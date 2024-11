Mercedes Cabezas de ATE sobre despidos en el INTA: "Hay intentos de proscripción de una ideología política"

Desde que el vocero presidencial Manuel Adorni confirmó el proceso de "modernización" del Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA) corren peligro al menos 227 puestos de trabajo que son quienes fueron contratados durante la gestión anterior de Alberto Fernández.

Es por ello que la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE) realizó una manifestación en contra de los recortes a trabajadores pero también expresaron el rechazo a la venta del inmueble ubicado en Avenida Cerviño y Ortiz donde funciona el INTA; la excusa fue que el lugar tiene 3100 m2 de superficie cubierta "para apenas 140 empleados". En ese sentido, el vocero explicó que "lo recaudado por la venta quedará en manos del propio INTA y será destinado a financiar las investigaciones".

INTA

BigBang dialogó con Mercedes Cabezas, secretaria General Adjunta de ATE, explicó que no tienen un conflicto con la "modernización" del INTA pues "todos estamos de acuerdo en que hay que discutir cómo hacemos para que el Estado de más y mejores respuestas a la sociedad, que las necesita", analizó.

Sin embargo realizó una clara contraposición con el gobierno de La Libertad Avanza: "(La modernización) no se hace con menos trabajadores", dijo Cabezas y siguió: "Si el Estado asume la responsabilidad que le compete de generar potencialidades en la nivelación de las desigualdades estructurales del sistema, en un país como Argentina que no escapa a la situación de desigualdad estructural de las naciones de América Latina, rápidamente podemos ver que incluso hay sectores donde la política pública exige más trabajadores y no menos ", explicó.

Mercedes Cabezas, secretaria General Adjunta de ATE

La gestión del Estado es algo que hay que discutir, según la referenta de ATE: "La discusión sobre el rol del Estado es legítima además es necesaria, porque ahí es donde se reinventa la política pública, y entender que muchas veces donde parece que sobrarán trabajadores, lo que faltan son políticas públicas", dijo y completó: "Un gobierno exitoso, es el que logra reducir la brecha de concentración de capitales y la pobreza de nuestro pueblo, entre otras cosas. Dos cuestiones íntimamente ligadas. En ese camino, repensar qué parece un gasto pero es una inversión es fundamental".

En cuanto a las decenas de despidos en el INTA, a Cabezas no le sorprendió en comparación con la gestión macrista: "Respecto de los despidos, la verdad es que cada vez que sube un gobierno intenta despedir a los trabajadores del gobierno anterior. En los casos como el actual y podría decirse que durante el macrismo por ejemplo, además con cierto nivel de violencia, que es preocupante ".

Con la Libertad Avanza, sin embargo, la situación parece escalar a niveles inimaginables: "En este gobierno también se persiguen las actividades privadas de los trabajadores en un intento de proscripción de una ideología política ".

Ya no parece haber dudas de que el gobierno libertario persigue a quienes están en la vereda del frente: "Estamos ante casos de persecución política pero también estamos ante un caso de apología de la violencia con uso de dispositivos institucionales muy compleja", dijo Mercedes que también analizó: "Este gobierno no entiende que la estabilidad del empleo público en las naciones surgió como una necesidad de que los trabajadores no se convirtieron en el botín de guerra de los gobiernos de turno, pero además, como una necesidad del sostenimiento de la política pública , como el que llevan adelante los países con economías más estables".

ATE no se quedará de brazos cruzados

Desde el 10 diciembre, día en el que el gobierno de las fuerzas del cielo desembarcó en Casa Rosada, ATE tiene días ajetreados: Javier Milei pasó con su motosierra y recortó más de 30 mil puestos de trabajo del Estado.

Es por eso que Mercedes explica que "desde ATE estamos convencidos de que la resistencia organizada es el camino para evitar que los cambios estructurales que quiere implementar Milei, no nos conviertan en una colonia, al servicio de la concentración de capital y la extranjerización de los bienes comunes".

En esa misma línea, se diferenció del gobierno de Javier Milei: "Tenemos diferencias fundamentales de concepción con este gobierno", expuso Mercedes Cabezas y siguió: "Él pone en el centro del proyecto de país al mercado; nosotros ponemos en el centro del proyecto de la clase trabajadora , el cuidado de la vida. Y esa es una diferencia irreconciliable, por eso vamos a seguir en las calles".

ATE estará presente en la Marcha de la Resistencia durante el 5 de diciembre junto a agrupaciones de Derechos Humanos; durante el 6 de diciembre constituirán la Marcha Federal entre facciones sindicales y organizaciones sociales hasta "que vuelvan todos los compañeros a sus lugares de trabajo y se restablezca la política pública tendiente a abrazar a los más vulnerados por el sistema", terminó Mercedes Cabezas.