy hay paro sectoriales, como el de la educación, sanidad, trenes. Camioneros estamos en alerta porque todavía no han homologado el aumento salarial del 45%. Hay una convulsión bastante importante donde la gente la está pasando bastante mal".

Hace menos de dos semanas, los trabajadores de los trenes pararon por no haber llegado a un acuerdo salarial

Sobre la realidad de los millones de trabajadores que ajustó el gobierno de las Fuerzas del Cielo, el Secretario de la CGT reflexionó: "Hay una necesidad que estos tipos no la ven. La angustia que está sufriendo la gente, la cantidad de negocios que están cerrando porque no pueden bancar los tarifazos, no pueden bancar los alquileres".

Además dio un dato estremecedor: "Fijate la caída del consumo: nuestra actividad, la recolección de residuos, en una economía 'normal', un camión carga de 10 a 12 mil kilos de residuos por día. Ahora, están cargando 5 mil kilos, fijate si no bajó el consumo. 50% del consumo de alimentos ha caído, los camiones van por la mitad de su contenido".

El papel del peronismo y confusión

"El peronismo se tiene que reunificar, debatir y relanzar de nuevo el PJ. Seguramente los próximos días, la CGT convocará a los gobernadores para que se rechace cualquier intento de quita de derechos contra los 10 puntos que atentan con la soberanía nacional", dijo Moyano contundente.

Y, siguiendo en la misma línea, dijo orgullosamente: "La centralidad que tiene la CGT no la tiene ningún espacio del peronismo. Hoy la CGT puede ser una ordenadora, una muestra de unidad que hemos demostrado, queremos que se traduzca en el peronismo en las provincias y a nivel nacional. Es el momento justo ¿dónde está el partido justicialista criticando estas medidas?", se preguntó retóricamente.

Para Moyano, la CGT es un ejemplo de unidad de los trabajadores

La línea de negociación no será fácil de implementar, pero Moyano está esperanzado: "Tendría que haber un congreso para debatir estos temas y para decirle a la sociedad que el peronismo tiene que gobernar en los próximos años en las sesiones legislativas y en cuatro años cuando haya elecciones presidenciales".

Además, se sinceró: "Esa es una crítica que estamos teniendo con los que hoy están dentro del PJ porque siempre pasa lo mismo: ponemos la gente, salimos a la calle, resistimos y el movimiento obrero nuevamente lo esconden. Acá tienen que estar los movimientos sociales, los políticos, los gobernadores para hacerle frente. La CGT es el último muro de contención sobre este avasallamiento que están llevando adelante".

